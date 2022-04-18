Украина готова обменять Медведчука на мариупольцев и защитников, - ОП

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Украина готова обменять Виктора Медведчука на освобождение всех защитников и жителей Мариуполя, но сомневается, что на это пойдет Россия.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление сделал Подоляк в эфире телемарафона.

"Это действительно единственное предложение, которое могло сложиться у него (Медведчука – ред.) в голове и на которое может согласиться Украина. Мы готовы, я так считаю, как государство всех людей забрать из Мариуполя, чтобы они там не гибли".

Но мне кажется, что РФ не пойдет на это. Потому что для них Мариуполь стал символом несокрушимости Украины. А россияне сегодня вообще психически повернуты на странных символах. И для них разрушить символ несгибаемости страны – это очень важный момент", - отметил он.

В то же время Подоляк надеется, что кто-то, может, подскажет политическому руководству РФ, что это было бы неплохо с точки зрения гуманистического подхода.

"Но я себя ловлю на мысли – какой гуманистический подход, когда мы говорим о РФ?", - добавил советник главы ОП.

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