Третина сербів вважають виправданою агресію РФ в Україні, понад 40% - невиправданою
35% сербів вважають, що агресія Росії проти України є виправданою, і 42% - що війна є невиправданою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Балканський оглядач", цитуючи результати соцопитування.
35% громадян Сербії вважає, що війна Росії в Україні є виправданою. Це переважно чоловіки, мешканці всіх регіонів, крім Воєводини, з приміських населених пунктів. Водночас кількість сербів, які переконані, що агресія Росії невиправдана, є більшою - 42%.
Трохи більше п’ятої частини (23%) респондентів відмовилися відповідати, мотивуючи це тим, що вони не знають відповіді.
Дослідження громадської думки провів Інститут європейських справ у співпраці з Дослідницьким домом Ninamedia з 4 по 14 березня 2022 року.
Абсолютна більшість громадян Сербії, 76%, вважають Росію другом Сербії. Лише 3% мають протилежну думку. 21% кажуть, що не знають відповіді на це питання. За даними дослідників, оцінка стану відносин між Сербією та Росією практично не змінилася за останні 5 років. Початок повномасштабної російської агресії проти України 24.02.2022 ніяк не вплинув на думку сербів.
Три чверті (76%) респондентів вважають, що Сербія не повинна вводити санкції проти Росії та вступати в ЄС. Лише 13% підтримують запровадження санцій проти РФ та євроінтеграцію. 11% не знають, як на це відповісти.
Більшість опитуваних (61%) вважає, що відносини між Сербією і Росією в майбутньому будуть кращими, тоді як 18% вважають інакше.
Найбільша кількість респондентів отримують інформацію про відносини між Сербією та Росією з телебачення (32%), 28% – з інтернет-порталів, 17% – з соціальних мереж, 9% – з друкованих ЗМІ, 8% – через родину, друзів та колег, іншим чином - 5%.
86% респондентів не були в Росії, тоді як були лише 14%, і це переважно респонденти з вищим рівнем освіти, жителі Белграда та інших міст.
Опитування громадян проводилося на репрезентативної вибірці з 1228 респондентів на території Республіки Сербія, окрім Косово і Метохії.
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І те що вони творили там під час війни, показує, що серби та кацапи, це 100% адіннарот!
Не можна це гівно ні в ЄС приймати, ні в НАТО.
Как будто сербов в ЕС прям за тестикулы тащат...
помийка европи
Рашистськими ботами, які брешуть про війну в Україні, загаджені всі соцмережі Європи.
"Три чверті (76%) респондентів вважають, що Сербія не повинна вводити санкції проти Росії та вступати в ЄС. Лише 13% підтримують запровадження санцій проти РФ та євроінтеграцію."
Нет, понятно, что санкции против россии и евроинтеграция коррелируют, но связь не прямая. Всё равно, что спросить: "Любите ли вы своих детей и путина", и можно ответить только "да" или "нет".
Впрочем, чему я удивляюсь?! Типичный провокационный вопрос, вроде этого:
"Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»
Это - референдум 1991 года о сохранении ссср. Типа, если ты против ссср - то автоматически против прав человека любой национальности. Впрочем, и это - методичка 1938 года, с "референдума" об аншлюсе Австрии.
З.Ы. Кстати , по роду своей деятельности, ещё ни разу не встречал нормального серба - брехуны, ворьё, лицемеры-один в один кацапы...