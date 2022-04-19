Тарута повідомив, що окупанти скинули бомбу на лікарню біля "Азовсталі" в Маріуполі. Радник мера Андрющенко каже, що там ніхто не ховався (оновлено)

Народний депутат "Батьківщини" Сергій Тарута повідомив, що окупанти скинули на розташовану біля "Азовсталі" в Маріуполі лікарню потужну бомбу, і під завалами можуть бути 300 людей. Радник мера міста Петро Андрющенко спростовує це й каже, що в зоні довкола "Азовсталі" давно ніхто не переховується, а лікарню було зруйновано ще раніше.

Про скинуту на лікарню бомбу Тарута написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські фашисти скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі". За моєю інформацією, під завалами там близько 300 людей – серед них діти.

У вцілілій частині лікарні були поранені захисники і ховались маріупольці із дітьми. Тому що у знищеному місті ховатись більше ніде!!" - розповів Тарута

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Він нагадав, що напередодні СБУ виклали перехоплену розмову одного з російських орків, в якій йшлося про те, що на "Азовсталь" скидатимуть трьохтонні бомби.

"Зупиніть геноцид у Маріуполі! Політики, лідери, люди світу, зупиніть цей ГЕНОЦИД!" - закликав Тарута.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заперечив слова Тарути.

"Так, Маріуполь, зокрема зона Азовсталі під щильним бомбардуванням надважких бомб. Але в зоні навколо Азовсталі вже давно ніхто не переховується, особливо в зруйнованої до того будівлі лікарні", - написав він.

Андрющенко порадив "політикам, які вже свого часу спочатку поховали всіх під драмтеатом"... "перестати штампувати сумнівні новини з Маріуполю заради хайпу та уваги до власної персони".