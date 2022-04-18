В окупованій Херсонській та Запорізькій областях на посади "народної міліції" призначають офіцерів ФСБ і "казаків", – правозахисник Лисянський
На тимчасово окупованих РФ територіях на півдні України, зокрема в Херсонській та частині Запорізької області, окупанти організовують відділення ФСБ і Росгвардії, а також так званої "народної міліції". До служби вони намагаються залучити офіцерів ФСБ, які раніше звільнилися, а також офіцерів із Криму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський.
Наразі процеси створення філій російських спецслужб, а також "міліцейських органів" проходять у Бердянську, Херсоні, Мелітополі. На посади глав МВС призначають представників казачества РФ. Наприклад, в Енергодарі начальником народної міліції було призначено Сергія Силіванова, який раніше був т.зв. регіональним атаманом у НВФ "ЛНР".
"Фактично зараз окупаційні адміністрації РФ намагаються вибудувати систему силового впливу на окупованих територіях, які діятимуть на постійній основі, щоб у майбутньому провести референдуми на цих територіях і зламати український спротив", – каже Лисянський.
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1. У них одна извилина. ДНР и ЛНР это были криминальные помойки. Там правили бандиты. Так что просто бандиты решили что могут на новом районе пограбить, ведь выгодное место кажется.
2. Многим нужно оправдание для войны. Оправданий нет. Так как все эти денацификации и прочее простому народу слишком далеки. А вот ставить памятники Ленину или там крутить гимн СССР и строить Гулаг это уже вполне понятная цель. Короче, геополитика Путина разбилась о простой народ, который только умеет строить Гулаг. Вот они и строят Гулаг.
кiзячества ерефiї