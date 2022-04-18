В окупованій Херсонській та Запорізькій областях на посади "народної міліції" призначають офіцерів ФСБ і "казаків", – правозахисник Лисянський

На тимчасово окупованих РФ територіях на півдні України, зокрема в Херсонській та частині Запорізької області, окупанти організовують відділення ФСБ і Росгвардії, а також так званої "народної міліції". До служби вони намагаються залучити офіцерів ФСБ, які раніше звільнилися, а також офіцерів із Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський.

Наразі процеси створення філій російських спецслужб, а також "міліцейських органів" проходять у Бердянську, Херсоні, Мелітополі. На посади глав МВС призначають представників казачества РФ. Наприклад, в Енергодарі начальником народної міліції було призначено Сергія Силіванова, який раніше був т.зв. регіональним атаманом у НВФ "ЛНР".

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"Фактично зараз окупаційні адміністрації РФ намагаються вибудувати систему силового впливу на окупованих територіях, які діятимуть на постійній основі, щоб у майбутньому провести референдуми на цих територіях і зламати український спротив", – каже Лисянський.