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Харьковщина (5576) Балаклея (256) Синегубов (554)

ВСУ сбили самолет российских оккупантов в районе Балаклеи, - Синегубов

літак

Украинские защитники в Харьковской области продолжают бои с российскими оккупантами. Так, в районе Балаклеи ВСУ сбили вражеский самолет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"ВСУ одерживают немало побед, в том числе и на Изюмском направлении. Бои продолжаются, поэтому пока не обо всех событиях можем рассказывать.

Но, например, сегодня в районе Балаклеи Вооруженные Силы Украины сбили вражеский самолет. Бои продолжаются, эвакуируем население из Лозовой и Барвенково. Уже уехали 54 тысячи человек", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобожден ряд населенных пунктов возле Изюма в Харьковской области, - Минобороны
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Топ комментарии
+53
Пилоты полетели дальше...
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18.04.2022 21:15
+43
Литвина тільки за харківські угоди треба повішати.
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18.04.2022 21:31
+32
...за кораблем...
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18.04.2022 21:18
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Правила форума Совет форумчан
Самолет это хорошо! А пилот(ты)?
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18.04.2022 21:15 Ответить
Пилоты полетели дальше...
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18.04.2022 21:15 Ответить
...за кораблем...
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18.04.2022 21:18 Ответить
Ну ты фантаст... К Крбзону?
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18.04.2022 21:38 Ответить
В "Маскву"...
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18.04.2022 21:51 Ответить
На йух
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18.04.2022 22:31 Ответить
либо сразу в ад либо катапультой об землю (им же катапульты либо крылья-парашюты еще на взлете подрезают)... не доверяют своим летунам
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18.04.2022 21:25 Ответить
Синєгубов фотки не публікував, тому редактори цензора приліпили стару фотку
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18.04.2022 21:54 Ответить
...і прілєтєлі... непотопляємиє

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18.04.2022 21:17 Ответить
Литвин ???
Йому ж років 70, невже планує у владу повернутися?
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18.04.2022 21:25 Ответить
та ні, сре шо Мертвечук його міг здати
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18.04.2022 21:52 Ответить
Хоче показати молодшим братам як воювати потрібно.До речі свого найменшого брата у 29 років зробив генерал-майором. Але той зХомчаком в Іловайську наклав в портки, бо втякав у шортах аж до києва
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19.04.2022 00:40 Ответить
Заволновались дружки мертветчука
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18.04.2022 21:30 Ответить
Литвина тільки за харківські угоди треба повішати.
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18.04.2022 21:31 Ответить
Ось зняли з язика.
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18.04.2022 21:45 Ответить
Знаменитий вислів цього ряженого дядька в камуфляжі :,, Украіні потрібен Литвин "
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18.04.2022 21:33 Ответить
А звідки оце всплило?
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18.04.2022 21:39 Ответить
Крисі литвину видати пару парасольок і десантувати на передову суку!
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18.04.2022 21:43 Ответить
Это хорошо, но в гонке появился неявный фаворит - БПЛА.
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18.04.2022 21:18 Ответить
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18.04.2022 21:20 Ответить
Красиво разлегся как муха после мухобойки. Молодцы парни!
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18.04.2022 21:22 Ответить
Дуже прошу.Не пишіть "Барвінкове"....Воно Барвєнкове...
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18.04.2022 21:24 Ответить
а чому? на честь когось?
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18.04.2022 21:27 Ответить
а хто тоді "кал южний"?
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18.04.2022 21:33 Ответить
Чому, бо якомусь кацапу не зручно вимовляти назву? "

Засноване в 1651 р. під час масового переселення українців з правого берега Дніпра після поразки війська Б.Хмельницького https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 в битві під Берестечком і наступними масовими репресіями поляків проти українського населення. Північніше р. Орілі і Береки переселення ішло "під руку московського царя" на т.зв. Слобожанщину; південніше ішла запорізька колонізація. Таким чином, Б. має запорізький генезис.

В 1651 році ватага запорожців під проводом І.Барвінка, отримавши "грамоту" від Коша, відправилася на схід і осіла на високому пагорбі над р. С.Торець, що іменувався Чумацькою горою, поблизу броду ("перелазу") ч-з річку. Бродом переправлялися на північний берег валки чумаків з різними товарами, передусім - сіллю, що видобувалася на соляних промислах Тора і Бахмута; за його перетин і подальший супровід чумаки сплачували податок Кошеві. Бродом користувались і татари для набігів на землі Ізюмського полку."
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18.04.2022 21:39 Ответить
пелоту пелотка
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18.04.2022 21:24 Ответить
Гарна робота хлопці!!!👏👏👏👏👏
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18.04.2022 21:25 Ответить
А зачем под каждым сообщении о ещё одном сбитом самолёте РФ показывать одну и ту же фото, эта от 3 апреля. Нету фотографий-ничего не показывайте. Зачем эта желтизна?
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18.04.2022 21:26 Ответить
може для перевірки ? кому не подобається той москаль !
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18.04.2022 21:38 Ответить
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18.04.2022 21:28 Ответить
ЭНГЕЛЬС, РФ

https://ibb.co/K9cbTnV https://ibb.co/B3G6dJ6
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18.04.2022 22:05 Ответить
Туда тока тамагавком можна долететь.
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18.04.2022 22:55 Ответить
840 км від українського кордону. Дістати реально нічим. Тільки якщо американці або британці щось серйозне підженуть
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19.04.2022 09:40 Ответить
Як красиво впав!
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18.04.2022 22:13 Ответить
старое фото, но новый звиздалет. кацманавт, надеюсь, уже с москвичами яблочко танцует.
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18.04.2022 22:18 Ответить
 
 