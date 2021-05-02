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Новини Великдень
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Понад 743 тисячі українців відвідали великодні богослужіння, - Нацполіція

Понад 743 тисячі українців відвідали великодні богослужіння, - Нацполіція

У заходах із нагоди Великодня в Україні взяли участь понад 743 тисячі громадян. Нічні та ранкові богослужіння в Україні минули спокійно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

Великодні богослужіння у ніч із 1 на 2 травня проводилися в понад 12 тисячах храмів у всіх регіонах держави.

Публічну безпеку і порядок підтримували понад 30 тисяч поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, курсантів відомчих установ МВС і працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Переважна більшість громадян дотримувалася карантину. У поліцію надійшло 35 повідомлень про імовірні порушення. У Київській області - 7, 6 - у Києві, по 4 - у Вінницькій і Харківській областях, по 3 - у Дніпропетровській, Запорізькій і Полтавській, 2 - у Рівненській, по 1 - у Волинській, Житомирській та Черкаській областях.

Найбільше зафіксовано порушень, пов'язаних із недотриманням вірянами дистанції або відсутністю захисних масок (16), 8 - через конфлікти під час проведення релігійних служб, 5 - події, пов'язані зі священнослужителями, 4 - інші адміністративні правопорушення, 1 хуліганство.

Як наслідок, складено 5 адміністративних протоколів:

2 - за ст. 178 (розпивання пива, алкогольних напоїв);

1 - за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей);

1 - за ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб);

1 - за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського).

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Автор: 

Великдень (338) Нацполіція (15147) церква (698)


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Топ коментарі
+7
Не, ну есть варианты:

Понад 743 тисячі українців відвідали великодні богослужіння, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1887
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02.05.2021 21:05
+6
В душе, оно из парашки.
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02.05.2021 21:13
+5
Более 743 тысяч украинцев посетили пасхальные богослужения, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4628
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02.05.2021 20:50
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Он любит всех людей, вне зависимости от цвета кожи и вероисповедания. Оптимисты скажут, что это Господь, пессимисты - крокодил.
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02.05.2021 21:11 Відповісти
Ну як можна було порахувати, скільки тих тисяч людей прийшло по всій Україні у всі церкви і церковки? Звідки може взятися на другий день статистика? Всі передали сводку на Київ
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02.05.2021 21:49 Відповісти
Все ж чипованные. Что там считать?
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02.05.2021 21:54 Відповісти
Ви чіпований?😊 То не значить, що всі. Допустим, всіх чіпували вже, хай так. Але хто кинув такий підрахунок по селах, районах, областях на Київ, це ж штаби мають бути, як на виборах.
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02.05.2021 22:07 Відповісти
Иро́ния (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. εἰρωνεία «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE притворство ») - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC сатирический приём , в котором https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB истинный смысл скрыт или противоречит (противопоставляется) явному https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB смыслу ; вид https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF тропа : выражающее насмешку лукавое иносказание, когда в контексте речи слова употребляются в смысле, противоположном их буквальному значению. При этом обозначаемый с помощью иронии объект высмеивается, ставится под сомнение, сатирически разоблачается и отрицается под маской похвалы и одобрения
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02.05.2021 22:09 Відповісти
Ні, канешно, були б чіповані, то підрахунок не потрібен. Може по мобілках по Жіпіесу? Не вірю, що цифру взяли зі стелі
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02.05.2021 22:11 Відповісти
почти милион, а в Украине проживают постоянно 33 млн. значить, каждый сороковой. теперь эти глубоко верующие которыйе не верят в силу ковид, понесут на своих одеждах а кто и в себе эту заразу в массы. родным близким на работу в транспорт и тд. Віця, а у нас мудрій нарід, сказав бі Мікола Азівов
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02.05.2021 22:00 Відповісти
Выпей йоду или зелёнки и да минует тебя чаша сия.. Хотя, похоже, ты её уже выпил
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02.05.2021 22:18 Відповісти
Парадоксально, що найбільше за "заразу" переживають персонажі, які тижнями не виходять з дому в очікування послаблення карантину.
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02.05.2021 23:23 Відповісти
"понесут на своих одеждах"

Антинаукова маячня. Звідки ти взяв, що вірус можна переносити на одязі?
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02.05.2021 23:24 Відповісти
Небагато . Бо зараз коронавірус , + багато греко-католицьких (та й дехто з православних) сімей самостійно переходять на наш рідний григоріанський календар святкування Різдва і Пасхи , щоб святкувати разом з усім Християнським світом , а не з Гуньою Московським і його бандюками в рясах . Особливо у кого діти вчаться чи живуть за кордоном , ті самі перші попереходили на наш календар , просто для зручності . Та це й логічно , жити за одним календарем , бо два - це якась шизофренія .
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02.05.2021 23:16 Відповісти
Понад 743 тисячі українців відвідали великодні богослужіння, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3943
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03.05.2021 01:08 Відповісти
невже МП ?
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03.05.2021 08:59 Відповісти
Это действительно радует. Ну, давайте и я расставлю свое І. Ну , самое главное, что церьковь это всего лишь инструмент защиты разработчика от разрабатываемого устройства. Не более!!! Т.е если вы создаете дрон(робот, биоробот с ИИ), способный принимать решения, вам все равно надо создать защиту от неправильного действия, читай ...религию!!!, которая бы просто защищала разработчика. И это не все. В свое время, была предпринята попытка передать знания и технологии(это те же пирамиды, по сути реакторы). Но...но ...цивилизация не смогла сама себя защитить..от тех же зеленых!!!(кстати, не в первый раз). И виной тому было кстати, все то же раболепское преклонение, перед такой же цивилизацией, начавшей свой путь раньше.
Именно, поэтому и стратегия развития сейчас другая, цивилизации форсированно передаються знания, но выбор развития!!!...оставляют за ней. Это очень важно.
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03.05.2021 07:30 Відповісти
Понад 743 тисячі українців відвідали великодні богослужіння, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4970
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03.05.2021 08:59 Відповісти
при чём тут еврейский бох к нам язычникам изначально до сих пор не пойму
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03.05.2021 15:41 Відповісти
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