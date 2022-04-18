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Медведчук (1694) Подоляк Михайло (305)

Україна готова обміняти Медведчука на маріупольців і захисників, - ОП

медведчук

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що Україна готова обміняти Віктора Медведчука на звільнення всіх захисників та мешканців Маріуполя, але сумнівається, що на це піде Росія.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробив Подоляк в ефірі телемарафону

"Це дійсно єдина пропозиція, яка могла скластися у нього (Медведчука – ред.) в голові і на яку може погодитися Україна. Ми готові, я так вважаю, як держава всіх людей забрати з Маріуполя, щоб вони там не гинули.

Але мені видається, що РФ не піде на це. Тому що для них Маріуполь став символом незламності України. А росіяни сьогодні взагалі психічно повернуті на дивних символах. І для них зруйнувати символ незламності країни – це дуже принциповий момент", - зазначив він.

Водночас Подоляк має надію, "що хтось, може, підкаже політичному керівництву РФ, що це було б непогано з точки зору гуманістичного підходу".

"Але я себе ловлю на думці – який гуманістичний підхід, коли ми говоримо про РФ?", - додав радник голови ОП.

Дивіться також: Медведчук звернувся до Зеленського і Путіна з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя. ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+20
А що це Зеля так швидко хоче позбутися медведчука? Боїться при розслідуванні мережі колаборантів вийти на свою ОПу?
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18.04.2022 22:51
+15
А засудити цього виродка нє? Він залишиться не винуватим ні в чому?
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18.04.2022 22:53
+14
Вбивця Василя Стуса та кум ***** - це ворог. Його треба судити, а не міняти.
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18.04.2022 22:58
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Тобто здати Маріуполь? Військові ж сказали, що не вийдуть звідти.
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18.04.2022 22:48 Відповісти
Так, ОП насрати на конституцію, закони і волю народу!
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18.04.2022 22:49 Відповісти
Та мертвечук ***** не потрібен
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18.04.2022 22:49 Відповісти
Пишуть що в Миколаєві та Харкові зараз жесть!!!Криють страшно!!!!
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18.04.2022 22:50 Відповісти
уточняйте хто кого?
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18.04.2022 22:59 Відповісти
Те, що наших криють зверху - до гадалки не ходи.
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18.04.2022 23:03 Відповісти
миша, та чего уж там - пробуй медведчука на медведева поменять. Это ж равноценный обмен будет.
сказочники, *****...
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18.04.2022 22:50 Відповісти
А що це Зеля так швидко хоче позбутися медведчука? Боїться при розслідуванні мережі колаборантів вийти на свою ОПу?
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18.04.2022 22:51 Відповісти
Ну да, а то еще расскажет под запись про кремлевскую операцию "Буратино"
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18.04.2022 23:19 Відповісти
Где зеленский набрал этих клоунов...
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18.04.2022 22:52 Відповісти
это они его набрали
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18.04.2022 23:19 Відповісти
Подоляку можна просто так )(улу віддавати....
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18.04.2022 22:52 Відповісти
А засудити цього виродка нє? Він залишиться не винуватим ні в чому?
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18.04.2022 22:53 Відповісти
разом з цивільними повинні бути вся зелена мразота при виході щоб не було як в Іловайську. Війскові не покинуть Марік
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18.04.2022 22:53 Відповісти
Подоляк,ти хто такий? Не розписуйся за Україну.Обміняєте цю падаль-вас вже ніхто обмінювати не буде! І ти знаєш чому!
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18.04.2022 22:54 Відповісти
с бутылки тебя сняли? так это не на долго
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18.04.2022 23:20 Відповісти
Хочуть *********** не погоджується=продовжає знищувати людей як цивільних так і військових=Україна взагалі виходить з переговорів і ми будемо їх ******* до переможного=профіт, а якщо зможемо обміняти, то врятуємо людей і це буде явний програш *****
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18.04.2022 22:57 Відповісти
дай угадаю - ты за зеленского голосовал? классно причинно-следственные связи просчитываешь! в стиле "хуже не будет" и "какая разница"!
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18.04.2022 23:22 Відповісти
Вбивця Василя Стуса та кум ***** - це ворог. Його треба судити, а не міняти.
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18.04.2022 22:58 Відповісти
А нахер он русским нужен? Ну ещё 1 к 1 может и обменяли б, но на много тысяч?
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18.04.2022 22:59 Відповісти
Я б в довісок добавив до мертвичука і подоляка з всією ОП-ою, але там такого лайна і свого вистачає
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18.04.2022 23:02 Відповісти
А хто питав Україну? Чи в нас подоляк це вся Україна? Згинь!
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18.04.2022 23:09 Відповісти
Они могут прикрыться обменом и уничтожить Азов при выходе безоружный.. Мертвечук уже мёртвый груз.
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18.04.2022 23:11 Відповісти
Неужели Зеленский и & Со не понимают..что «медведчук»уже никому в раше не нужен..Его не обменяют..разве Азовцев можно сравнить с «медведчуком»?»пу»нужны живые Азовцы и остаток украинских войск..,это превыше всего..У «пу»очень злой и циничный план относительно всех Мариупольцев и военных и особенно Азовцев.
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18.04.2022 23:19 Відповісти
Зараз цена на ведмедьчука дуже впала....не дадуть ні копійки...це вже понятно всім хто не тупий або осел...
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18.04.2022 23:37 Відповісти
Живий він нікому не потрібний
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19.04.2022 00:06 Відповісти
Як воно цікаво зроблено...віддати Мертвкчука ...та і маріупіль,це так ну дуже цікаво!А чому б не навпаки нехай Рузгіє з Маріуполя виходять а ні Азов ,тмертвечука віддати в обмін на те що рузгіє вийдуть зі всієї Украіни або як мінімум з півдня! чому ОП це не прийме до уваги?
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18.04.2022 23:53 Відповісти
Эта мразь должна быть осуждена и гнить в тюрьме по максимуму, чтобы народ увидел жалкую судьбу предателя. Меняют военных на военных, как бы дорого и больно это не стоило. Слишком быстро ОП заявило о решении, боятся ненужной информации, а для русских он и не настолько ценен. Вопрос почему до сих пор конкретно работал на уничтожение Украины, а власть не наблюдала. Всё ответы в ОП
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19.04.2022 05:04 Відповісти
правильно.
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19.04.2022 07:16 Відповісти
С каких пор секретутки что то комментируют? Их дело кофе варить....
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19.04.2022 08:06 Відповісти
Тут вийшов прикол з проколом... Скоріш за все з нашими судами мертветчука засудити не реально. Зелений коридор для обміну такий як в Іловайську також не треба, а миротворцы з оон які б супроводжували навряд чи будуть. Та і як зібрати усіх людей у великому місті...
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19.04.2022 08:23 Відповісти
ОП дуже поспішає здихатися мертветчука бо якщо він попаде в потрібні руки то багато чого разпатякае про зельмаков дерьмаков та арахамій....
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19.04.2022 09:54 Відповісти
А кто будет отвечать за всё его зло? Неужели вы думаете, что наши ребята (а вы упоминаете и защитников) пойдут на эту низость в обмене?Должен быть суд
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19.04.2022 10:46 Відповісти
 
 