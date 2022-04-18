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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Росіяни хочуть відкрити в окупованому Старобільську козачий кадетський корпус, - Денісова

кадет

Також кадетські корпуси та класи окупаційна влада планує відкривати у тимчасово захоплених Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті Старобільську заплановано відкриття найбільшого на тимчасово окупованій території Луганщини козачого кадетського корпусу на 400 місць. Таке рішення було ухвалене наприкінці березня в Луганську під час розширеного засідання щодо підтримки та розвитку козачого компонента у системі освіти "ЛНР". Крім того, кадетські корпуси та класи окупаційна влада планує відкривати у Сєвєродонецьку та Лисичанську", - написала вона.

Денісова зазначила, що станом на кінець 2021 року на тимчасово окупованій території Луганської області функціонувало 62 кадетських класи, в яких навчалися понад 1 200 дітей, та два кадетських корпуси, в яких навчалося 417 дітей.

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"Серед випускників кадетських корпусів вже є загиблі. Зокрема, на початку квітня 2022 року під час виконання "бойових завдань" окупантів загинув Андрій Дегтяренко, випускник Республіканського козачого кадетського корпусу імені маршала авіації Олександра Єфімова (м. Луганськ), випускник 2017 року", - пише омбудсман.

Денісова нагадала, що такими діями Росія грубо порушує Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни та Конвенцію ООН про права дитини.

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"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав дітей в Україні", - додала вона.

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Топ коментарі
+25
ось це правільні сруцкі корпуса)))
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18.04.2022 18:20
+13
Ну ось і глянемо, скільки туди донбасітов прийде. Якщо заповнять все під зав'язку, то стане зрозуміло, чому вони не хочуть виїжджати, чекають сруцький мір. Може хватить їх шкодувати. Попередити, щоб сиділи у підвалах, бо ЗСУ буде херячити орків. І якщо снаряд попаде в будинок, то це їх вина. Просили їх багато. Навіщо гинути нашим хлопцям, коли можна розхерячити орків з відстані. Тільки не потрібно мені казати, там же наші люди. Наші люди, у вільний Україні.
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18.04.2022 18:38
+9
М'ясо кацапське буде утилізовано. Похер що мали ще. Цю наволоч совецьку треба нищити не зважаючи на вік. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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18.04.2022 18:30
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ось це правільні сруцкі корпуса)))
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18.04.2022 18:20 Відповісти
А чому ніде не пишуть ,що Сєверодонецьк та Лисичанськ вже не не наші???
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18.04.2022 18:20 Відповісти
там частина текста відстуня - які на даний момент під контролем ЗСУ
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18.04.2022 18:22 Відповісти
Дякую
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18.04.2022 20:05 Відповісти
а шо писати?достаньо карту боїв подивитись
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18.04.2022 18:22 Відповісти
з головою все норм?
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18.04.2022 18:27 Відповісти
Прочитайте перше речення під заголовком.Як Ви його зрозумієте?
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18.04.2022 20:04 Відповісти
Вже так впевнені в своїй перемозі?то школи відкривають..то місцеве самоврядування.
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18.04.2022 18:21 Відповісти
А хто їм забороняє це робити?
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18.04.2022 18:43 Відповісти
При чем тут россия! В эти школы детей отдают родители, претензии к ним, а не к россии! Это все тот же "простой народ", который навлек на нас эту беду, блокируя войска в 2014 году.
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18.04.2022 18:21 Відповісти
*фашисты, бандеровцы, всех вас будем на ремни резать, весь вай ёаный бандерштат с вашей гейопой еучей* Краматорськ 2014, ще відео на старому HDD зберіг, то місцева молода гопота кричала
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18.04.2022 18:24 Відповісти
Вот и хорошо, у них теперь есть шанс проявить себя на передовой. Но очереди в военкоматы Лугандонии пока не наблюдаются.
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18.04.2022 18:40 Відповісти
Казачий, кадетский !!!!!! Ну то шо у того лайна у черепі мізку нема - я здогадувався(ну-у ... ЗНАВ ! ) Ну такеє..................... ***. ***. ***.
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18.04.2022 18:48 Відповісти
Эти самые родители, предатели родины. Украина была матерью для них, но роисия это даже не мачеха, а надзирательница в детском доме! Что они хотели то и получили!!
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18.04.2022 18:41 Відповісти
М'ясо кацапське буде утилізовано. Похер що мали ще. Цю наволоч совецьку треба нищити не зважаючи на вік. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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18.04.2022 18:30 Відповісти
Пусть делают что хотят. Кушать никто им скоро не даст.
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18.04.2022 18:34 Відповісти
Ну ось і глянемо, скільки туди донбасітов прийде. Якщо заповнять все під зав'язку, то стане зрозуміло, чому вони не хочуть виїжджати, чекають сруцький мір. Може хватить їх шкодувати. Попередити, щоб сиділи у підвалах, бо ЗСУ буде херячити орків. І якщо снаряд попаде в будинок, то це їх вина. Просили їх багато. Навіщо гинути нашим хлопцям, коли можна розхерячити орків з відстані. Тільки не потрібно мені казати, там же наші люди. Наші люди, у вільний Україні.
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18.04.2022 18:38 Відповісти
👍👍👍
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18.04.2022 18:43 Відповісти
Вже були лоханські казачкі та хутко зникли.
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18.04.2022 18:43 Відповісти
вторая дырляндия что в киеве хоятт что б там новое поколение выросло пол страны отжали они в ус не дуют это тллько месяц прошел а сто дальше буде *****...тваризм...**************************
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18.04.2022 19:25 Відповісти
 
 