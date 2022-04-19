Війська РФ пошкодили високовольтну лінію, знеструмлена майже вся Луганщина, - ОВА
Війська РФ пошкодили високовольтну лінію на Луганщині, внаслідок чого знеструмлені 215 населених пунктів.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"Ситуація критична – світло зникло майже по всій області. За приблизними підрахунками, у 215 населених пунктах. Це і міста, і села. Кількість знеструмлених абонентів унаслідок обстрілу росіянами високовольтної лінії електропередачі напругою 300 кВ з’ясовується", – повідомив він.
Також Гайдай зазначив, що від загальної кількості відключених газорозподільних станцій по всій країні понад 60 відсотків припадають на Донецьку та Луганську області.
Основна причина зупинки цих ГРС – пошкодження газорозподільних мереж через обстріли та складнощі з доступом до об’єктів через активні бойові дії.
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