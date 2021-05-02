Понад 743 тисячі українців відвідали великодні богослужіння, - Нацполіція

У заходах із нагоди Великодня в Україні взяли участь понад 743 тисячі громадян. Нічні та ранкові богослужіння в Україні минули спокійно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

Великодні богослужіння у ніч із 1 на 2 травня проводилися в понад 12 тисячах храмів у всіх регіонах держави.

Публічну безпеку і порядок підтримували понад 30 тисяч поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, курсантів відомчих установ МВС і працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Переважна більшість громадян дотримувалася карантину. У поліцію надійшло 35 повідомлень про імовірні порушення. У Київській області - 7, 6 - у Києві, по 4 - у Вінницькій і Харківській областях, по 3 - у Дніпропетровській, Запорізькій і Полтавській, 2 - у Рівненській, по 1 - у Волинській, Житомирській та Черкаській областях.

Найбільше зафіксовано порушень, пов'язаних із недотриманням вірянами дистанції або відсутністю захисних масок (16), 8 - через конфлікти під час проведення релігійних служб, 5 - події, пов'язані зі священнослужителями, 4 - інші адміністративні правопорушення, 1 хуліганство.

Як наслідок, складено 5 адміністративних протоколів:

2 - за ст. 178 (розпивання пива, алкогольних напоїв);

1 - за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей);

1 - за ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб);

1 - за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського).

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