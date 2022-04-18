РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10026 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Война
11 640 28
Италия (1592) оружие (10031) Драги (48)

Парламент Италии поддержал поставки оружия в Украину, - премьер Драги

парламент,італія

Глава правительства Италии Марио Драги сообщил об единодушной поддержке итальянским парламентом поставок оружия в Украину и перспективы усиления санкционного давления на РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Решение об отправке оружия было принято в парламенте практически единогласно... Санкции необходимы для ослабления агрессора, но они не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам прямо, что мы и делаем. Не сделать этого было бы равносильно тому, чтобы сказать им: сдавайтесь, принимайте рабство и подчинение – это противоречит нашим европейским ценностям солидарности. В то же время мы хотим дать возможность украинцам защищать себя", - сказал Драги в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Глава правительства Италии назвал украинское сопротивление "героическим" и отметил, что "нет никаких признаков того, что украинский народ смирится с российской оккупацией".

В то же время он отметил, что позиция всех союзников с НАТО по-прежнему состоит в том, чтобы избегать прямого вовлечения Европы в войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Италии в Украине вернулся в Киев
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
Всім хто підтримав-респект...
показать весь комментарий
18.04.2022 20:15
+20
Надо чтобы вся Европа так же поступила по другому касапский фашизм не победить. Итальянцам спасибо.
показать весь комментарий
18.04.2022 20:18
+15
Звернення до собак світу.
показать весь комментарий
18.04.2022 20:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всім хто підтримав-респект...
показать весь комментарий
18.04.2022 20:15 Ответить
Надо чтобы вся Европа так же поступила по другому касапский фашизм не победить. Итальянцам спасибо.
показать весь комментарий
18.04.2022 20:18 Ответить
под Николаевом оркам насыпают пи*ды.... жена говорит орку: "как хорошо, что ты бегать быстро умеешь!" )))
https://twitter.com/i/status/1516072961945608197
показать весь комментарий
18.04.2022 20:20 Ответить
жінка хоч розуміє переваги свого орка-любовнічка... яке спритне орчисько!
показать весь комментарий
18.04.2022 20:22 Ответить
Желательно ракет
показать весь комментарий
18.04.2022 20:21 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2022 20:21 Ответить
Это где снято? Что за город?
показать весь комментарий
18.04.2022 21:00 Ответить
Мухосранск
показать весь комментарий
18.04.2022 21:10 Ответить
твой Задрыщенск...!
показать весь комментарий
18.04.2022 21:23 Ответить
Родина Петровых и Сидоровых. Этот дом еще помнит, как Сидоров -старший драл Сидоврова младшего как сидорову козу.
показать весь комментарий
19.04.2022 00:35 Ответить
и сколько нужно им времени что бы разродиться ....
показать весь комментарий
18.04.2022 20:23 Ответить
Це добре, італійці добрі інженери, та мають деякі цікаві зразки озброєння. Правда незнаю що нам дадуть.
показать весь комментарий
18.04.2022 20:24 Ответить
Звернення до собак світу.
показать весь комментарий
18.04.2022 20:26 Ответить
https://twitter.com/babaikit/status/1516056977205612544?s=20&t=Idsi6bMspbx6FwlHpDABNA
показать весь комментарий
18.04.2022 20:26 Ответить
Главное платочек нацепить
показать весь комментарий
18.04.2022 22:07 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2022 20:28 Ответить
Молодці
показать весь комментарий
18.04.2022 20:31 Ответить
Дякую Італія!
показать весь комментарий
18.04.2022 20:34 Ответить
Италии вспомнить легионы римлян
показать весь комментарий
18.04.2022 20:41 Ответить
Нам бы немножко вот такой техники Centauro B1, VBM «Фреччиа» но дадут нам конечно же вот такую VCC-1 и VCC-2. Кстати у Италии класная армия по технике
показать весь комментарий
18.04.2022 20:41 Ответить
Що дадуть? Ручні протитанкові гранатомети...
показать весь комментарий
18.04.2022 20:45 Ответить
Штык ножи.
показать весь комментарий
18.04.2022 21:04 Ответить
Чудненько. Теперь вопросы - что дадут, сколько дадут и самое главное КОГДА дадут.
показать весь комментарий
18.04.2022 20:52 Ответить
Ну, от итальянцев помощь... и когда?
начать с того что они не подписались на джавелины и нлавы, их армия использует миланы и израильские спайки. Иерусалим не давал добро на их поставку скайков третьим странам. Что еще могут поставить итальянцы? Миланы? Стугны летят дальше и по пробиваемости лучше. танк Ariete? больше парадный, нигде не обкатан, не обстрелян, да и обучаться надо на него. штук 20-30 Palmaria или PzH 2000 - вот это было бы самое то.
показать весь комментарий
18.04.2022 21:25 Ответить
Было бы не плохо, если бы подогнали Чентауро.
показать весь комментарий
18.04.2022 21:41 Ответить
неплохо
показать весь комментарий
19.04.2022 00:47 Ответить
Молодці. Тепер сподіваюсь - що це буде якась потужна зброя.
показать весь комментарий
18.04.2022 22:26 Ответить
 
 