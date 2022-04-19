Тарута повідомив, що окупанти скинули бомбу на лікарню біля "Азовсталі" в Маріуполі. Радник мера Андрющенко каже, що там ніхто не ховався (оновлено)
Народний депутат "Батьківщини" Сергій Тарута повідомив, що окупанти скинули на розташовану біля "Азовсталі" в Маріуполі лікарню потужну бомбу, і під завалами можуть бути 300 людей. Радник мера міста Петро Андрющенко спростовує це й каже, що в зоні довкола "Азовсталі" давно ніхто не переховується, а лікарню було зруйновано ще раніше.
Про скинуту на лікарню бомбу Тарута написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські фашисти скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі". За моєю інформацією, під завалами там близько 300 людей – серед них діти.
У вцілілій частині лікарні були поранені захисники і ховались маріупольці із дітьми. Тому що у знищеному місті ховатись більше ніде!!" - розповів Тарута
Він нагадав, що напередодні СБУ виклали перехоплену розмову одного з російських орків, в якій йшлося про те, що на "Азовсталь" скидатимуть трьохтонні бомби.
"Зупиніть геноцид у Маріуполі! Політики, лідери, люди світу, зупиніть цей ГЕНОЦИД!" - закликав Тарута.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заперечив слова Тарути.
"Так, Маріуполь, зокрема зона Азовсталі під щильним бомбардуванням надважких бомб. Але в зоні навколо Азовсталі вже давно ніхто не переховується, особливо в зруйнованої до того будівлі лікарні", - написав він.
Андрющенко порадив "політикам, які вже свого часу спочатку поховали всіх під драмтеатом"... "перестати штампувати сумнівні новини з Маріуполю заради хайпу та уваги до власної персони".
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Тому хочуть зрівняти з землею завод «Азовсталь», де тримають оборону наші бійці. Окупантів не стримує навіть те, що на заводі знайшли прихисток мирні мешканці міста.
Тож рашисти готують 3-тонні «сюрпризи» з неба.
На записі, що має СБУ: ростовський командир взводу загарбників , який перебуває в 4 кілометрах від легендарної будівлі.
«Ждем тут «сюрпризы» от россии… трехтонные с неба… Сказали, сравнять все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет», - розповідає він своїй дружині.
На запитання про долю мирного населення відповідає: «Все уехали. Все кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и сильно умные...».
Це ще одне підтвердження, що справжня мета «асвабадітєлєй» в Україні - це стерти нашу державу з лиця землі. https://t.me/operativnoZSU/19945 https://t.me/operativnoZSU/19945
к примеру , Подоляк уже ни слова не говорити о Марике!
можете меня обкладывать кирпичами ,, бо ненаЧасі, для Боневтіка" 😠
Коридор в Крым, вода в Крым, Лугандон, - перемирие.
Деньги от Запада.
Кацапи- НЕ люди.
Ітому....
мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
....
нації
Смерть москалям
До зустрічі, потвори.
строку давності їм небуде…. Достанемо разом з їх сім'ями і в мухосранску, це уже 21 століття…
Смерть убивцям Українців!!!
этих господ зашкаливает !