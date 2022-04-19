Індія планує збільшити обсяги закупівлі російської нафти, – Economic Times
Індійські державні нафтопереробні заводи найближчим часом збираються збільшити обсяги закупівлі російської нафти, сподіваючись на значні знижки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Economic Times.
Як зазначається, від початку війни в Україні індійські державні нафтопереробні заводи придбали понад 15 мільйонів барелів російської нафти у трейдерів, а також у фірм із Росії, розраховуючись доларами за звичайними банківськими каналами.
Однак індійські нафтопереробники очікують зростання доступності російської нафти та знижок найближчими тижнями.
"Війна навряд чи закінчиться найближчим часом, і російська нафта зіткнеться із новими обмеженнями в Європі. Китай також стикається з уповільненням попиту через пандемію. Це означає, що в Індію надходитиме більше нафти за приємнішими цінами, ніж раніше", - наголосило джерело.
У зв'язку з цим, за словами джерел Economic Times, в Індії хочуть перемістити стратегію закупівель російської нафти з тендерів на договірні угоди для отримання більших знижок, оскільки раніше вища вартість фрахту за російську нафту робила її імпорт нерентабельним.
"Перехід до договірних угод означає, що можна надати кільком постачальникам можливість покращити свої пропозиції. Це допомагає укладати вигідніші угоди", — повідомили виданню джерела.
Зазначається, що імпорт сирої нафти з Росії становить невелику частину від загального обсягу імпорту Індії через його нерентабельність. Навіть після деяких нещодавніх підвищень закупівель російська нафта становитиме менш як 1% від загального обсягу імпорту нафти до Індії.
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Мы наблюдаем полное падение нравов❗
За ті 0.2% збільшення вони матимуть купу проблем з логістикою + репутаційні втрати. Ту нафту треба якось доставити. У рашки дуже мало танкерів. Їх арештовують. Везти тільки через Чорне море.
Індійці - жителі ******** Індіі !!
Найкраща санкція - ракетний удар по кацапам! Бажано ядерний, але то вже із розряду мрій, які ніколи не збудуться...
по горло сиділи 😡
Великий вплив на США має Ізраїль та євреї, за зрозумілих причин. А на індусів США клали величезний дядясемівський трьохметровий в товщину куй.
Они серут на ямы и подноги, а другие растаптывают их фекалки.
Они пьют и едят подножные отбросы с мухами и червями.
Они грязные, зачуханые и смердючие.
Они не понимают и не хотят понимать, что происходит вокруг них, так как нужно успеть сожрать какого нить червя или таракана.
Что вы хотите от расы, которая уже давно слезла с дерева, но которая до сих пор не очеловечилась???
К стати на нем можно послушать как они любят украинцев, и хотят бомбить ядерными бомбами Киев.
https://youtube.com/channel/UCZlknEixxQdHu8HfPg1omjw
Просто Индии они ещё не прилетали. И они будут совсем не бхай-бхай.
Індуси, як і росіяни, вважають, що Пакистан (Україна) окупував їх території і є колонією США, яка хочете розпяти індуських (російських) мальчіків без трусіків.
Так они уже и так у них нефть покупают с дисконтом около 40%. Наверное вообще на халяву хотят.
Тогда и не удивительно, что в индийских СМИ информация 100% повторяющая "вой на болотах".
Министр Ин Дел Лавров эти дни в Индии. Вопрос от местного корреспондента- "В ходе вашей операции гибнут мирные люди ...." Ответ: "В течение 8-ми лет мир спокойно наблюдал за геноцидом ....на Донбассе....итд. ". Этот посыл в пропаганде РФ главный. Как оправдание вторжения.
Не вижу чтобы какие то СМИ разьясняли как было дело. На обеих сторонах в Донбассе стояли наблюдатели ОБСЕ, их доклады публиковались в сети. Посмотрите!\\\ Геноцид начался сейчас, разрушаются города, гибнут мирные люди
Ну так відмовитись купувати їх продукцію!
А всіх, хто буде купувати у них нафту і газ - країнами спонсорами тероризму.