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Зеленський (22456) економіка (913)

Розробляємо план максимального прискорення розвитку України, - Зеленський

зеленський

Влада розробляє план відбудови економіки України.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні важливу нараду щодо післявоєнного відновлення та розвитку України. Вже зараз потрібно детально все опрацювати, щоб коли війна завершиться, ми були повністю готові.

Ми розробляємо комплексний план, який передбачає відбудову зруйнованого, модернізацію державних структур та максимальне прискорення розвитку України. Йдеться не тільки про обсяг фізичної роботи – побудувати житло, відновити підприємства, завести новий бізнес, який працюватиме на відбудову інфраструктури та оновлення економічних відносин у нашій державі. А й про переосмислення того, як буде розвиватися наша країна надалі. Які галузі можуть стати основою зростання після війни. Які рішення та ресурси потрібні, щоб збільшити рівень переробки в Україні й не торгувати сировиною, як це було раніше. Які міста стануть локомотивами економічного й технологічного зростання, підтягуючи за собою навколишні райони", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, треба мати чітке розуміння того, якою ми бачимо ту чи іншу галузь нашої економіки, який напрямок розвитку очікуємо від того чи іншого міста, яку користь може принести державі загалом та чи інша інституція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для покращення ситуації в економіці потрібно, щоб країна жила й працювала попри війну, - Зеленський

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Топ коментарі
+23
то йому вже набридло і не цікаво...
йому хочеться розробляти плани...красиві картинки...
а не чиїсь страждання і жахи...
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18.04.2022 23:48
+20
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18.04.2022 23:45
+20
Маніловщина. Зєбобік працює, і це лише після однієї дорожки. Як там асфальт, ворожі літаки збиває?
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18.04.2022 23:47
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твій кормчій і прискорений розвиток України несумісні
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18.04.2022 23:43 Відповісти
клован жидабені вже настроїв доріг для танків путлера лайно собачеіпуче
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19.04.2022 00:24 Відповісти
Для початку треба спасти тих нещасних, які страждають в Маріуполі.
Для початку треба спасти Маріуполь!!!!
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18.04.2022 23:44 Відповісти
то йому вже набридло і не цікаво...
йому хочеться розробляти плани...красиві картинки...
а не чиїсь страждання і жахи...
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18.04.2022 23:48 Відповісти
Единственный план может быть один - делать ракеты, бомбы и прочее оружие.
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18.04.2022 23:44 Відповісти
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18.04.2022 23:45 Відповісти
Для початку розробіть план спасіння Маріуполя!
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18.04.2022 23:45 Відповісти
Давай сначала победим, потом прискоренмй розвиток..
Пока похоже уже бои под Лиманом, наши взорвали мост в Дроновке..
Это значит отдаём северный берег Северского Донца..
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18.04.2022 23:46 Відповісти
Да хватит уже лозунги кидать! Выводи детей из под Азовстали. Какое развитие Украины при таком отношении к людям? Кто вам будет верить и восстанавливать страну?
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18.04.2022 23:46 Відповісти
Йди і виводь, якщо такий розумний. Покласти півЗСУ для тебе ж не проблема?
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19.04.2022 14:33 Відповісти
Маніловщина. Зєбобік працює, і це лише після однієї дорожки. Як там асфальт, ворожі літаки збиває?
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18.04.2022 23:47 Відповісти
Пока есть риск нанесения ракетного удара, бессмысленно строить новые заводы и предприятия. Разве что оборонные предприятия под прикрытием ПВО.
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18.04.2022 23:50 Відповісти
опять арба впереди ишака...
успеешь с планами (во всех смыслах))) сейчас главное выстоять и не сдать уже отвоёванного кровью....(не забуду Золотое...и перестать стрелять....напольйнамать!!!)
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18.04.2022 23:51 Відповісти
После войны нужно штамповать оружие всех видов на всех заводах. Без этого какое развитие?
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18.04.2022 23:52 Відповісти
Одним из условий допуска журналистов к Зеленскому - требование не задавать вопросы по блокировке ТВ Эспрессо, ПРЯМОЙ и 5-й.
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18.04.2022 23:54 Відповісти
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18.04.2022 23:55 Відповісти
Ковальов вроде нардеп слуг ?
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19.04.2022 00:02 Відповісти
а шо вже ворога поборено? москалів вигнали, всі збитки відомі, інвестиції погоджено з донорами та підписано угоди про запуск "плану Маршала" ??
здається, пане преЗЕденте, ти втомився від війни та шерсть з небритої пики тобі дошкуляє???
чи марення про те, як "попиляти західні бабосики" збуджує "бородату бабусю", яка тобі телефонує кожного дня?
немаґ нагальних проблем, тіко блаа-бла-бла про меморіали та інфраструктуру в колі "друзів-міністрів" патякати???
дурне, курво...
Слава ЗСУ та украінській Нації !!!
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18.04.2022 23:54 Відповісти
Про війну тут 99% новин. Чи тобі замало?
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19.04.2022 14:27 Відповісти
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18.04.2022 23:54 Відповісти
А ще Е мобилки обещали пенсіонерам
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19.04.2022 00:01 Відповісти
Весна пришла, как там план по высадке миллиарда деревьев?
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19.04.2022 00:04 Відповісти
А може спочатку переможемо?
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18.04.2022 23:55 Відповісти
Несите нового президента. Этот кончился.
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18.04.2022 23:59 Відповісти
У Зеленського попередній наступний план: Армія - нах*, Мова - нах*, Віра - нах*, бо "какая разница...". Знову готуються гроші дерибанити на "мега крадівництві"(
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18.04.2022 23:59 Відповісти
а шо війна закінчилась?
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19.04.2022 00:00 Відповісти
МОЖЕТ ПОВТОРИТЬ ?

