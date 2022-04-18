Попри заклики евакуюватися на Луганщині досі залишаються 50 тисяч людей, - Гайдай

На Луганщині дуже напружена ситуація.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Ми намагаємося навіть не говорити яким чином ми перевозимо людей до певних станцій залізничних, які саме станції нам допомагають, тому що як тільки ми озвучуємо це десь в етерах, то одразу російські військові туди й стріляють", — розповів Гайдай. Він додав, що постійно працює евакуація і в Сєвєродонецьку, і в Лисичанську, а до недавнього часу була можливість вивозити людей з Кремінної.

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"Оце яскравий приклад: ми зверталися до людей, що виїжджайте, евакуюйтесь, тому що буде біда. Сьогодні вночі різко ситуація помінялася, був дуже важкий там бій", — зазначив очільник Луганщини. За його словами, російська армія вже контролює Кремінну, тому людей не можна вивозити з міста.

Також голова ОДА наголосив, що в Кремінній була одна з кращих спортивних інфраструктур взагалі в Україні. "Там дійсно тренувалися чемпіони світу, Європи, олімпійські чемпіони. Ми за два з половиною роки дуже багато там нової інфраструктури побудували і були в процесі розбудови, але на жаль військовим РФ все одно. Вони приносять свій "руський мир" — а це розруха і це загибель людей. І от вони почали декілька днів тому, гатити з важких калібрів, з мінометів і з артилерії по центру Кремінної і вже навіть по спортивній інфраструктурі, яка стоїть трохи окремо від міста, в лісосмузі. Там не було військових, але розбомбили і її", — додав Сергій Гайдай.

За словами голови ОДА, в регіоні залишається орієнтовно десь 50 тисяч людей, якщо взяти всі населені пункти, які підконтрольні Україні. Також він зазначив, що все, що стосується місцевої влади на окупованих територіях, то основна частина керівників, все ж таки, або виїхали на підконтрольні території України, або вони не співпрацюють з окупантами, хоча є, декілька колаборантів.

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"Там, де повиїжджали керівники місцевих органів самоврядування, то російські військові стрімко шукають хоча б когось, аби призначити на посаду, тому що треба ж містами і населеними пунктами керувати. Треба відповідати за комунальну всю інфраструктуру, а фахівців в них немає. І вони намагаються розповсюдити оті наративи російські, чіпляють борди: "Не бойтесь говорить по-русски" і це дуже дратує місцевих. Залякують і шукають проукраїнських активістів", — наголосив Сергій Гайдай.