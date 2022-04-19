УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14239 відвідувачів онлайн
Новини Війна
36 008 64

Тарута повідомив, що окупанти скинули бомбу на лікарню біля "Азовсталі" в Маріуполі. Радник мера Андрющенко каже, що там ніхто не ховався (оновлено)

маріуполь

Народний депутат "Батьківщини" Сергій Тарута повідомив, що окупанти скинули на розташовану біля "Азовсталі" в Маріуполі лікарню потужну бомбу, і під завалами можуть бути 300 людей. Радник мера міста Петро Андрющенко спростовує це й каже, що в зоні довкола "Азовсталі" давно ніхто не переховується, а лікарню було зруйновано ще раніше.

Про скинуту на лікарню бомбу Тарута написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські фашисти скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі". За моєю інформацією, під завалами там близько 300 людей – серед них діти.

У вцілілій частині лікарні були поранені захисники і ховались маріупольці із дітьми. Тому що у знищеному місті ховатись більше ніде!!" - розповів Тарута

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ждем "сюрпризы" от России… трехтонные с неба. Сказали, сравнять все с землей", - війська РФ хочуть стерти "Азовсталь" з лиця землі. ВIДЕО

Він нагадав, що напередодні СБУ виклали перехоплену розмову одного з російських орків, в якій йшлося про те, що на "Азовсталь" скидатимуть трьохтонні бомби.

"Зупиніть геноцид у Маріуполі! Політики, лідери, люди світу, зупиніть цей ГЕНОЦИД!" - закликав Тарута.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заперечив слова Тарути.

"Так, Маріуполь, зокрема зона Азовсталі під щильним бомбардуванням надважких бомб. Але в зоні навколо Азовсталі вже давно ніхто не переховується, особливо в зруйнованої до того будівлі лікарні", - написав він.

Андрющенко порадив "політикам, які вже свого часу спочатку поховали всіх під драмтеатом"... "перестати штампувати сумнівні новини з Маріуполю заради хайпу та уваги до власної персони".

Автор: 

Маріуполь (3231) Тарута Сергій (116) бомбардування (337)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+53
Країне гієн, нелюдів!!! Будьте прокляті!!!
показати весь коментар
19.04.2022 16:31
+50
показати весь коментар
19.04.2022 16:39
+40
Рузкие нацисты только с женщинами и детьми и могут воевать. Вспомните слова ***** еще в 2014 году когда он говорил что руцкие солдаты будут прятаться за женщинами и детьми.
показати весь коментар
19.04.2022 16:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Країне гієн, нелюдів!!! Будьте прокляті!!!
показати весь коментар
19.04.2022 16:31 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2022 16:44 Відповісти
Незважаючи на значну перевагу у кількості військ, російські окупанти не можуть взяти український Маріуполь

Тому хочуть зрівняти з землею завод «Азовсталь», де тримають оборону наші бійці. Окупантів не стримує навіть те, що на заводі знайшли прихисток мирні мешканці міста.

Тож рашисти готують 3-тонні «сюрпризи» з неба.

На записі, що має СБУ: ростовський командир взводу загарбників , який перебуває в 4 кілометрах від легендарної будівлі.

«Ждем тут «сюрпризы» от россии… трехтонные с неба… Сказали, сравнять все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет», - розповідає він своїй дружині.

На запитання про долю мирного населення відповідає: «Все уехали. Все кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и сильно умные...».

Це ще одне підтвердження, що справжня мета «асвабадітєлєй» в Україні - це стерти нашу державу з лиця землі. https://t.me/operativnoZSU/19945 https://t.me/operativnoZSU/19945