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19.04.2022 00:00 Відповісти
наточенные пилы стоят стройными рядами......
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19.04.2022 00:00 Відповісти
Зрозуміло. САП у грандіозні зелені плани не попадає. Давайте гроші, ми побудуємо нові дороги. Єрмак пришле вам номер рахунку. Не смішно
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19.04.2022 00:02 Відповісти
Схоже що таки він вже закінчив війну в своїй голові набитій тирсою.
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19.04.2022 00:02 Відповісти
Сейчас нужно денно и нощно, ежеминутно
строить планы по освобождению Украины!

Все остальное второстепенно!
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19.04.2022 00:02 Відповісти
З десятиліття у десятиліття спостерігаєш ці геніальні і рішучі плани чергових президентів і якось так вкрадується думка - а чи не краще б було ще у далекому вже 1991 оголосити війну США, пульнути туди одну зіпсуту ракету яка б упала десь у Льодовитому океані, негайно опісля цього капіталювати і бути окупованими армією США?
У всякому разі досвід Західної Європи, Японії, Південної Кореї свідчить що така окупація впливає на зріст і модернізацію економіки і становлення демократії значно краще геніальних планів доморощених домашніх геніїв.
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19.04.2022 00:03 Відповісти
Вован, так и скажи, прямо: мы с Беней уже делим те деньги, которые западные партнеры, на которых мы с Беней катим бочку, выделят Украине для восстановления после того, как Украина победит, вопреки нам с Беней...
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19.04.2022 00:04 Відповісти
Хорошая попытка но нет. 24 февраля вторжение на Украину блеф. 18 апреля наступление на Донбасс блеф. Зе продолжает строить.
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19.04.2022 00:04 Відповісти
В мене одне-єдине питання,що робити з Коломойським? Ти коли його штатам видаси чи він далі керуватиме шапіто?
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19.04.2022 00:04 Відповісти
А закон про виключення "неугодних" іноземців з наглядових рад - це частина цього плану?
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19.04.2022 00:06 Відповісти
А шо там попередній план "Хуже нє будєт"?

Нє стало, нє?
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19.04.2022 00:08 Відповісти
Буде лише краще.
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19.04.2022 14:42 Відповісти
Я вас сєйчас раскажу як розвиток прискорити:
- приймаєте закони по лібералізації економіки і спрощенню бізнесу, особливо малого і середнього;
- державні підприємства продаєте - тоді вони замість намальованих збитків почнуть приносити зненацька прибутки;
- судова реформа - для інвестиційного клімату;
- антикорупційні реформи - щоб бабло йшло не по ваших кишенях, а в бюджет;
- розганяєте армію нахлібників - половину ОП, адміністрацій, НАБУ, ДБР і прочих ганяющіх мух.

О, чудо, економіка росте.
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19.04.2022 00:12 Відповісти
Мы Украины мир разрушим / До основанья, а затем / Мы наш зеленый мир построим / Кто был ничем, тот станет всем . - Короткий пересказ відеозвернення Зеленського .
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19.04.2022 00:14 Відповісти
Всі західні країни пройшли цей розвиток - для початку - повна демократія, ти вже порушуєш цей закон розвитку. Відкрий канали, диктатор зелений!!
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19.04.2022 00:19 Відповісти
він шо - довбойоб?
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19.04.2022 00:30 Відповісти
"шо" - зайве
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19.04.2022 02:22 Відповісти
Це повний *******! Ракети прилітають щодня в українські міста, а воно вже плани по відновленню будує?
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19.04.2022 00:39 Відповісти
То між ракетами не можна думати про майбутне? Британські вчені говорять, що у жінок мультизадачність - брешуть.
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19.04.2022 14:39 Відповісти
Сначала надо вылечить таких как ты.
Порох как помогал армии, так и помогает.
Но он сейчас не главнокомандующий, к сожалению.
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19.04.2022 00:41 Відповісти
Депутаты от ОПЗЖ стали диверсантами в пользу оккупационных российских войск - об этом рассказал мэр города Вадим Бойченко в интервью с телеведущим Владимиром Полуевым на https://www.youtube.com/c/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B024/featured Youtube-канале "Украина 24" .

