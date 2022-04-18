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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина готова обменять Медведчука на мариупольцев и защитников, - ОП

медведчук

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Украина готова обменять Виктора Медведчука на освобождение всех защитников и жителей Мариуполя, но сомневается, что на это пойдет Россия.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление сделал Подоляк в эфире телемарафона.

"Это действительно единственное предложение, которое могло сложиться у него (Медведчука – ред.) в голове и на которое может согласиться Украина. Мы готовы, я так считаю, как государство всех людей забрать из Мариуполя, чтобы они там не гибли".

Но мне кажется, что РФ не пойдет на это. Потому что для них Мариуполь стал символом несокрушимости Украины. А россияне сегодня вообще психически повернуты на странных символах. И для них разрушить символ несгибаемости страны – это очень важный момент", - отметил он.

В то же время Подоляк надеется, что кто-то, может, подскажет политическому руководству РФ, что это было бы неплохо с точки зрения гуманистического подхода.

"Но я себя ловлю на мысли – какой гуманистический подход, когда мы говорим о РФ?", - добавил советник главы ОП.

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Медведчук Виктор (1789) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+20
А що це Зеля так швидко хоче позбутися медведчука? Боїться при розслідуванні мережі колаборантів вийти на свою ОПу?
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18.04.2022 22:51
+15
А засудити цього виродка нє? Він залишиться не винуватим ні в чому?
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18.04.2022 22:53
+14
Вбивця Василя Стуса та кум ***** - це ворог. Його треба судити, а не міняти.
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18.04.2022 22:58
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Тобто здати Маріуполь? Військові ж сказали, що не вийдуть звідти.
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18.04.2022 22:48 Ответить
Так, ОП насрати на конституцію, закони і волю народу!
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18.04.2022 22:49 Ответить
Та мертвечук ***** не потрібен
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18.04.2022 22:49 Ответить
Пишуть що в Миколаєві та Харкові зараз жесть!!!Криють страшно!!!!
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18.04.2022 22:50 Ответить
уточняйте хто кого?
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18.04.2022 22:59 Ответить
Те, що наших криють зверху - до гадалки не ходи.
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18.04.2022 23:03 Ответить
миша, та чего уж там - пробуй медведчука на медведева поменять. Это ж равноценный обмен будет.
сказочники, *****...
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18.04.2022 22:50 Ответить
А що це Зеля так швидко хоче позбутися медведчука? Боїться при розслідуванні мережі колаборантів вийти на свою ОПу?
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18.04.2022 22:51 Ответить
Ну да, а то еще расскажет под запись про кремлевскую операцию "Буратино"
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18.04.2022 23:19 Ответить
Где зеленский набрал этих клоунов...
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18.04.2022 22:52 Ответить
это они его набрали
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18.04.2022 23:19 Ответить
Подоляку можна просто так )(улу віддавати....
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18.04.2022 22:52 Ответить
А засудити цього виродка нє? Він залишиться не винуватим ні в чому?
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18.04.2022 22:53 Ответить
разом з цивільними повинні бути вся зелена мразота при виході щоб не було як в Іловайську. Війскові не покинуть Марік
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18.04.2022 22:53 Ответить
Подоляк,ти хто такий? Не розписуйся за Україну.Обміняєте цю падаль-вас вже ніхто обмінювати не буде! І ти знаєш чому!
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18.04.2022 22:54 Ответить
с бутылки тебя сняли? так это не на долго
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18.04.2022 23:20 Ответить
Хочуть *********** не погоджується=продовжає знищувати людей як цивільних так і військових=Україна взагалі виходить з переговорів і ми будемо їх ******* до переможного=профіт, а якщо зможемо обміняти, то врятуємо людей і це буде явний програш *****
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18.04.2022 22:57 Ответить
дай угадаю - ты за зеленского голосовал? классно причинно-следственные связи просчитываешь! в стиле "хуже не будет" и "какая разница"!
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18.04.2022 23:22 Ответить
Вбивця Василя Стуса та кум ***** - це ворог. Його треба судити, а не міняти.
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18.04.2022 22:58 Ответить
А нахер он русским нужен? Ну ещё 1 к 1 может и обменяли б, но на много тысяч?
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18.04.2022 22:59 Ответить
Я б в довісок добавив до мертвичука і подоляка з всією ОП-ою, але там такого лайна і свого вистачає
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18.04.2022 23:02 Ответить
А хто питав Україну? Чи в нас подоляк це вся Україна? Згинь!
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18.04.2022 23:09 Ответить
Они могут прикрыться обменом и уничтожить Азов при выходе безоружный.. Мертвечук уже мёртвый груз.
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18.04.2022 23:11 Ответить
Неужели Зеленский и & Со не понимают..что «медведчук»уже никому в раше не нужен..Его не обменяют..разве Азовцев можно сравнить с «медведчуком»?»пу»нужны живые Азовцы и остаток украинских войск..,это превыше всего..У «пу»очень злой и циничный план относительно всех Мариупольцев и военных и особенно Азовцев.
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18.04.2022 23:19 Ответить
Зараз цена на ведмедьчука дуже впала....не дадуть ні копійки...це вже понятно всім хто не тупий або осел...
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18.04.2022 23:37 Ответить
Живий він нікому не потрібний
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19.04.2022 00:06 Ответить
Як воно цікаво зроблено...віддати Мертвкчука ...та і маріупіль,це так ну дуже цікаво!А чому б не навпаки нехай Рузгіє з Маріуполя виходять а ні Азов ,тмертвечука віддати в обмін на те що рузгіє вийдуть зі всієї Украіни або як мінімум з півдня! чому ОП це не прийме до уваги?
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18.04.2022 23:53 Ответить
Эта мразь должна быть осуждена и гнить в тюрьме по максимуму, чтобы народ увидел жалкую судьбу предателя. Меняют военных на военных, как бы дорого и больно это не стоило. Слишком быстро ОП заявило о решении, боятся ненужной информации, а для русских он и не настолько ценен. Вопрос почему до сих пор конкретно работал на уничтожение Украины, а власть не наблюдала. Всё ответы в ОП
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19.04.2022 05:04 Ответить
правильно.
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19.04.2022 07:16 Ответить
С каких пор секретутки что то комментируют? Их дело кофе варить....
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19.04.2022 08:06 Ответить
Тут вийшов прикол з проколом... Скоріш за все з нашими судами мертветчука засудити не реально. Зелений коридор для обміну такий як в Іловайську також не треба, а миротворцы з оон які б супроводжували навряд чи будуть. Та і як зібрати усіх людей у великому місті...
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19.04.2022 08:23 Ответить
ОП дуже поспішає здихатися мертветчука бо якщо він попаде в потрібні руки то багато чого разпатякае про зельмаков дерьмаков та арахамій....
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19.04.2022 09:54 Ответить
А кто будет отвечать за всё его зло? Неужели вы думаете, что наши ребята (а вы упоминаете и защитников) пойдут на эту низость в обмене?Должен быть суд
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19.04.2022 10:46 Ответить
 
 