показати весь коментар
19.04.2022 19:24 Відповісти
Рузкие нацисты только с женщинами и детьми и могут воевать. Вспомните слова ***** еще в 2014 году когда он говорил что руцкие солдаты будут прятаться за женщинами и детьми.
показати весь коментар
19.04.2022 16:32 Відповісти
то була обмовочка по фрейду...
показати весь коментар
19.04.2022 16:33 Відповісти
Не було там ніякої обмовочки. Дивно,що такі балачки ботоксної мерзоти якось тоді нікого не зацікавили.
показати весь коментар
19.04.2022 16:36 Відповісти
Ні, бо він розвив свою думку і сказав - і хай вони тільки спробують по ним стріляти, по своїм жінкам і дітям, поки ми будемо за ними ховатися. Саме це й малося на увазі. Обмовочка по Фрейду була у піськова коли він сказав, що росія проводить спецоперацію, щоб знищити всю росію, а потім виправився, "ой, анти-росію, анти-росію".
показати весь коментар
19.04.2022 16:36 Відповісти
Ну ти розумієш Тарута,якщо зупинити геноцид,"то це може призвести до Третьої світової війни". Адже геноцид не в США і не в Європі. І взагалі дайте спокійно закуплятися памперсами "цивілізованому світу".
показати весь коментар
19.04.2022 16:34 Відповісти
Кацапські вбивці-ви всі будете горіти в пеклі...
показати весь коментар
19.04.2022 16:35 Відповісти
Недолюди, орки недобиті. Така погань не має право на існування...
показати весь коментар
19.04.2022 16:35 Відповісти
а мы в ответ не стреляем ни по Белгороду,ни по сраной Беларуси...сдали Изюм,сдали Креминную...путь на Славянск открыт...зато ЗЕ лозунги пиарит...
показати весь коментар
19.04.2022 16:36 Відповісти
то ты свиноцабака здесь ошиваешься...?
показати весь коментар
19.04.2022 17:02 Відповісти
Были бы у тебя мозги - ты бы понимал, что сараи нам точно незачем обстреливать - так что если на территории РФ кто-то обстреливает сараи - это делает сама РФ для "поднятия патриотизма".
показати весь коментар
19.04.2022 17:45 Відповісти
Срало ***** на мнение международных организаций и лидеров. Оно просто хочет напиться крови украинцев. Можно было Ердогану обменять росийских нацистов которых он спас с утонувшего крейсера а коридор из Мариуполя. Но видимо Едик тоже не хочет терять с *****м бизнес
показати весь коментар
19.04.2022 16:38 Відповісти
Конечно Эдик не хочет терять. Газ покупает. Для русо туристо мало того что пропускает самолёты, летает в кацапию, так ещё авиакомпанию-прокладку хочет создать.
показати весь коментар
19.04.2022 16:45 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2022 16:39 Відповісти
бункерный пошел во все тяжкие - остановить его может только Смерть.....
показати весь коментар
19.04.2022 16:40 Відповісти
Так ху#ло и не умрёт, он просто подохнет, как самая последняя тварь, проклятая всем миром.
показати весь коментар
19.04.2022 17:02 Відповісти
Не забываем кто стоит за россией. Наказаны должны быть и заказчики и исполнители.
показати весь коментар
19.04.2022 16:40 Відповісти
Хто?
показати весь коментар
19.04.2022 17:04 Відповісти
Сатана.
показати весь коментар
19.04.2022 17:10 Відповісти
ЗА рашкой стоит израиль
показати весь коментар
19.04.2022 17:33 Відповісти
Как там Тарута, на Кипре не жарко еще, зубы не потеют?
показати весь коментар
19.04.2022 16:41 Відповісти
Русские бояться воевать с ЗСУ в прямом столкновении. Они понимают что с ними сделают наши солдаты за Бучу, Мариуполь. По этому позабирали себе на фронт последние памперсы и прокладки что остались в рашке.
показати весь коментар
19.04.2022 16:43 Відповісти
С такими деньгами как были у Таруты можно было давно путина ликвидировать. в полете.
показати весь коментар
19.04.2022 16:43 Відповісти
Вася, щось з клавою не порядок в тебе
показати весь коментар
19.04.2022 16:59 Відповісти
ты иван иди вслед Мацкве...
показати весь коментар
19.04.2022 17:09 Відповісти
чогось ти не виконуєш наказ твого "президента!"?
показати весь коментар
19.04.2022 19:27 Відповісти
рузкі мразоти, нічого, скоро ми будемо бомбити їзні міста
показати весь коментар
19.04.2022 16:44 Відповісти
детей и бойцов очень жаль, а вот некоторых самок и "самцов" - не очень, многие из них этого и заслуживают на все 100%! возможно прозвучит цинично, но давайте трезво смотреть, там многие звали русский мир и прыгали на наши БТРы не пуская в город в 2014, строили баррикады, бабульки с иконами... забыли? С того времени мало что изменилось, а голосование на выборах? Недавнее видео месячной давности меня вообще порвало на повал, мужик сбрасывает трупы в братскую могилу и его спросил оператор - "что вы чувствуете" а он - "я не знаю кто развзал эту войну... " ОН НЕ ЗНАЕТ кто развязал эту войну, наверное проклятое США? вот ему на голову и 10 тонную бомбу не помешало бы, но есть мнение, что именно такие падлы уже выехали, первыми.... и ещё долго будут засирать нам всем жизнь....
показати весь коментар
19.04.2022 16:44 Відповісти
А че спокойно спит Вороронеж?
показати весь коментар
19.04.2022 16:44 Відповісти
Воронеж (шо-то буксует)
показати весь коментар
19.04.2022 16:46 Відповісти
Рецепт от Зеленского, как помочь Мариуполю - нужно просто перестать о нем упоминать.😏

