Парламент Италии поддержал поставки оружия в Украину, - премьер Драги
Глава правительства Италии Марио Драги сообщил об единодушной поддержке итальянским парламентом поставок оружия в Украину и перспективы усиления санкционного давления на РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Решение об отправке оружия было принято в парламенте практически единогласно... Санкции необходимы для ослабления агрессора, но они не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам прямо, что мы и делаем. Не сделать этого было бы равносильно тому, чтобы сказать им: сдавайтесь, принимайте рабство и подчинение – это противоречит нашим европейским ценностям солидарности. В то же время мы хотим дать возможность украинцам защищать себя", - сказал Драги в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.
Глава правительства Италии назвал украинское сопротивление "героическим" и отметил, что "нет никаких признаков того, что украинский народ смирится с российской оккупацией".
В то же время он отметил, что позиция всех союзников с НАТО по-прежнему состоит в том, чтобы избегать прямого вовлечения Европы в войну.
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начать с того что они не подписались на джавелины и нлавы, их армия использует миланы и израильские спайки. Иерусалим не давал добро на их поставку скайков третьим странам. Что еще могут поставить итальянцы? Миланы? Стугны летят дальше и по пробиваемости лучше. танк Ariete? больше парадный, нигде не обкатан, не обстрелян, да и обучаться надо на него. штук 20-30 Palmaria или PzH 2000 - вот это было бы самое то.