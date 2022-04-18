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ПЦУ через можливі провокації ворога дозволяє змінювати час богослужінь, - Епіфаній

епіфаній

Православна церква України поінформована про можливі провокації з боку ворога, тож благословляє перенесення великодніх богослужінь.

Про це заявив під час телемарафону предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

"Обов’язок церкви – це захист життя і здоров’я як парафіян, так і духовенства від небезпеки російських обстрілів. Бо ми вже чули про анонсовані ворогом провокації. Тому Церква в цей час благословляє змінювати проведення пасхальних богослужінь. З урахуванням місцевої ситуації та умов комендантської години ці богослужіння можуть переноситись на ранок у неділю, а не служитися, як зазвичай, уночі", - сказав Епіфаній.

Водночас він зазначив, що всі бажаючі також матимуть можливість долучитися до онлайн-трансляцій. Наприклад, молитва з Михайлівського Золотоверхого собору транслюватиметься на телебаченні, а також на інтернет-платформі Православної церкви України, сказав митрополит Київський і всієї України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 743 тисячі українців відвідали великодні богослужіння, - Нацполіція

"В час Великодня кожен повинен відчути радість свята, і тому агресор не зможе нас позбавити цієї великої радості, кожен у міру можливості зможе долучитися до святкування", - зауважив глава ПЦУ.

Епіфаній закликав також не накопичувати в своїй душі злобу і ненависть, а навпаки, цю енергію спрямовувати на добро, на нашу спільну перемогу, робити корисні і милосердні справи, допомагати ближнім – "і тоді ми будемо відчувати умиротворення і духовне полегшення".

"А добро, яке перемагає завжди, присіче те зло, яке зараз намагається нас знищити, і всі разом, я переконаний, ми неодмінно досягнемо перемоги", - підкреслив предстоятель ПЦУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо більшість ченців перейде до ПЦУ, для держави не проблема передати лаври їм, - Епіфаній

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Росіяни розкрили свої плани на Великодню ніч.
Чутки про те, що вони готують "криваву Паску", циркулюють давно.

Знаючи, з ким ми маємо справу, можна чекати чого завгодно. Також звертаю увагу тих, хто піде святити кошики кров'ю українців у церкви московського паханату.

Ваші попи у погонах на службу не вийдуть, от побачите. Не захочуть підставлятися під кулі. Тому що росіяни для "правильної картинки" зазвичай луплять по своїх. Ви думаєте вони вас пожаліють? Почнуть підривати у перших рядах з вашими"кулічами". https://t.me/nuts_roses/818
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18.04.2022 22:45 Відповісти
У кремлёвского сатаны только его собор свят. Берегите людей.
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18.04.2022 23:28 Відповісти
Епіфаній, не треба онлайну з Михайлівського. Краще в запису. А провести служіння лише серед своїх таємно сповістивши паству постійну.
Що за життя - минулі роки тварюки не дали нормально паску святкувати і на гробки сходити. А це ще одні погрожують смертю.
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18.04.2022 23:43 Відповісти
А чому перенесення, а не повну відміну?
Чи война-війною, а бабло, як завжди у попів - понад усе?
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19.04.2022 08:28 Відповісти
 
 