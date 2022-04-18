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окупація (6537) ФСБ (1429) Херсонщина (5366) Запорізька область (3362) Лисянський Павло (100)

В окупованій Херсонській та Запорізькій областях на посади "народної міліції" призначають офіцерів ФСБ і "казаків", – правозахисник Лисянський

лисянский

На тимчасово окупованих РФ територіях на півдні України, зокрема в Херсонській та частині Запорізької області, окупанти організовують відділення ФСБ і Росгвардії, а також так званої "народної міліції". До служби вони намагаються залучити офіцерів ФСБ, які раніше звільнилися, а також офіцерів із Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський.

Наразі процеси створення філій російських спецслужб, а також "міліцейських органів" проходять у Бердянську, Херсоні, Мелітополі. На посади глав МВС призначають представників казачества РФ. Наприклад, в Енергодарі начальником народної міліції було призначено Сергія Силіванова, який раніше був т.зв. регіональним атаманом у НВФ "ЛНР".

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"Фактично зараз окупаційні адміністрації РФ намагаються вибудувати систему силового впливу на окупованих територіях, які діятимуть на постійній основі, щоб у майбутньому провести референдуми на цих територіях і зламати український спротив", – каже Лисянський.
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Топ коментарі
+11
А кізяків просто давити, як гнид. У втрати навіть не треба вносити. Просто неглядя знищувати і йти далі. Вони отброси навіть у недорозвинутих орків.
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18.04.2022 14:36
+7
А что главе сбу в херсонской области который город сдал, даже должность уборщицы не предложили? вот отблагодарили так отблагодарили
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18.04.2022 14:33
+6
Этого следовало и ожидать ..что они долго проукраинские демонстрации не допустят..На этих территориях поможет только глубоко развёрнутая партизанская война,чтобы этим ублюдкам не дать возможности закрепиться..как в «лднр
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18.04.2022 14:38
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А шо вже думають надовго там!??
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18.04.2022 14:32 Відповісти
Две вещи.
1. У них одна извилина. ДНР и ЛНР это были криминальные помойки. Там правили бандиты. Так что просто бандиты решили что могут на новом районе пограбить, ведь выгодное место кажется.
2. Многим нужно оправдание для войны. Оправданий нет. Так как все эти денацификации и прочее простому народу слишком далеки. А вот ставить памятники Ленину или там крутить гимн СССР и строить Гулаг это уже вполне понятная цель. Короче, геополитика Путина разбилась о простой народ, который только умеет строить Гулаг. Вот они и строят Гулаг.
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18.04.2022 14:36 Відповісти
Это с вашей точки зрения. Она строится на неверных предпосылках. Империя всегда держалась на штыках или на силовом влиянии, а не на воле народов ее населяющих
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18.04.2022 14:39 Відповісти
Дело не в воле народа. Я объясняю какая логика у тех кто это творит. Это просто то что они умеют. Вот и всё. Никакой стратегии за этим нет.
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18.04.2022 14:45 Відповісти
А что главе сбу в херсонской области который город сдал, даже должность уборщицы не предложили? вот отблагодарили так отблагодарили
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18.04.2022 14:33 Відповісти
А кізяків просто давити, як гнид. У втрати навіть не треба вносити. Просто неглядя знищувати і йти далі. Вони отброси навіть у недорозвинутих орків.
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18.04.2022 14:36 Відповісти
Этого следовало и ожидать ..что они долго проукраинские демонстрации не допустят..На этих территориях поможет только глубоко развёрнутая партизанская война,чтобы этим ублюдкам не дать возможности закрепиться..как в «лднр
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18.04.2022 14:38 Відповісти
Да ничего они не закрепляются. Они просто бандиты под маской официоза. Это не милиция, а бандитские шайки.
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18.04.2022 14:41 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять
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18.04.2022 14:44 Відповісти
Ну как бы когда рядышком ЛНР и ДНР ничего удивительного. Лучшие люди страны как никак.
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18.04.2022 14:46 Відповісти
Будут уничтожать людей за любое проявление неповиновения. Впрочем, обычная фашистская оккупационная власть. Только физическое устранение кацапов, другого пути просто не существует.
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18.04.2022 14:41 Відповісти
рожа обісраного продажного мусорка кришуючого нарколиг та шльондр
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18.04.2022 14:53 Відповісти
Вони приїхали куди треба! ))) Блазні виряджені...
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18.04.2022 14:58 Відповісти
представників казачества РФ

кiзячества ерефiї
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18.04.2022 15:24 Відповісти
И начнуться репресии мирного населения, а закончатся принудительной мобилизацией, это пз.дц товарищи
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18.04.2022 16:31 Відповісти
Клоун слил юг,помните ,не забывайте
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18.04.2022 18:32 Відповісти
всякий сброд и нечисть лезет.
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19.04.2022 06:44 Відповісти
 
 