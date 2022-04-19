Индия планирует увеличить объемы закупки российской нефти, – Economic Times
Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы в ближайшее время собираются увеличить объемы закупки российской нефти в надежде на значительные скидки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Economic Times.
Как отмечается, с начала войны в Украине индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы купили более 15 миллионов баррелей российской нефти у трейдеров, а также у фирм из России, расплачиваясь в долларах по обычным банковским каналам.
В то же время индийские нефтепереработчики ожидают роста доступности российской нефти и скидок в ближайшие недели.
"Война вряд ли закончится в ближайшее время, и российская нефть столкнется с новыми ограничениями в Европе. Китай также сталкивается с замедлением спроса из-за пандемии. Это значит, что в Индию будет поступать больше нефти по более приятным ценам, чем раньше", - сказал источник.
В связи с этим, по словам источников Economic Times, в Индии хотят сместить стратегию закупок российской нефти с тендеров на договорные соглашения для получения более значительных скидок, поскольку ранее более высокая стоимость фрахта за российскую нефть делала ее импорт нерентабельным.
"Переход к договорным сделкам означает, что можно предоставить нескольким поставщикам возможность улучшить свои предложения. Это помогает заключать более выгодные сделки", — сообщили изданию источники.
Отмечается, что импорт сырой нефти из России составляет небольшую часть от общего объема импорта Индии из-за его нерентабельности. Даже после некоторых недавних повышений закупок российская нефть будет составлять менее 1% от общего объема импорта нефти в Индию.
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За ті 0.2% збільшення вони матимуть купу проблем з логістикою + репутаційні втрати. Ту нафту треба якось доставити. У рашки дуже мало танкерів. Їх арештовують. Везти тільки через Чорне море.
Індійці - жителі ******** Індіі !!
Найкраща санкція - ракетний удар по кацапам! Бажано ядерний, але то вже із розряду мрій, які ніколи не збудуться...
по горло сиділи 😡
Великий вплив на США має Ізраїль та євреї, за зрозумілих причин. А на індусів США клали величезний дядясемівський трьохметровий в товщину куй.
Они серут на ямы и подноги, а другие растаптывают их фекалки.
Они пьют и едят подножные отбросы с мухами и червями.
Они грязные, зачуханые и смердючие.
Они не понимают и не хотят понимать, что происходит вокруг них, так как нужно успеть сожрать какого нить червя или таракана.
Что вы хотите от расы, которая уже давно слезла с дерева, но которая до сих пор не очеловечилась???
К стати на нем можно послушать как они любят украинцев, и хотят бомбить ядерными бомбами Киев.
https://youtube.com/channel/UCZlknEixxQdHu8HfPg1omjw
Просто Индии они ещё не прилетали. И они будут совсем не бхай-бхай.
Індуси, як і росіяни, вважають, що Пакистан (Україна) окупував їх території і є колонією США, яка хочете розпяти індуських (російських) мальчіків без трусіків.
Так они уже и так у них нефть покупают с дисконтом около 40%. Наверное вообще на халяву хотят.
Тогда и не удивительно, что в индийских СМИ информация 100% повторяющая "вой на болотах".
Министр Ин Дел Лавров эти дни в Индии. Вопрос от местного корреспондента- "В ходе вашей операции гибнут мирные люди ...." Ответ: "В течение 8-ми лет мир спокойно наблюдал за геноцидом ....на Донбассе....итд. ". Этот посыл в пропаганде РФ главный. Как оправдание вторжения.
Не вижу чтобы какие то СМИ разьясняли как было дело. На обеих сторонах в Донбассе стояли наблюдатели ОБСЕ, их доклады публиковались в сети. Посмотрите!\\\ Геноцид начался сейчас, разрушаются города, гибнут мирные люди
Ну так відмовитись купувати їх продукцію!
А всіх, хто буде купувати у них нафту і газ - країнами спонсорами тероризму.