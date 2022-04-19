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Новости Война
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Индия планирует увеличить объемы закупки российской нефти, – Economic Times

нафта

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы в ближайшее время собираются увеличить объемы закупки российской нефти в надежде на значительные скидки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Economic Times.

Как отмечается, с начала войны в Украине индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы купили более 15 миллионов баррелей российской нефти у трейдеров, а также у фирм из России, расплачиваясь в долларах по обычным банковским каналам.

В то же время индийские нефтепереработчики ожидают роста доступности российской нефти и скидок в ближайшие недели.

"Война вряд ли закончится в ближайшее время, и российская нефть столкнется с новыми ограничениями в Европе. Китай также сталкивается с замедлением спроса из-за пандемии. Это значит, что в Индию будет поступать больше нефти по более приятным ценам, чем раньше", - сказал  источник.

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В связи с этим, по словам источников Economic Times, в Индии хотят сместить стратегию закупок российской нефти с тендеров на договорные соглашения для получения более значительных скидок, поскольку ранее более высокая стоимость фрахта за российскую нефть делала ее импорт нерентабельным.

"Переход к договорным сделкам означает, что можно предоставить нескольким поставщикам возможность улучшить свои предложения. Это помогает заключать более выгодные сделки", — сообщили изданию источники.

Отмечается, что импорт сырой нефти из России составляет небольшую часть от общего объема импорта Индии из-за его нерентабельности. Даже после некоторых недавних повышений закупок российская нефть будет составлять менее 1% от общего объема импорта нефти в Индию.

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Автор: 

Индия (404) нефть (1918)


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Топ комментарии
+27
Таки підораси ,ніц не скажеш ...
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19.04.2022 13:29
+21
Пора заливать посольство индии в Киеве красной краской. Адрес перекресток Берлинского Сальского.
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19.04.2022 13:30
+16
Ну що ж. Чекайте на наслідки вашої дії. Карма!
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19.04.2022 13:36
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Таки підораси ,ніц не скажеш ...
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19.04.2022 13:29 Ответить
Камасутра она такая❗Сейчас ты, а через минуту тебя .
Мы наблюдаем полное падение нравов❗
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19.04.2022 14:09 Ответить
Что вы хотите от тех, кто сначала моется в Ганге, а потом пьёт оттуда воду, драпая от крокодилов ? Так они и живут.
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19.04.2022 14:46 Ответить
Це ні про що. Об'єм смішний: Навіть після деяких нещодавніх підвищень закупівель російська нафта становитиме менш як 1% від загального обсягу імпорту нафти до Індії. Джерело:

За ті 0.2% збільшення вони матимуть купу проблем з логістикою + репутаційні втрати. Ту нафту треба якось доставити. У рашки дуже мало танкерів. Їх арештовують. Везти тільки через Чорне море.
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19.04.2022 15:14 Ответить
Типа кто-то когда-то относился к этим индеийцам,как к нормальным людям. Стоит только их фильмы посмотреть))
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19.04.2022 13:30 Ответить
ІндіАнці ,- корінні народи Північної та Південноі Америки!

Індійці - жителі ******** Індіі !!

