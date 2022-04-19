Индия планирует увеличить объемы закупки российской нефти, – Economic Times

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы в ближайшее время собираются увеличить объемы закупки российской нефти в надежде на значительные скидки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Economic Times.

Как отмечается, с начала войны в Украине индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы купили более 15 миллионов баррелей российской нефти у трейдеров, а также у фирм из России, расплачиваясь в долларах по обычным банковским каналам.

В то же время индийские нефтепереработчики ожидают роста доступности российской нефти и скидок в ближайшие недели.

"Война вряд ли закончится в ближайшее время, и российская нефть столкнется с новыми ограничениями в Европе. Китай также сталкивается с замедлением спроса из-за пандемии. Это значит, что в Индию будет поступать больше нефти по более приятным ценам, чем раньше", - сказал источник.

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В связи с этим, по словам источников Economic Times, в Индии хотят сместить стратегию закупок российской нефти с тендеров на договорные соглашения для получения более значительных скидок, поскольку ранее более высокая стоимость фрахта за российскую нефть делала ее импорт нерентабельным.

"Переход к договорным сделкам означает, что можно предоставить нескольким поставщикам возможность улучшить свои предложения. Это помогает заключать более выгодные сделки", — сообщили изданию источники.

Отмечается, что импорт сырой нефти из России составляет небольшую часть от общего объема импорта Индии из-за его нерентабельности. Даже после некоторых недавних повышений закупок российская нефть будет составлять менее 1% от общего объема импорта нефти в Индию.

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