ВСУ сбили самолет российских оккупантов в районе Балаклеи, - Синегубов

Украинские защитники в Харьковской области продолжают бои с российскими оккупантами. Так, в районе Балаклеи ВСУ сбили вражеский самолет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"ВСУ одерживают немало побед, в том числе и на Изюмском направлении. Бои продолжаются, поэтому пока не обо всех событиях можем рассказывать.

Но, например, сегодня в районе Балаклеи Вооруженные Силы Украины сбили вражеский самолет. Бои продолжаются, эвакуируем население из Лозовой и Барвенково. Уже уехали 54 тысячи человек", - говорится в сообщении.

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