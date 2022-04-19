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Індія планує збільшити обсяги закупівлі російської нафти, – Economic Times

нафта

Індійські державні нафтопереробні заводи найближчим часом збираються збільшити обсяги закупівлі російської нафти, сподіваючись на значні знижки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Economic Times.

Як зазначається, від початку війни в Україні індійські державні нафтопереробні заводи придбали понад 15 мільйонів барелів російської нафти у трейдерів, а також у фірм із Росії, розраховуючись доларами за звичайними банківськими каналами.

Однак індійські нафтопереробники очікують зростання доступності російської нафти та знижок найближчими тижнями.

"Війна навряд чи закінчиться найближчим часом, і російська нафта зіткнеться із новими обмеженнями в Європі. Китай також стикається з уповільненням попиту через пандемію. Це означає, що в Індію надходитиме більше нафти за приємнішими цінами, ніж раніше", - наголосило джерело.

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У зв'язку з цим, за словами джерел Economic Times, в Індії хочуть перемістити стратегію закупівель російської нафти з тендерів на договірні угоди для отримання більших знижок, оскільки раніше вища вартість фрахту за російську нафту робила її імпорт нерентабельним.

"Перехід до договірних угод означає, що можна надати кільком постачальникам можливість покращити свої пропозиції. Це допомагає укладати вигідніші угоди", — повідомили виданню джерела.

Зазначається, що імпорт сирої нафти з Росії становить невелику частину від загального обсягу імпорту Індії через його нерентабельність. Навіть після деяких нещодавніх підвищень закупівель російська нафта становитиме менш як 1% від загального обсягу імпорту нафти до Індії.

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Автор: 

Індія (668) нафта (5512)


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Топ коментарі
+27
Таки підораси ,ніц не скажеш ...
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19.04.2022 13:29
+21
Пора заливать посольство индии в Киеве красной краской. Адрес перекресток Берлинского Сальского.
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19.04.2022 13:30
+16
Ну що ж. Чекайте на наслідки вашої дії. Карма!
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19.04.2022 13:36
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Таки підораси ,ніц не скажеш ...
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19.04.2022 13:29 Відповісти
Камасутра она такая❗Сейчас ты, а через минуту тебя .
Мы наблюдаем полное падение нравов❗
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19.04.2022 14:09 Відповісти
Что вы хотите от тех, кто сначала моется в Ганге, а потом пьёт оттуда воду, драпая от крокодилов ? Так они и живут.
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19.04.2022 14:46 Відповісти
Це ні про що. Об'єм смішний: Навіть після деяких нещодавніх підвищень закупівель російська нафта становитиме менш як 1% від загального обсягу імпорту нафти до Індії. Джерело:

За ті 0.2% збільшення вони матимуть купу проблем з логістикою + репутаційні втрати. Ту нафту треба якось доставити. У рашки дуже мало танкерів. Їх арештовують. Везти тільки через Чорне море.
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19.04.2022 15:14 Відповісти
Типа кто-то когда-то относился к этим индеийцам,как к нормальным людям. Стоит только их фильмы посмотреть))
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19.04.2022 13:30 Відповісти
ІндіАнці ,- корінні народи Північної та Південноі Америки!

Індійці - жителі ******** Індіі !!