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19.04.2022 13:42 Ответить
"Корінні народи Америки..." В мене така підозра,що це кацап провокує.Часто бачу. І як би не дуже "скрєпнічає" але щось смердить. І час реєстрації підозрілий)
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19.04.2022 14:23 Ответить
Так такі ж бездарі йому лайкують
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19.04.2022 15:00 Ответить
Історію потрібно вчити про Ідійців і індіанців 😡
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19.04.2022 13:45 Ответить
Пора заливать посольство индии в Киеве красной краской. Адрес перекресток Берлинского Сальского.
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19.04.2022 13:30 Ответить
Пусть утопятся в своем вонючем ганге...
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19.04.2022 14:23 Ответить
Это вам не плавательный бассейн: в эту муть можно схоить и по-большому, и будет не видно.
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19.04.2022 14:48 Ответить
А якби туди не ходили по-малому, то там рідини взагалі не було б.
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19.04.2022 15:44 Ответить
думалося індуси мудріші , виявилося - такаж нечисть
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19.04.2022 13:31 Ответить
Та щось у Венесуелі нема камунізьми ...
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19.04.2022 14:08 Ответить
Індуси не набагато кращі кацапов. Хто з ними працював знають, що переважно це пихата та брехлива свинота.
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19.04.2022 14:50 Ответить
Індійські слони працюють на нафті. Тому Їм "нада".
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19.04.2022 13:33 Ответить
Байдену обiцяють одне, а фiрми роблять свою справу. Так, мабуть, i з санкцiями.
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19.04.2022 13:34 Ответить
А ви що, сумнівались?
Найкраща санкція - ракетний удар по кацапам! Бажано ядерний, але то вже із розряду мрій, які ніколи не збудуться...
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19.04.2022 13:36 Ответить
парад...военный в Индии
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19.04.2022 13:34 Ответить
Зато владеют ядрённой пумпачкой , и в йух не торохтят.
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19.04.2022 14:11 Ответить
Ну що ж. Чекайте на наслідки вашої дії. Карма!
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19.04.2022 13:36 Ответить
Цигани злітаються на халяву.
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19.04.2022 13:37 Ответить
Тварюки індуси , сиділи по коліна в гавні , а потрібно робити все , щоби
по горло сиділи 😡
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19.04.2022 13:37 Ответить
Может, индусы и крейсер "Москва" у засРашки купят? по полной предоплате и самовывозом...
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19.04.2022 13:39 Ответить
Не бит, не крашен, один хозяин...
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19.04.2022 13:40 Ответить
думаю сша їх вїбуть
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19.04.2022 13:39 Ответить
Віджавахарлають по самісіньку неру ...
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19.04.2022 14:09 Ответить
Ніт. Нажаль, індуси мають дуже великий вплив в США. Вони як таргани тягуть один одного. Подивіться на мегакорпорації, починаючи з Майкрософту та Гугла - там CEO індуси.
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19.04.2022 14:51 Ответить
Ніт. Нажаль, ви повністю не розумієте роль СЕО в мегакорпораціях, а також, чому там ставлять індусів. Причини дві: по-перше, вони працюють за копійки (відносто зарплат людей західних цивілізацій), а по-друге, вони безвідмовні, тобто, на них можна скинути що завгодно, і відповідь буде: "Доббі (Рама) все зробить, білий хазяїне".
Великий вплив на США має Ізраїль та євреї, за зрозумілих причин. А на індусів США клали величезний дядясемівський трьохметровий в товщину куй.
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19.04.2022 14:59 Ответить
Ини басяка ходят в грязных тряпках.

Они серут на ямы и подноги, а другие растаптывают их фекалки.

Они пьют и едят подножные отбросы с мухами и червями.

Они грязные, зачуханые и смердючие.

Они не понимают и не хотят понимать, что происходит вокруг них, так как нужно успеть сожрать какого нить червя или таракана.

Что вы хотите от расы, которая уже давно слезла с дерева, но которая до сих пор не очеловечилась???
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19.04.2022 13:41 Ответить
Надо отправити їм фоти вбитих рашистами корів і телят. Іподивитись чи насправді вони такі набожні
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19.04.2022 13:41 Ответить
Помогите заблокировать новый пропагандонский канал раши.
К стати на нем можно послушать как они любят украинцев, и хотят бомбить ядерными бомбами Киев.

