Более 743 тысяч украинцев посетили пасхальные богослужения, - Нацполиция

В мероприятиях по случаю Пасхи в Украине приняли участие более 743 тысяч граждан. Ночные и утренние богослужения в Украине прошли спокойно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Пасхальные богослужения в ночь с 1 на 2 мая проводились в более 12 тысяч храмов во всех регионах государства.

Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 30 тысяч полицейских, военнослужащих Национальной гвардии Украины, курсантов ведомственных учреждений МВД и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Подавляющее большинство граждан придерживались карантина. В полицию поступило 35 сообщений о возможных нарушениях. В Киевской области - 7, 6 - в городе Киев, по 4 - в Винницкой и Харьковской областях, по 3 - в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской, 2 - в Ривненской, по 1 - в Волынской, Житомирской и Черкасской областях.

Больше всего зафиксированных нарушений, связанных с несоблюдением верующими дистанции или отсутствием защитных масок - 16, 8 - из-за конфликтов во время проведения религиозных служб, 5 - события, связанные со священнослужителями, 4 - другие административные правонарушения, 1 - хулиганство.

В результате составлено 5 административных протоколов:

2 - по ст. 178 (распитие пива, алкогольных напитков);

1 - по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей);

1 - по ст. 183 (заведомо ложный вызов специальных служб);

1 - по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).

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