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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Третина сербів вважають виправданою агресію РФ в Україні, понад 40% - невиправданою

найманці,сербія

35% сербів вважають, що агресія Росії проти України є виправданою, і 42% - що війна є невиправданою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Балканський оглядач", цитуючи результати соцопитування.

35% громадян Сербії вважає, що війна Росії в Україні є виправданою. Це переважно чоловіки, мешканці всіх регіонів, крім Воєводини, з приміських населених пунктів. Водночас кількість сербів, які переконані, що агресія Росії невиправдана, є більшою - 42%.

Трохи більше п’ятої частини (23%) респондентів відмовилися відповідати, мотивуючи це тим, що вони не знають відповіді. 

Дослідження громадської думки провів Інститут європейських справ у співпраці з Дослідницьким домом Ninamedia з 4 по 14 березня 2022 року.

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Абсолютна більшість громадян Сербії, 76%, вважають Росію другом Сербії. Лише 3% мають протилежну думку. 21% кажуть, що не знають відповіді на це питання. За даними дослідників, оцінка стану відносин між Сербією та Росією практично не змінилася за останні 5 років. Початок повномасштабної російської агресії проти України 24.02.2022 ніяк не вплинув на думку сербів.

Три чверті (76%) респондентів вважають, що Сербія не повинна вводити санкції проти Росії та вступати в ЄС. Лише 13% підтримують запровадження санцій проти РФ та євроінтеграцію. 11% не знають, як на це відповісти.

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Більшість опитуваних (61%) вважає, що відносини між Сербією і Росією в майбутньому будуть кращими, тоді як 18% вважають інакше.

Найбільша кількість респондентів отримують інформацію про відносини між Сербією та Росією з телебачення (32%), 28% – з інтернет-порталів, 17% – з соціальних мереж, 9% – з друкованих ЗМІ, 8% – через родину, друзів та колег, іншим чином - 5%.

86% респондентів не були в Росії, тоді як були лише 14%, і це переважно респонденти з вищим рівнем освіти, жителі Белграда та інших міст.

Опитування громадян проводилося на репрезентативної вибірці з 1228 респондентів на території Республіки Сербія, окрім Косово і Метохії.

Автор: 

опитування (1936) Сербія (367)


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Топ коментарі
+64
Це балканськи кацапи, тому нічого дивного тут нема.
І те що вони творили там під час війни, показує, що серби та кацапи, це 100% адіннарот!
Не можна це гівно ні в ЄС приймати, ні в НАТО.
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19.04.2022 12:26
+36
І ця країна, є країною-кандидатом на вступ до ЄС.
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19.04.2022 12:26
+16
Срати на сербів. Хай вони звісно не ображаються,але їхні голови кацапами зроблені тільки для дефекації. Як то кажуть "за компанію".
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19.04.2022 12:28
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І ця країна, є країною-кандидатом на вступ до ЄС.
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19.04.2022 12:26 Відповісти
и их примут скорее чем нас...
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20.04.2022 01:35 Відповісти
Це балканськи кацапи, тому нічого дивного тут нема.
І те що вони творили там під час війни, показує, що серби та кацапи, це 100% адіннарот!
Не можна це гівно ні в ЄС приймати, ні в НАТО.
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19.04.2022 12:26 Відповісти
Сербы ватники еще те... Слабейшая экономика в Европе, даже слабее Греции. Перспектив роста у тоже нет. Почти все сербы с образованием и знанием английского работают за границей. Вот что бывает когда выбираешь курс "братских народов".
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19.04.2022 14:37 Відповісти
Якось ***** на кацапських підстилок.
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19.04.2022 12:27 Відповісти
На кацапських підстилок *****, але я дуже сподіваюся, що єврочиновники та НАТОчиновники будуть мати на увазі той факт, що пишучи "сербія" насправді треба писати "парашинська *********", бо це однозначно, так само як і *********, не окрема країна, а васал-підлизало і адіннарот.
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19.04.2022 13:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pgiFq8mVgPo
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19.04.2022 12:28 Відповісти
Срати на сербів. Хай вони звісно не ображаються,але їхні голови кацапами зроблені тільки для дефекації. Як то кажуть "за компанію".
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19.04.2022 12:28 Відповісти
"Три чверті (76%) респондентів вважають, що Сербія не повинна вводити санкції проти Росії та вступати в ЄС."

Как будто сербов в ЕС прям за тестикулы тащат...
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19.04.2022 12:29 Відповісти
мадяри №2
помийка европи
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19.04.2022 13:48 Відповісти
Їх політики обманюють,вони просрали євроатлантичну інтеграцію,так само як деякі наші громадяни клюнули на Медведчука Ківалова Ківу ітд
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19.04.2022 12:30 Відповісти
Нічого, сербам ще це гикнеться...
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19.04.2022 12:31 Відповісти
Сьорбаки такі ж кровожерливі вилупки як і цапи.
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19.04.2022 12:34 Відповісти
ці 35% сербських свинособак, наступників четників і інших зрадників, вимазують в лайно весь сербський народ, показують що вони були, є і будуть фашистами дрібнішого штибу... це показала співпроаця з Гітлером і геноциди відносно боснійців, хоорватів і косоварів... Дякую НАТО, що дещо присмирили цих балканських свинособак.
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19.04.2022 12:35 Відповісти
Третина сербів - ідіоти з ватою замість мізків. Цей факт не дозволить Сербії найближчим часом стати членом Євросоюзу.
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19.04.2022 12:36 Відповісти
Сербы - отбросы человечества и куесосы русни.
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19.04.2022 12:40 Відповісти
Під час війни в Боснії, український контингент врятував босняків від геноциду сербами. Серби вимагали кинути жителів міста Жепа і піти українському 240-му спецбатальону. Але українці тоді врятували босняків. Серби як і кацапи- тоді сподівались влаштувати повторення різанини в Сребрініці, але українці їх обломали
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19.04.2022 12:41 Відповісти
Серби і мадяри ******* кацапню тільки за того, що вони від них далеко. Їх пощастило, бо також були б фашистами і нацистами, бо розмовляють не на кацапській.
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19.04.2022 12:44 Відповісти
Само собою.
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19.04.2022 12:48 Відповісти
От де мають працювати "позитивні блогери" Подоляка та Федорова, а не на українських форумах співати осанни найвеличнішому.
Рашистськими ботами, які брешуть про війну в Україні, загаджені всі соцмережі Європи.
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19.04.2022 12:47 Відповісти
Да. А наши боты только воюют с теми у кого болит. Потому что самих не болит.
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19.04.2022 13:28 Відповісти
Вообще какие-то странные вопросы.

