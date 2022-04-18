ЗСУ збили літак російських окупантів в районі Балаклії, - Синєгубов
Українські захисники на Харківщині продовжують бої з російськими окупантами. Так, в районі Балаклії ЗСУ збили ворожий літак.
Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"ЗСУ здобувають немало перемог, зокрема і на Ізюмському напрямку. Бої тривають, тому поки що не про всі події можемо розповідати.
Але, приміром, сьогодні в районі Балаклії Збройні Сили України збили ворожий літак. Бої тривають, саме евакуйовуємо населення із Лозової та Барвінкового. Вже виїхали 54 тисяч людей", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+53 дератизатор
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+43 Ярослав Викторович
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+32 Lvbnhj
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Йому ж років 70, невже планує у владу повернутися?
Засноване в 1651 р. під час масового переселення українців з правого берега Дніпра після поразки війська Б.Хмельницького https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 в битві під Берестечком і наступними масовими репресіями поляків проти українського населення. Північніше р. Орілі і Береки переселення ішло "під руку московського царя" на т.зв. Слобожанщину; південніше ішла запорізька колонізація. Таким чином, Б. має запорізький генезис.
В 1651 році ватага запорожців під проводом І.Барвінка, отримавши "грамоту" від Коша, відправилася на схід і осіла на високому пагорбі над р. С.Торець, що іменувався Чумацькою горою, поблизу броду ("перелазу") ч-з річку. Бродом переправлялися на північний берег валки чумаків з різними товарами, передусім - сіллю, що видобувалася на соляних промислах Тора і Бахмута; за його перетин і подальший супровід чумаки сплачували податок Кошеві. Бродом користувались і татари для набігів на землі Ізюмського полку."
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