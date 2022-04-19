Войска РФ повредили высоковольтную линию, обесточена почти вся Луганщина, - ОВА

Войска РФ повредили высоковольтную линию в Луганской области, в результате чего обесточены 215 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Ситуация критическая – свет исчез почти по всей области. По приблизительным подсчетам, в 215 населенных пунктах. Это и города, и села. Количество обесточенных абонентов в результате обстрела россиянами высоковольтной линии электропередачи напряжением 300 кВ выясняется", – сообщил он.

Также Гайдай отметил, что более 60 процентов от общего количества отключенных газораспределительных станций по всей стране приходится на Донецкую и Луганскую области.

Основная причина остановки этих ГРС – повреждение газораспределительных сетей из-за обстрелов и сложностей с доступом к объектам из-за активных боевых действий.