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19.04.2022 13:42 Відповісти
"Корінні народи Америки..." В мене така підозра,що це кацап провокує.Часто бачу. І як би не дуже "скрєпнічає" але щось смердить. І час реєстрації підозрілий)
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19.04.2022 14:23 Відповісти
Так такі ж бездарі йому лайкують
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19.04.2022 15:00 Відповісти
Історію потрібно вчити про Ідійців і індіанців 😡
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19.04.2022 13:45 Відповісти
Пора заливать посольство индии в Киеве красной краской. Адрес перекресток Берлинского Сальского.
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19.04.2022 13:30 Відповісти
Пусть утопятся в своем вонючем ганге...
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19.04.2022 14:23 Відповісти
Это вам не плавательный бассейн: в эту муть можно схоить и по-большому, и будет не видно.
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19.04.2022 14:48 Відповісти
А якби туди не ходили по-малому, то там рідини взагалі не було б.
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19.04.2022 15:44 Відповісти
думалося індуси мудріші , виявилося - такаж нечисть
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19.04.2022 13:31 Відповісти
Та щось у Венесуелі нема камунізьми ...
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19.04.2022 14:08 Відповісти
Індуси не набагато кращі кацапов. Хто з ними працював знають, що переважно це пихата та брехлива свинота.
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19.04.2022 14:50 Відповісти
Індійські слони працюють на нафті. Тому Їм "нада".
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19.04.2022 13:33 Відповісти
Байдену обiцяють одне, а фiрми роблять свою справу. Так, мабуть, i з санкцiями.
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19.04.2022 13:34 Відповісти
А ви що, сумнівались?
Найкраща санкція - ракетний удар по кацапам! Бажано ядерний, але то вже із розряду мрій, які ніколи не збудуться...
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19.04.2022 13:36 Відповісти
парад...военный в Индии
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19.04.2022 13:34 Відповісти
Зато владеют ядрённой пумпачкой , и в йух не торохтят.
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19.04.2022 14:11 Відповісти
Ну що ж. Чекайте на наслідки вашої дії. Карма!
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19.04.2022 13:36 Відповісти
Цигани злітаються на халяву.
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19.04.2022 13:37 Відповісти
Тварюки індуси , сиділи по коліна в гавні , а потрібно робити все , щоби
по горло сиділи 😡
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19.04.2022 13:37 Відповісти
Может, индусы и крейсер "Москва" у засРашки купят? по полной предоплате и самовывозом...
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19.04.2022 13:39 Відповісти
Не бит, не крашен, один хозяин...
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19.04.2022 13:40 Відповісти
думаю сша їх вїбуть
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19.04.2022 13:39 Відповісти
Віджавахарлають по самісіньку неру ...
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19.04.2022 14:09 Відповісти
Ніт. Нажаль, індуси мають дуже великий вплив в США. Вони як таргани тягуть один одного. Подивіться на мегакорпорації, починаючи з Майкрософту та Гугла - там CEO індуси.
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19.04.2022 14:51 Відповісти
Ніт. Нажаль, ви повністю не розумієте роль СЕО в мегакорпораціях, а також, чому там ставлять індусів. Причини дві: по-перше, вони працюють за копійки (відносто зарплат людей західних цивілізацій), а по-друге, вони безвідмовні, тобто, на них можна скинути що завгодно, і відповідь буде: "Доббі (Рама) все зробить, білий хазяїне".
Великий вплив на США має Ізраїль та євреї, за зрозумілих причин. А на індусів США клали величезний дядясемівський трьохметровий в товщину куй.
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19.04.2022 14:59 Відповісти
Ини басяка ходят в грязных тряпках.

Они серут на ямы и подноги, а другие растаптывают их фекалки.

Они пьют и едят подножные отбросы с мухами и червями.

Они грязные, зачуханые и смердючие.

Они не понимают и не хотят понимать, что происходит вокруг них, так как нужно успеть сожрать какого нить червя или таракана.

Что вы хотите от расы, которая уже давно слезла с дерева, но которая до сих пор не очеловечилась???
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19.04.2022 13:41 Відповісти
Надо отправити їм фоти вбитих рашистами корів і телят. Іподивитись чи насправді вони такі набожні
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19.04.2022 13:41 Відповісти
Помогите заблокировать новый пропагандонский канал раши.
К стати на нем можно послушать как они любят украинцев, и хотят бомбить ядерными бомбами Киев.

