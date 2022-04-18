Розробляємо план максимального прискорення розвитку України, - Зеленський
Влада розробляє план відбудови економіки України.
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів сьогодні важливу нараду щодо післявоєнного відновлення та розвитку України. Вже зараз потрібно детально все опрацювати, щоб коли війна завершиться, ми були повністю готові.
Ми розробляємо комплексний план, який передбачає відбудову зруйнованого, модернізацію державних структур та максимальне прискорення розвитку України. Йдеться не тільки про обсяг фізичної роботи – побудувати житло, відновити підприємства, завести новий бізнес, який працюватиме на відбудову інфраструктури та оновлення економічних відносин у нашій державі. А й про переосмислення того, як буде розвиватися наша країна надалі. Які галузі можуть стати основою зростання після війни. Які рішення та ресурси потрібні, щоб збільшити рівень переробки в Україні й не торгувати сировиною, як це було раніше. Які міста стануть локомотивами економічного й технологічного зростання, підтягуючи за собою навколишні райони", - зазначив глава держави.
За словами Зеленського, треба мати чітке розуміння того, якою ми бачимо ту чи іншу галузь нашої економіки, який напрямок розвитку очікуємо від того чи іншого міста, яку користь може принести державі загалом та чи інша інституція.
Будь ласка, зачекайте...
Для початку треба спасти Маріуполь!!!!
йому хочеться розробляти плани...красиві картинки...
а не чиїсь страждання і жахи...
Пока похоже уже бои под Лиманом, наши взорвали мост в Дроновке..
Это значит отдаём северный берег Северского Донца..
успеешь с планами (во всех смыслах))) сейчас главное выстоять и не сдать уже отвоёванного кровью....(не забуду Золотое...и перестать стрелять....напольйнамать!!!)
здається, пане преЗЕденте, ти втомився від війни та шерсть з небритої пики тобі дошкуляє???
чи марення про те, як "попиляти західні бабосики" збуджує "бородату бабусю", яка тобі телефонує кожного дня?
немаґ нагальних проблем, тіко блаа-бла-бла про меморіали та інфраструктуру в колі "друзів-міністрів" патякати???
дурне, курво...
Слава ЗСУ та украінській Нації !!!
попереднійнаступний план: Армія - нах*, Мова - нах*, Віра - нах*, бо "какая разница...". Знову готуються гроші дерибанити на "мега крадівництві"(
строить планы по освобождению Украины!
Все остальное второстепенно!
У всякому разі досвід Західної Європи, Японії, Південної Кореї свідчить що така окупація впливає на зріст і модернізацію економіки і становлення демократії значно краще геніальних планів доморощених домашніх геніїв.
Нє стало, нє?
- приймаєте закони по лібералізації економіки і спрощенню бізнесу, особливо малого і середнього;
- державні підприємства продаєте - тоді вони замість намальованих збитків почнуть приносити зненацька прибутки;
- судова реформа - для інвестиційного клімату;
- антикорупційні реформи - щоб бабло йшло не по ваших кишенях, а в бюджет;
- розганяєте армію нахлібників - половину ОП, адміністрацій, НАБУ, ДБР і прочих ганяющіх мух.
О, чудо, економіка росте.
Порох как помогал армии, так и помогает.
Но он сейчас не главнокомандующий, к сожалению.
"Оккупационные российские войска делали все цинично, по методичке, используя своих диверсантов, которые являются "Оппозиционной платформой за жизнь". Это депутаты городского совета, конкретно Константин Иващенко, предложивший себя как нового такого, в кавычках, "мэра". И теперь мы понимаем, почему так быстро им удалось уничтожить все, что касается жизнеобеспечения. Нас оставили за пять дней без электроэнергии, без тепла, без воды и без связи. То есть кто-то конкретно корректировал огонь", - сказал он.
https://www.segodnya.ua/strana/podrobnosti/boychenko-nazval-predateley-sdavshih-mariupol-1615837.html
То что сейчас творится в Мариуполе и в Украине и ее рук дело, но ее деятельность всего лишь призупинена!
Зато власть закрыла проукраинские патриотические адекватные каналы - 5-тый, прямой и Эспрессо.
Как это называется?!!
Петиція №41/004163-22еп
Дата початку збору підписів: 18 квітня 2022 р.
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ» (kmu.gov.ua)
То что сейчас творится в Мариуполе и в Украине и ее рук дело, но ее деятельность всего лишь призупинена!
Зато власть закрыла проукраинские патриотические адекватные каналы - 5-тый, прямой и Эспрессо.
Как это называется?!!
Петиція №41/004163-22еп
Дата початку збору підписів: 18 квітня 2022 р.
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ» (kmu.gov.ua)
23:20, 18 АПРЕЛЯ 2022
Мариуполь бомбят российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-96.
https://sud.ua/ru/news/ukraine/235243-zavtra-utrom-ikh-vozmozhno-uzhe-ne-budet-v-zhivykh-anton-geraschenko-pokazal-detey-kotorykh-bombyat-okkupanty-v-mariupole