Парламент Италии поддержал поставки оружия в Украину, - премьер Драги

Глава правительства Италии Марио Драги сообщил об единодушной поддержке итальянским парламентом поставок оружия в Украину и перспективы усиления санкционного давления на РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Решение об отправке оружия было принято в парламенте практически единогласно... Санкции необходимы для ослабления агрессора, но они не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам прямо, что мы и делаем. Не сделать этого было бы равносильно тому, чтобы сказать им: сдавайтесь, принимайте рабство и подчинение – это противоречит нашим европейским ценностям солидарности. В то же время мы хотим дать возможность украинцам защищать себя", - сказал Драги в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Глава правительства Италии назвал украинское сопротивление "героическим" и отметил, что "нет никаких признаков того, что украинский народ смирится с российской оккупацией".

В то же время он отметил, что позиция всех союзников с НАТО по-прежнему состоит в том, чтобы избегать прямого вовлечения Европы в войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Италии в Украине вернулся в Киев