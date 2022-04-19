Індія планує збільшити обсяги закупівлі російської нафти, – Economic Times

Індійські державні нафтопереробні заводи найближчим часом збираються збільшити обсяги закупівлі російської нафти, сподіваючись на значні знижки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Economic Times.

Як зазначається, від початку війни в Україні індійські державні нафтопереробні заводи придбали понад 15 мільйонів барелів російської нафти у трейдерів, а також у фірм із Росії, розраховуючись доларами за звичайними банківськими каналами.

Однак індійські нафтопереробники очікують зростання доступності російської нафти та знижок найближчими тижнями.

"Війна навряд чи закінчиться найближчим часом, і російська нафта зіткнеться із новими обмеженнями в Європі. Китай також стикається з уповільненням попиту через пандемію. Це означає, що в Індію надходитиме більше нафти за приємнішими цінами, ніж раніше", - наголосило джерело.

Читайте також: Порошенко закликав Індію припинити купувати російську нафту. ВIДЕО

У зв'язку з цим, за словами джерел Economic Times, в Індії хочуть перемістити стратегію закупівель російської нафти з тендерів на договірні угоди для отримання більших знижок, оскільки раніше вища вартість фрахту за російську нафту робила її імпорт нерентабельним.

"Перехід до договірних угод означає, що можна надати кільком постачальникам можливість покращити свої пропозиції. Це допомагає укладати вигідніші угоди", — повідомили виданню джерела.

Зазначається, що імпорт сирої нафти з Росії становить невелику частину від загального обсягу імпорту Індії через його нерентабельність. Навіть після деяких нещодавніх підвищень закупівель російська нафта становитиме менш як 1% від загального обсягу імпорту нафти до Індії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Індія має визначитися з підходом до війни РФ проти України, - Блінкен