Кількасот засуджених та ув’язнених потрапили під тимчасову російську окупацію, - Малюська

У слідчих ізоляторах та установах виконання покарань, які були захоплені російськими військовими, перебувають кілька сотень засуджених та ув’язнених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю "Радіо Свобода", частина відео якого опублікована у Фейсбуці міністерства.

"У нас дійсно є кілька установ виконання покарань і слідчих ізоляторів у містах, які потрапили під окупацію. Мова, в першу чергу, іде про Херсон та Мелітополь. Є установи, де є і перебувають і засуджені, і ув’язнені, і так само наш персонал, який продовжує здійснювати охорону та дотримання режиму в цих установах до подальших вказівок… Мова загалом про кілька сотень ув’язнених та засуджених", - розповів Малюська.

За його словами, ці установи виконання покарань перебувають під контролем рф.

"І, відповідно, несанкціоновані випадки залишення місць позбавлення волі бувають, але це не є масове явище", - вважає міністр.

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Також він розповів, що серед ув’язнених і засуджених немає дітей та підлітків, проте є невелика кількість жінок.

На уточнення, як Мін’юст може контролювати ці установи, якщо вони тимчасово захоплені, міністр відповів, що окупанти поки здебільшого не втручаються в їхню діяльність.

"Як вам сказати, окупанти не приїжджають з готовим персоналом, який може забезпечувати безпеку в’язниць. Відповідно, вони, як і в більшості об’єктів критичної інфраструктури, намагаються не втручатися в операційну діяльність без надзвичайної необхідності. Відповідно, персонал отримав вказівки не контактувати з преставниками окупаційної влади, але при цьому забезпечувати охорону приміщень. І там у більшості випадків ніхто не намагається перешкоджати їх діяльності", - пояснив міністр.

Малюська також повідомив, що "точно були наміри звільнити окремі установи виконання покарань під майбутнє наповнення нашими активістами, які залишилися на окупованій території, про їх реалізацію мені невідомо. Такі були чутки в Херсоні, але знову ж таки імплементації не було".

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Також він поінформував про відсутність фактів співпраці працівників Державної кримінально-виконавчої служби з окупантами.

"Мені відомі окремі деталі, коли наші працівники щезали, де до них застосовувалося насилля, такі випадки безумовно були. Що стосується співпраці, переходу на роботу з окупаційною владою, ні, таких фактів немає, але думаю, що, можливо, щось документується правоохоронними органами і Службою безпеки України", - зауважив Малюська.

Водночас міністр повідомив, що наразі немає установ виконання покарань, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, де зараз ведуться обстріли.

"Де є ризиковані установи виконання покарань, ми їх евакуюємо. Вже зараз у процесі евакуації знаходяться одразу кілька установ виконання покарань..." - сказав міністр.

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