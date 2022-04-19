Третина сербів вважають виправданою агресію РФ в Україні, понад 40% - невиправданою

35% сербів вважають, що агресія Росії проти України є виправданою, і 42% - що війна є невиправданою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Балканський оглядач", цитуючи результати соцопитування.

35% громадян Сербії вважає, що війна Росії в Україні є виправданою. Це переважно чоловіки, мешканці всіх регіонів, крім Воєводини, з приміських населених пунктів. Водночас кількість сербів, які переконані, що агресія Росії невиправдана, є більшою - 42%.

Трохи більше п’ятої частини (23%) респондентів відмовилися відповідати, мотивуючи це тим, що вони не знають відповіді.

Дослідження громадської думки провів Інститут європейських справ у співпраці з Дослідницьким домом Ninamedia з 4 по 14 березня 2022 року.

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Абсолютна більшість громадян Сербії, 76%, вважають Росію другом Сербії. Лише 3% мають протилежну думку. 21% кажуть, що не знають відповіді на це питання. За даними дослідників, оцінка стану відносин між Сербією та Росією практично не змінилася за останні 5 років. Початок повномасштабної російської агресії проти України 24.02.2022 ніяк не вплинув на думку сербів.

Три чверті (76%) респондентів вважають, що Сербія не повинна вводити санкції проти Росії та вступати в ЄС. Лише 13% підтримують запровадження санцій проти РФ та євроінтеграцію. 11% не знають, як на це відповісти.

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Більшість опитуваних (61%) вважає, що відносини між Сербією і Росією в майбутньому будуть кращими, тоді як 18% вважають інакше.

Найбільша кількість респондентів отримують інформацію про відносини між Сербією та Росією з телебачення (32%), 28% – з інтернет-порталів, 17% – з соціальних мереж, 9% – з друкованих ЗМІ, 8% – через родину, друзів та колег, іншим чином - 5%.

86% респондентів не були в Росії, тоді як були лише 14%, і це переважно респонденти з вищим рівнем освіти, жителі Белграда та інших міст.

Опитування громадян проводилося на репрезентативної вибірці з 1228 респондентів на території Республіки Сербія, окрім Косово і Метохії.