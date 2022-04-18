Парламент Італії підтримав постачання зброї в Україну, - прем'єр Драгі
Глава уряду Італії Маріо Драґі повідомив про одностайну підтримку італійським парламентом постачання зброї в Україну та перспективи посилення санкційного тиску на РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Рішення про відправлення зброї було ухвалено в парламенті практично одноголосно... Санкції необхідні для послаблення агресора, але не можуть зупинити війська в короткостроковій перспективі. Для цього нам потрібно допомагати українцям прямо, що ми й робимо. Не зробити цього було б рівносильно тому, щоб сказати їм: здайтеся, приймайте рабство та підпорядкування – це суперечить нашим європейським цінностям солідарності. Натомість ми хочемо дати змогу українцям захищати себе", - сказав Драґі в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.
Глава уряду Італії назвав український спротив героїчним та зазначив, що "немає жодних ознак того, що український народ змириться з російською окупацією".
Водночас він зазначив, що позиція всіх союзників із НАТО, як і раніше, полягає в тому, щоб уникати прямого залучення Європи до війни.
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начать с того что они не подписались на джавелины и нлавы, их армия использует миланы и израильские спайки. Иерусалим не давал добро на их поставку скайков третьим странам. Что еще могут поставить итальянцы? Миланы? Стугны летят дальше и по пробиваемости лучше. танк Ariete? больше парадный, нигде не обкатан, не обстрелян, да и обучаться надо на него. штук 20-30 Palmaria или PzH 2000 - вот это было бы самое то.