https://youtube.com/channel/UCZlknEixxQdHu8HfPg1omjw
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19.04.2022 13:41 Ответить
"У каждого свой вкус" - сказал индус, натягивая обезьяну (С)
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19.04.2022 13:42 Ответить
вони навіть свої члени не можуть підняти-заклінателі хренови болівуд-говновуд
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19.04.2022 13:47 Ответить
єдиний вихід домовлятися із саудитами по 20 доларів за бочку
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19.04.2022 13:48 Ответить
А потім в нас вчаться в інституті нафти та газу...
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19.04.2022 13:50 Ответить
Да!!! Не гоните волну... Звучит не красиво. Но технически: 1.Объем закупок минимальный. 2 Цена с дисконтом большим... думаем... а заголовок звучит гордо - думаем.... Индия так же отказалась от 50 кацапских геликоптера
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19.04.2022 14:32 Ответить
Половина дописувачів - недолуге населення Нені. Тому вони не можуть не бути зрадофілами.
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19.04.2022 16:08 Ответить
На раша-нефть сейчас дисконт 30%.
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19.04.2022 13:52 Ответить
30$, а не 30%. Це значно більше =)
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19.04.2022 14:14 Ответить
Инди Руси пхай пхай.
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19.04.2022 13:54 Ответить
Так санкции тоже могут быть пхай-пхай. В прямом смысле слова. ))
Просто Индии они ещё не прилетали. И они будут совсем не бхай-бхай.
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19.04.2022 14:19 Ответить
Тут дядя сем сьогодні китайцям на випередження встомив у дупу.А індусам взагалі сраку розірве.,😂🤣🤪
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19.04.2022 13:58 Ответить
шо ви маєте на увазі про китайців?
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19.04.2022 14:15 Ответить
Індія ставить знак дорівнює між Україною і Пакистаном.

Індуси, як і росіяни, вважають, що Пакистан (Україна) окупував їх території і є колонією США, яка хочете розпяти індуських (російських) мальчіків без трусіків.
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19.04.2022 14:02 Ответить
"Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы в ближайшее время собираются увеличить объемы закупки российской нефти в надежде на значительные скидки".

Так они уже и так у них нефть покупают с дисконтом около 40%. Наверное вообще на халяву хотят.
Тогда и не удивительно, что в индийских СМИ информация 100% повторяющая "вой на болотах".
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19.04.2022 14:15 Ответить
в теперішньому світі підарасів більше ніж очікували. Здохніть всі амінь
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19.04.2022 14:20 Ответить
Так склалося сьогодні, а можливо ми цього не помічали раніше, що, наразі, ми повинні хоча б морально підтримати іслам. Таке маю враження суто із статистики
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19.04.2022 14:22 Ответить
Впрочем, 48 вертолётов уже покупать отказались - хотим, говорят, мейд ин Индия.
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19.04.2022 14:23 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCo64xVDgaCMTDIv0aDKCLPA Maxwell D

Министр Ин Дел Лавров эти дни в Индии. Вопрос от местного корреспондента- "В ходе вашей операции гибнут мирные люди ...." Ответ: "В течение 8-ми лет мир спокойно наблюдал за геноцидом ....на Донбассе....итд. ". Этот посыл в пропаганде РФ главный. Как оправдание вторжения.
Не вижу чтобы какие то СМИ разьясняли как было дело. На обеих сторонах в Донбассе стояли наблюдатели ОБСЕ, их доклады публиковались в сети. Посмотрите!\\\ Геноцид начался сейчас, разрушаются города, гибнут мирные люди
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19.04.2022 14:27 Ответить
Інвест няня від зеленої податкової хай домовитися з індусами про припинення закупівель. Переговорником від індусів може бути Лакшмі Мітал.
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19.04.2022 14:37 Ответить
Цыгане, блеать...
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19.04.2022 14:58 Ответить
На крові заробляють.

Ну так відмовитись купувати їх продукцію!
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19.04.2022 15:05 Ответить
Признати росію країною-терористом.

А всіх, хто буде купувати у них нафту і газ - країнами спонсорами тероризму.
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19.04.2022 15:11 Ответить
Животные, что сказать больше. Это данность.
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19.04.2022 15:22 Ответить
Не совсем понятен мотив тиснуть эту новость на Цензоре! Кацапня в свои сми эту статью идийской газеты третий день превозносит как Грандиозный провал США и санкций против парашки. Хотя смысл статьи - "Будем брать если отдадите бесплатно"
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19.04.2022 15:57 Ответить
5 тысяч лет индусы живут и все 5 тысяч лет живут в дерьме!как и кацапы!
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19.04.2022 16:34 Ответить
Індія чудова країна, просто там при владі клептократи сидять https://youtube.com/shorts/xVrwbunbods?feature=share
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19.04.2022 16:42 Ответить
дерьмо-страна и дерьмо-люди
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20.04.2022 01:34 Ответить
 
 