"Три чверті (76%) респондентів вважають, що Сербія не повинна вводити санкції проти Росії та вступати в ЄС. Лише 13% підтримують запровадження санцій проти РФ та євроінтеграцію."

Нет, понятно, что санкции против россии и евроинтеграция коррелируют, но связь не прямая. Всё равно, что спросить: "Любите ли вы своих детей и путина", и можно ответить только "да" или "нет".

Впрочем, чему я удивляюсь?! Типичный провокационный вопрос, вроде этого:

"Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»

Это - референдум 1991 года о сохранении ссср. Типа, если ты против ссср - то автоматически против прав человека любой национальности. Впрочем, и это - методичка 1938 года, с "референдума" об аншлюсе Австрии.
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19.04.2022 12:48 Відповісти
Це така ж сама ******* біомаса, як і кацапія. Різниця мінімальна і то, завдяки географічному положенню країни...
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19.04.2022 12:50 Відповісти
Значит правильно им американцы дали, но мало!
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19.04.2022 12:55 Відповісти
Історія цих сербів нічому не вчить.Скільки разів Московія провокувала їх на повстання проти османів,а потім кидала напризволяще.Під час 2-ї світової частину Югославії асвабаділа красна армія і там почалось те що завжди витворяє кацапський асвабадітєль-згвалтування та мародерство.За дорученням Тіто його тодішній зам Мілован Джілос(пізніше опозиціонер і емігрант) звернувся до Сталіна з вимогою припинити це варварство.Відповідь Коби була "феноменальна:"Ну подумаєшь русскій солдат пєрєспіт с какой-то мєстной бабой і возьмьот сувєнір на память-да она должна гордіться етім."Реакція Тіто була миттєвою-або кацапи забираються геть,або армія Тіто розпочинає проти них військові дії(У Тіто була мільйонна і добре навчена та озброєна армія,яку не змогли здолати гітлерівці)-кацапи відразу вшились.Нажаль більшість сербів про це забули.
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19.04.2022 12:56 Відповісти
Так Тіто був хорват .
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19.04.2022 13:09 Відповісти
Військо Тіто у більшості своїй складалась з сербів.У хорватів були свої національні формування.
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19.04.2022 13:50 Відповісти
Уверен, что и среди тех-же немцев дохера и больше тех, "кто не знает ответа".
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19.04.2022 12:57 Відповісти
Где-то 20% "не знают". И 30% - за "нетвайне". Увы.
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19.04.2022 13:00 Відповісти
Те, що більшість сербів хоче бути серед лузерів, то їх право. Цікаво інше. Чим вони виправдовують агресію кацапів проти України?
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19.04.2022 13:00 Відповісти
О чем базар? Выходят бабушки очень просят- путин введи войска. А мы покупаем попкорн.......
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19.04.2022 13:02 Відповісти
У меня сотрудник был, профессор математики бывший, который вёл оппозиционную радиостанцию, и ему сын Милошевича туда приходил и угрожал пистолетом. Но даже если таких нормальных и ватных примерно 50/50, это всё равно больное общество.
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19.04.2022 13:02 Відповісти
У меня знакомый венгр из аристократического рода, доктор исторических наук, который от националистов плюётся - но больше половины венгров всё равно выбрало подстилаться под пуйло.
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19.04.2022 13:07 Відповісти
ну а какое может быть мнение у людей , которые до сих пор боготворят "Жигули" первой модели..
З.Ы. Кстати , по роду своей деятельности, ещё ни разу не встречал нормального серба - брехуны, ворьё, лицемеры-один в один кацапы...
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19.04.2022 13:10 Відповісти
Не скажу що ви неправі але є в них мислящі , знаю декількох . А молодь вже в Європі їм пофігу на Сербію так в гості приїхати до родичів
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19.04.2022 13:26 Відповісти
Насрати що думають ці посіпаки геноциду
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19.04.2022 13:16 Відповісти
Серби можуть сильно не вишмалюватись бо в Косово велика база під НАТО і Албанці рядом... Армії як такої нема лише поліцаїв багато. Було смішно слухати як моцкалі продали сербам тіпа нові МІги 29 офіційно а по факту старі перекрашені.. А списали бабла немеренно. Що поробиш пропоганда кацапська робить своє

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19.04.2022 13:23 Відповісти
Якщо чесно, то серби - як мініатюрна копія кацапні. Так само як і Югославія - мініатюрна копія СИСИСРИ. Історія дуже схожа, навіть до дрібниць: хорвати так само героїчно воювали проти переважаючих сил сербів і здобули свободу та перемогли ту сволоту! Хоча відсоток адекватних там зараз таки більший, ніж серед московитів.
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19.04.2022 13:37 Відповісти
зомбі вірус поширюється
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19.04.2022 14:04 Відповісти
Насрати що, вони там вважають, ми їх за людей навіть не вважаємо.
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19.04.2022 17:29 Відповісти
 
 