"Оккупационные российские войска делали все цинично, по методичке, используя своих диверсантов, которые являются "Оппозиционной платформой за жизнь". Это депутаты городского совета, конкретно Константин Иващенко, предложивший себя как нового такого, в кавычках, "мэра". И теперь мы понимаем, почему так быстро им удалось уничтожить все, что касается жизнеобеспечения. Нас оставили за пять дней без электроэнергии, без тепла, без воды и без связи. То есть кто-то конкретно корректировал огонь", - сказал он.

https://www.segodnya.ua/strana/podrobnosti/boychenko-nazval-predateley-sdavshih-mariupol-1615837.html
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19.04.2022 00:41 Відповісти
Почему эта партия до сих пор не запрещена, а еще члены не находятся под арестом?!

То что сейчас творится в Мариуполе и в Украине и ее рук дело, но ее деятельность всего лишь призупинена!

Зато власть закрыла проукраинские патриотические адекватные каналы - 5-тый, прямой и Эспрессо.
Как это называется?!!

Петиція №41/004163-22еп

Дата початку збору підписів: 18 квітня 2022 р.
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ» (kmu.gov.ua)
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19.04.2022 01:10 Відповісти
Почему эта партия до сих пор не запрещена, а еще члены не находятся под арестом?!

То что сейчас творится в Мариуполе и в Украине и ее рук дело, но ее деятельность всего лишь призупинена!

Зато власть закрыла проукраинские патриотические адекватные каналы - 5-тый, прямой и Эспрессо.
Как это называется?!!

Петиція №41/004163-22еп

Дата початку збору підписів: 18 квітня 2022 р.
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ» (kmu.gov.ua)
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19.04.2022 01:11 Відповісти
«Завтра утром их, возможно, уже не будет в живых»: Антон Геращенко показал детей, которых бомбят оккупанты в Мариуполе

23:20, 18 АПРЕЛЯ 2022

Мариуполь бомбят российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-96.

https://sud.ua/ru/news/ukraine/235243-zavtra-utrom-ikh-vozmozhno-uzhe-ne-budet-v-zhivykh-anton-geraschenko-pokazal-detey-kotorykh-bombyat-okkupanty-v-mariupole
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19.04.2022 00:53 Відповісти
Якщо Україна не звільнить всю окуповану територію і не отримає репарації та контрибуції тільки ідіот може інвестувати сюди гроші під загрозу чергового наступу орди. Навіть біженцям не буде ніякого сенсу сюди повертатись. У мене всі тут, але в випадку "мира без репарацій" я змушений буду вигнати дочок в еміграцію. Нехай там народжують внуків для щасливого життя. Тут, під загрозою знищення, такого життя не буде на їх віку! Кацапів потрібно вигнати, отримати репарації і лише тоді починати проект "Європейська Україна". Дурник думає що він "генерує оптимізм і віру в завтрашній день" а насправді він просто дратує маячнею в той час коли потрібно працювати сьогодні з сьогоднішніми викликами. Війна тільки починається - за два місяці у нас суттєві втрати території і надзвичайна розруха! А воно "нью васюки" планує і нове "велике крадійництво". І ще! Будувати ми їм точно не дамо! Досить з нас доріг серед двох мільярдів дерев...
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19.04.2022 01:13 Відповісти
Як це нервує. В Україні не працює судово слідча гілка влади, президент обходить закони створивши офіс президента щоб набрати помічників які не можуть законно працювати в адміністрації. А нас годують байками про гроші що належали росії які вже готуються пиляти зелені, але спочатку потрібно виграти вибори тому закрили опозиційні канали, щоб розповідати як вони набудували нептунів... Невже у людей немає пам'яті і розуму.
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19.04.2022 01:21 Відповісти
Если Мариуполь не деблокируют в ближайшее время, то вина за смерти невинных будет на тех, кто сейчас думает о "планах максимального ускоренного развития Украины". Такое ощущение, что по их сценариям Мариуполь должен выполнить роль сакральной жертвы.
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19.04.2022 01:52 Відповісти
Рано ще про це думати((( На часі про війну,про зброю,про армію. Як захистити небо,як захистити людей. А якщо про будівництво - то думати як стіну будувати від орків, якої товщини бетон буде і якої висоти вистачить.
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19.04.2022 03:22 Відповісти
 
 