https://youtube.com/channel/UCZlknEixxQdHu8HfPg1omjw
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19.04.2022 13:41 Відповісти
"У каждого свой вкус" - сказал индус, натягивая обезьяну (С)
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19.04.2022 13:42 Відповісти
вони навіть свої члени не можуть підняти-заклінателі хренови болівуд-говновуд
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19.04.2022 13:47 Відповісти
єдиний вихід домовлятися із саудитами по 20 доларів за бочку
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19.04.2022 13:48 Відповісти
А потім в нас вчаться в інституті нафти та газу...
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19.04.2022 13:50 Відповісти
Да!!! Не гоните волну... Звучит не красиво. Но технически: 1.Объем закупок минимальный. 2 Цена с дисконтом большим... думаем... а заголовок звучит гордо - думаем.... Индия так же отказалась от 50 кацапских геликоптера
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19.04.2022 14:32 Відповісти
Половина дописувачів - недолуге населення Нені. Тому вони не можуть не бути зрадофілами.
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19.04.2022 16:08 Відповісти
На раша-нефть сейчас дисконт 30%.
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19.04.2022 13:52 Відповісти
30$, а не 30%. Це значно більше =)
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19.04.2022 14:14 Відповісти
Инди Руси пхай пхай.
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19.04.2022 13:54 Відповісти
Так санкции тоже могут быть пхай-пхай. В прямом смысле слова. ))
Просто Индии они ещё не прилетали. И они будут совсем не бхай-бхай.
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19.04.2022 14:19 Відповісти
Тут дядя сем сьогодні китайцям на випередження встомив у дупу.А індусам взагалі сраку розірве.,😂🤣🤪
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19.04.2022 13:58 Відповісти
шо ви маєте на увазі про китайців?
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19.04.2022 14:15 Відповісти
Індія ставить знак дорівнює між Україною і Пакистаном.

Індуси, як і росіяни, вважають, що Пакистан (Україна) окупував їх території і є колонією США, яка хочете розпяти індуських (російських) мальчіків без трусіків.
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19.04.2022 14:02 Відповісти
"Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы в ближайшее время собираются увеличить объемы закупки российской нефти в надежде на значительные скидки".

Так они уже и так у них нефть покупают с дисконтом около 40%. Наверное вообще на халяву хотят.
Тогда и не удивительно, что в индийских СМИ информация 100% повторяющая "вой на болотах".
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19.04.2022 14:15 Відповісти
в теперішньому світі підарасів більше ніж очікували. Здохніть всі амінь
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19.04.2022 14:20 Відповісти
Так склалося сьогодні, а можливо ми цього не помічали раніше, що, наразі, ми повинні хоча б морально підтримати іслам. Таке маю враження суто із статистики
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19.04.2022 14:22 Відповісти
Впрочем, 48 вертолётов уже покупать отказались - хотим, говорят, мейд ин Индия.
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19.04.2022 14:23 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCo64xVDgaCMTDIv0aDKCLPA Maxwell D

Министр Ин Дел Лавров эти дни в Индии. Вопрос от местного корреспондента- "В ходе вашей операции гибнут мирные люди ...." Ответ: "В течение 8-ми лет мир спокойно наблюдал за геноцидом ....на Донбассе....итд. ". Этот посыл в пропаганде РФ главный. Как оправдание вторжения.
Не вижу чтобы какие то СМИ разьясняли как было дело. На обеих сторонах в Донбассе стояли наблюдатели ОБСЕ, их доклады публиковались в сети. Посмотрите!\\\ Геноцид начался сейчас, разрушаются города, гибнут мирные люди
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19.04.2022 14:27 Відповісти
Інвест няня від зеленої податкової хай домовитися з індусами про припинення закупівель. Переговорником від індусів може бути Лакшмі Мітал.
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19.04.2022 14:37 Відповісти
Цыгане, блеать...
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19.04.2022 14:58 Відповісти
На крові заробляють.

Ну так відмовитись купувати їх продукцію!
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19.04.2022 15:05 Відповісти
Признати росію країною-терористом.

А всіх, хто буде купувати у них нафту і газ - країнами спонсорами тероризму.
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19.04.2022 15:11 Відповісти
Животные, что сказать больше. Это данность.
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19.04.2022 15:22 Відповісти
Не совсем понятен мотив тиснуть эту новость на Цензоре! Кацапня в свои сми эту статью идийской газеты третий день превозносит как Грандиозный провал США и санкций против парашки. Хотя смысл статьи - "Будем брать если отдадите бесплатно"
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19.04.2022 15:57 Відповісти
5 тысяч лет индусы живут и все 5 тысяч лет живут в дерьме!как и кацапы!
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19.04.2022 16:34 Відповісти
Індія чудова країна, просто там при владі клептократи сидять https://youtube.com/shorts/xVrwbunbods?feature=share
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19.04.2022 16:42 Відповісти
дерьмо-страна и дерьмо-люди
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20.04.2022 01:34 Відповісти
 
 