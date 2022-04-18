УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9349 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
11 640 28
Італія (1521) зброя (7283) Драгі (60)

Парламент Італії підтримав постачання зброї в Україну, - прем'єр Драгі

парламент,італія

Глава уряду Італії Маріо Драґі повідомив про одностайну підтримку італійським парламентом постачання зброї в Україну та перспективи посилення санкційного тиску на РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Рішення про відправлення зброї було ухвалено в парламенті практично одноголосно... Санкції необхідні для послаблення агресора, але не можуть зупинити війська в короткостроковій перспективі. Для цього нам потрібно допомагати українцям прямо, що ми й робимо. Не зробити цього було б рівносильно тому, щоб сказати їм: здайтеся, приймайте рабство та підпорядкування – це суперечить нашим європейським цінностям солідарності. Натомість ми хочемо дати змогу українцям захищати себе", - сказав Драґі в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

Глава уряду Італії назвав український спротив героїчним та зазначив, що "немає жодних ознак того, що український народ змириться з російською окупацією".

Водночас він зазначив, що позиція всіх союзників із НАТО, як і раніше, полягає в тому, щоб уникати прямого залучення Європи до війни.

Також читайте: Посол Італії в Україні повернувся до Києва

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
Всім хто підтримав-респект...
показати весь коментар
18.04.2022 20:15
+20
Надо чтобы вся Европа так же поступила по другому касапский фашизм не победить. Итальянцам спасибо.
показати весь коментар
18.04.2022 20:18
+15
Звернення до собак світу.
показати весь коментар
18.04.2022 20:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всім хто підтримав-респект...
показати весь коментар
18.04.2022 20:15 Відповісти
Надо чтобы вся Европа так же поступила по другому касапский фашизм не победить. Итальянцам спасибо.
показати весь коментар
18.04.2022 20:18 Відповісти
под Николаевом оркам насыпают пи*ды.... жена говорит орку: "как хорошо, что ты бегать быстро умеешь!" )))
https://twitter.com/i/status/1516072961945608197
показати весь коментар
18.04.2022 20:20 Відповісти
жінка хоч розуміє переваги свого орка-любовнічка... яке спритне орчисько!
показати весь коментар
18.04.2022 20:22 Відповісти
Желательно ракет
показати весь коментар
18.04.2022 20:21 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2022 20:21 Відповісти
Это где снято? Что за город?
показати весь коментар
18.04.2022 21:00 Відповісти
Мухосранск
показати весь коментар
18.04.2022 21:10 Відповісти
твой Задрыщенск...!
показати весь коментар
18.04.2022 21:23 Відповісти
Родина Петровых и Сидоровых. Этот дом еще помнит, как Сидоров -старший драл Сидоврова младшего как сидорову козу.
показати весь коментар
19.04.2022 00:35 Відповісти
и сколько нужно им времени что бы разродиться ....
показати весь коментар
18.04.2022 20:23 Відповісти
Це добре, італійці добрі інженери, та мають деякі цікаві зразки озброєння. Правда незнаю що нам дадуть.
показати весь коментар
18.04.2022 20:24 Відповісти
Звернення до собак світу.
показати весь коментар
18.04.2022 20:26 Відповісти
https://twitter.com/babaikit/status/1516056977205612544?s=20&t=Idsi6bMspbx6FwlHpDABNA
показати весь коментар
18.04.2022 20:26 Відповісти
Главное платочек нацепить
показати весь коментар
18.04.2022 22:07 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2022 20:28 Відповісти
Молодці
показати весь коментар
18.04.2022 20:31 Відповісти
Дякую Італія!
показати весь коментар
18.04.2022 20:34 Відповісти
Италии вспомнить легионы римлян
показати весь коментар
18.04.2022 20:41 Відповісти
Нам бы немножко вот такой техники Centauro B1, VBM «Фреччиа» но дадут нам конечно же вот такую VCC-1 и VCC-2. Кстати у Италии класная армия по технике
показати весь коментар
18.04.2022 20:41 Відповісти
Що дадуть? Ручні протитанкові гранатомети...
показати весь коментар
18.04.2022 20:45 Відповісти
Штык ножи.
показати весь коментар
18.04.2022 21:04 Відповісти
Чудненько. Теперь вопросы - что дадут, сколько дадут и самое главное КОГДА дадут.
показати весь коментар
18.04.2022 20:52 Відповісти
Ну, от итальянцев помощь... и когда?
начать с того что они не подписались на джавелины и нлавы, их армия использует миланы и израильские спайки. Иерусалим не давал добро на их поставку скайков третьим странам. Что еще могут поставить итальянцы? Миланы? Стугны летят дальше и по пробиваемости лучше. танк Ariete? больше парадный, нигде не обкатан, не обстрелян, да и обучаться надо на него. штук 20-30 Palmaria или PzH 2000 - вот это было бы самое то.
показати весь коментар
18.04.2022 21:25 Відповісти
Было бы не плохо, если бы подогнали Чентауро.
показати весь коментар
18.04.2022 21:41 Відповісти
неплохо
показати весь коментар
19.04.2022 00:47 Відповісти
Молодці. Тепер сподіваюсь - що це буде якась потужна зброя.
показати весь коментар
18.04.2022 22:26 Відповісти
 
 