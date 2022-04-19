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Кількасот засуджених та ув’язнених потрапили під тимчасову російську окупацію, - Малюська

малюська

У слідчих ізоляторах та установах виконання покарань, які були захоплені російськими військовими, перебувають кілька сотень засуджених та ув’язнених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю "Радіо Свобода", частина відео якого опублікована у Фейсбуці міністерства.

"У нас дійсно є кілька установ виконання покарань і слідчих ізоляторів у містах, які потрапили під окупацію. Мова, в першу чергу, іде про Херсон та Мелітополь. Є установи, де є і перебувають і засуджені, і ув’язнені, і так само наш персонал, який продовжує здійснювати охорону та дотримання режиму в цих установах до подальших вказівок… Мова загалом про кілька сотень ув’язнених та засуджених", - розповів Малюська.

За його словами, ці установи виконання покарань перебувають під контролем рф.

"І, відповідно, несанкціоновані випадки залишення місць позбавлення волі бувають, але це не є масове явище", - вважає міністр.

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Також він розповів, що серед ув’язнених і засуджених немає дітей та підлітків, проте є невелика кількість жінок.

На уточнення, як Мін’юст може контролювати ці установи, якщо вони тимчасово захоплені, міністр відповів, що окупанти поки здебільшого не втручаються в їхню діяльність.

"Як вам сказати, окупанти не приїжджають з готовим персоналом, який може забезпечувати безпеку в’язниць. Відповідно, вони, як і в більшості об’єктів критичної інфраструктури, намагаються не втручатися в операційну діяльність без надзвичайної необхідності. Відповідно, персонал отримав вказівки не контактувати з преставниками окупаційної влади, але при цьому забезпечувати охорону приміщень. І там у більшості випадків ніхто не намагається перешкоджати їх діяльності", - пояснив міністр.

Малюська також повідомив, що "точно були наміри звільнити окремі установи виконання покарань під майбутнє наповнення нашими активістами, які залишилися на окупованій території, про їх реалізацію мені невідомо. Такі були чутки в Херсоні, але знову ж таки імплементації не було".

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Також він поінформував про відсутність фактів співпраці працівників Державної кримінально-виконавчої служби з окупантами.

"Мені відомі окремі деталі, коли наші працівники щезали, де до них застосовувалося насилля, такі випадки безумовно були. Що стосується співпраці, переходу на роботу з окупаційною владою, ні, таких фактів немає, але думаю, що, можливо, щось документується правоохоронними органами і Службою безпеки України", - зауважив Малюська.

Водночас міністр повідомив, що наразі немає установ виконання покарань, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, де зараз ведуться обстріли.

"Де є ризиковані установи виконання покарань, ми їх евакуюємо. Вже зараз у процесі евакуації знаходяться одразу кілька установ виконання покарань..." - сказав міністр.

Також читайте: Венедіктова про звільнення засуджених учасників бойових дій: Населенню хвилюватися, що через це кримінал заполонить вулиці, не варто

Автор: 

окупація (6694) в’язні (334) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+8
а что они там делали? осужденных не нужно эвакуировать или что?
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19.04.2022 06:12
+6
пипец где они таких уродов во власть понабирали?
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19.04.2022 04:23
+6
Це якийсь піздєц!!! "Знали про війну, але нікому не говорили, щоб не викликати паніки!" - а цьому дурачку не було часу вивезти засуджених? Хай придурок пояснить, як моде працівник правоохоронного органу працювати на захопленій ворогом території? Скоро будуть в одній "пятнашкє" воювати проти України разом із тими, кого охороняють!
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19.04.2022 08:28
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Потрібно задіювати міжнародні спостережні місіїї. ООН теж має повноваження перевіряти виправні заклади. Не можна на орків надіятись.
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19.04.2022 03:31 Відповісти
Подивіться на цього олігофрена, ніякі представники міжнародних організацій не будуть співпрацювати з "оцим".
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19.04.2022 03:37 Відповісти
Ко-ко-ко , то є зрада ...
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19.04.2022 07:04 Відповісти
пипец где они таких уродов во власть понабирали?
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19.04.2022 04:23 Відповісти
пустят их на мясо, как и остальных м, что выловят
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19.04.2022 05:54 Відповісти
а что они там делали? осужденных не нужно эвакуировать или что?
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19.04.2022 06:12 Відповісти
ну дак поки малюська сцявся десь у буковелі, нікому було покомандувати, щоб
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19.04.2022 08:12 Відповісти
Це якийсь піздєц!!! "Знали про війну, але нікому не говорили, щоб не викликати паніки!" - а цьому дурачку не було часу вивезти засуджених? Хай придурок пояснить, як моде працівник правоохоронного органу працювати на захопленій ворогом території? Скоро будуть в одній "пятнашкє" воювати проти України разом із тими, кого охороняють!
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19.04.2022 08:28 Відповісти
Осуджені відмовилися евакуюватись, чи малюська був зайнятий важливішим?
Чим, квіточками, вусами?
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19.04.2022 08:43 Відповісти
"...Відповідно, персонал отримав вказівки не контактувати з преставниками окупаційної влади, але при цьому забезпечувати охорону приміщень..." Мне одному кажется, что Малюська идиот? А те из личного состава, которые остались на рабочем месте (по указания того же Малюськи) и теперь в захваченных городах теперь изменники Родины?
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19.04.2022 08:58 Відповісти
Это примерно тоже самое, если бы полиция получила указание не контактировать с оккупантами, но при этом охранять общественный порядок.
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19.04.2022 09:01 Відповісти
А чому не повивозили?Дехто розповідає,що влада заздалегідь знала про початок війни?Теж щоб не створювати паніку та корки на шляхах.Після окупаціі Старобільська,орки вупустили із СІЗО офіцера окупанта,який під час розвідки українських позицій потрапив в полон,з пов'язкою СККА, в Золотому.Ото покарали злочинця так покарали.
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19.04.2022 09:23 Відповісти
Так їх мобілізують це шо не зрозуміло.Нащо лишати було.
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19.04.2022 09:47 Відповісти
 
 