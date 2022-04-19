УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6738 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 712 1

Війська РФ пошкодили високовольтну лінію, знеструмлена майже вся Луганщина, - ОВА

леп

Війська РФ пошкодили високовольтну лінію на Луганщині, внаслідок чого знеструмлені 215 населених пунктів.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Ситуація критична – світло зникло майже по всій області. За приблизними підрахунками, у 215 населених пунктах. Це і міста, і села. Кількість знеструмлених абонентів унаслідок обстрілу росіянами високовольтної лінії електропередачі напругою 300 кВ з’ясовується", – повідомив він.

Також Гайдай зазначив, що від загальної кількості відключених газорозподільних станцій по всій країні понад 60 відсотків припадають на Донецьку та Луганську області.

Основна причина зупинки цих ГРС – пошкодження газорозподільних мереж через обстріли та складнощі з доступом до об’єктів через активні бойові дії.

Автор: 

армія рф (17388) обстріл (28486) електроенергія (6197) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4879)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
как я этих мразей ненавижу! эту нацию нужно стуреть с лица Земли!
показати весь коментар
19.04.2022 10:49 Відповісти
 
 