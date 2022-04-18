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Харківщина (6053) Балаклія (270) Синєгубов (853)

ЗСУ збили літак російських окупантів в районі Балаклії, - Синєгубов

літак

Українські захисники на Харківщині продовжують бої з російськими окупантами. Так, в районі Балаклії ЗСУ збили ворожий літак.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"ЗСУ здобувають немало перемог, зокрема і на Ізюмському напрямку. Бої тривають, тому поки що не про всі події можемо розповідати.

Але, приміром, сьогодні в районі Балаклії Збройні Сили України збили ворожий літак. Бої тривають, саме евакуйовуємо населення із Лозової та Барвінкового. Вже виїхали 54 тисяч людей", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнено низку населених пунктів біля Ізюму на Харківщині, - Міноборони

Автор: 
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Топ коментарі
+53
Пилоты полетели дальше...
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18.04.2022 21:15
+43
Литвина тільки за харківські угоди треба повішати.
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18.04.2022 21:31
+32
...за кораблем...
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18.04.2022 21:18
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Самолет это хорошо! А пилот(ты)?
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18.04.2022 21:15 Відповісти
Пилоты полетели дальше...
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18.04.2022 21:15 Відповісти
...за кораблем...
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18.04.2022 21:18 Відповісти
Ну ты фантаст... К Крбзону?
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18.04.2022 21:38 Відповісти
В "Маскву"...
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18.04.2022 21:51 Відповісти
На йух
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18.04.2022 22:31 Відповісти
либо сразу в ад либо катапультой об землю (им же катапульты либо крылья-парашюты еще на взлете подрезают)... не доверяют своим летунам
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18.04.2022 21:25 Відповісти
Синєгубов фотки не публікував, тому редактори цензора приліпили стару фотку
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18.04.2022 21:54 Відповісти
...і прілєтєлі... непотопляємиє

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18.04.2022 21:17 Відповісти
Литвин ???
Йому ж років 70, невже планує у владу повернутися?
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18.04.2022 21:25 Відповісти
та ні, сре шо Мертвечук його міг здати
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18.04.2022 21:52 Відповісти
Хоче показати молодшим братам як воювати потрібно.До речі свого найменшого брата у 29 років зробив генерал-майором. Але той зХомчаком в Іловайську наклав в портки, бо втякав у шортах аж до києва
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19.04.2022 00:40 Відповісти
Заволновались дружки мертветчука
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18.04.2022 21:30 Відповісти
Литвина тільки за харківські угоди треба повішати.
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18.04.2022 21:31 Відповісти
Ось зняли з язика.
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18.04.2022 21:45 Відповісти
Знаменитий вислів цього ряженого дядька в камуфляжі :,, Украіні потрібен Литвин "
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18.04.2022 21:33 Відповісти
А звідки оце всплило?
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18.04.2022 21:39 Відповісти
Крисі литвину видати пару парасольок і десантувати на передову суку!
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18.04.2022 21:43 Відповісти
Это хорошо, но в гонке появился неявный фаворит - БПЛА.
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18.04.2022 21:18 Відповісти
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18.04.2022 21:20 Відповісти
Красиво разлегся как муха после мухобойки. Молодцы парни!
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18.04.2022 21:22 Відповісти
Дуже прошу.Не пишіть "Барвінкове"....Воно Барвєнкове...
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18.04.2022 21:24 Відповісти
а чому? на честь когось?
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18.04.2022 21:27 Відповісти
а хто тоді "кал южний"?
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18.04.2022 21:33 Відповісти
Чому, бо якомусь кацапу не зручно вимовляти назву? "

Засноване в 1651 р. під час масового переселення українців з правого берега Дніпра після поразки війська Б.Хмельницького https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 в битві під Берестечком і наступними масовими репресіями поляків проти українського населення. Північніше р. Орілі і Береки переселення ішло "під руку московського царя" на т.зв. Слобожанщину; південніше ішла запорізька колонізація. Таким чином, Б. має запорізький генезис.

В 1651 році ватага запорожців під проводом І.Барвінка, отримавши "грамоту" від Коша, відправилася на схід і осіла на високому пагорбі над р. С.Торець, що іменувався Чумацькою горою, поблизу броду ("перелазу") ч-з річку. Бродом переправлялися на північний берег валки чумаків з різними товарами, передусім - сіллю, що видобувалася на соляних промислах Тора і Бахмута; за його перетин і подальший супровід чумаки сплачували податок Кошеві. Бродом користувались і татари для набігів на землі Ізюмського полку."
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18.04.2022 21:39 Відповісти
пелоту пелотка
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18.04.2022 21:24 Відповісти
Гарна робота хлопці!!!👏👏👏👏👏
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18.04.2022 21:25 Відповісти
А зачем под каждым сообщении о ещё одном сбитом самолёте РФ показывать одну и ту же фото, эта от 3 апреля. Нету фотографий-ничего не показывайте. Зачем эта желтизна?
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18.04.2022 21:26 Відповісти
може для перевірки ? кому не подобається той москаль !
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18.04.2022 21:38 Відповісти
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18.04.2022 21:28 Відповісти
ЭНГЕЛЬС, РФ

https://ibb.co/K9cbTnV https://ibb.co/B3G6dJ6
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18.04.2022 22:05 Відповісти
Туда тока тамагавком можна долететь.
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18.04.2022 22:55 Відповісти
840 км від українського кордону. Дістати реально нічим. Тільки якщо американці або британці щось серйозне підженуть
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19.04.2022 09:40 Відповісти
Як красиво впав!
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18.04.2022 22:13 Відповісти
старое фото, но новый звиздалет. кацманавт, надеюсь, уже с москвичами яблочко танцует.
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18.04.2022 22:18 Відповісти
 
 