к примеру , Подоляк уже ни слова не говорити о Марике!
можете меня обкладывать кирпичами ,, бо ненаЧасі, для Боневтіка" 😠
показати весь коментар
19.04.2022 16:45 Відповісти
Там другая стратегия. Ужасы Мариуполя использовать для формирования общественного мнения для сдачи города.
Коридор в Крым, вода в Крым, Лугандон, - перемирие.
Деньги от Запада.
показати весь коментар
19.04.2022 17:00 Відповісти
провокатор в бан першого
показати весь коментар
19.04.2022 16:46 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2022 17:12 Відповісти
Горіти в пеклі і тій погані, яка віддавала накази, і тій, яка їх виконала.
Кацапи- НЕ люди.
показати весь коментар
19.04.2022 16:49 Відповісти
РАШИЗМ =ФАШИЗМ.
Ітому....
мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
....
нації
Смерть москалям
показати весь коментар
19.04.2022 16:56 Відповісти
по мосту ****** почему нет ..медведчука рссстрелять в центре киева
показати весь коментар
19.04.2022 16:59 Відповісти
Начхать кацапам на Медведчука...
показати весь коментар
19.04.2022 17:06 Відповісти
Щоб ви кацапськи виродки на нашій землі не творили - доведеться відповідати за все...
До зустрічі, потвори.
показати весь коментар
19.04.2022 17:00 Відповісти
мразі, навіть не орда...хто вони такі суки ?
показати весь коментар
19.04.2022 17:04 Відповісти
Мне кажется что действия орков в последние недели сняли все моральные ограничения с украинцев в отношение обращения с паРашей и паРашной биомассой, почти полностью поддерживающей геноцид Украины. Значит любые действия на территории паРаши морально оправданы и могут осуществляться. Ну а что именно - это уже вопрос фантазии потенциальных диверсантов.
показати весь коментар
19.04.2022 17:05 Відповісти
Які ж тварюки! Мільйон проклять їм на голову! Щоб відчули не тільки вони, але й їх нащадки в сотому коліні!
показати весь коментар
19.04.2022 17:05 Відповісти
Да не ,вы неправы , почекайте , еще годик . Если не помогут выгнать всех орков из Украины до осени , то посевной тоже не будет , и тогда голодные арабы и негры ,начнут захватывать Европу , Сирийцы будут восприниматься ,как легкое недоразумение . А южноамериканцы подтянутся к мексиканской границе
показати весь коментар
19.04.2022 17:06 Відповісти
Пока не будет преимущества в воздухе, включая средства ПВО, будет очень сложно провести наступление.
показати весь коментар
19.04.2022 17:12 Відповісти
Тарута з Ахмедкой (ригоАнальні гниди) погудеть не пробував за 9 років війни на Сході України!! Сволота зкацаплена..
показати весь коментар
19.04.2022 17:15 Відповісти
Про одне дише мрію- шоб усе це перейшло на тричі прокляту мацкаляндію у кожен її куточок
показати весь коментар
19.04.2022 17:16 Відповісти
Бляха, вже 50+днів війни. По Україні випущено тисячі балістичних ракет, скинуто тисячі тон бомб, десятки тисяч трупів наших співгромадян і жодного бажаючого відкрити кримінальну справу проти чучми за статтею державна зрада по факту підписання ним "будапештського фуфла". Ті самі тисячі ракет, які руда гнида подарувала рашистам, із тих самих бомбардувальників ту, сьогодні вбивають українців і знищують наші міста! москалячу повію - чучму - на нари!
показати весь коментар
19.04.2022 17:17 Відповісти
Пілоти московіі добре знають, що творять військовий злочин в Україні!!!
строку давності їм небуде…. Достанемо разом з їх сім'ями і в мухосранску, це уже 21 століття…
Смерть убивцям Українців!!!
показати весь коментар
19.04.2022 17:20 Відповісти
А Тарута з українськими олігархами не хоче закупити ППО для Маріуполя ?
показати весь коментар
19.04.2022 17:21 Відповісти
говорять що жахнуло так що за 100км було чути
показати весь коментар
19.04.2022 17:21 Відповісти
Суки рашиські варвари виздихайте гади і ваша терористична держава і ваш дибільний народ і хай здохне ваш кривавий кат і всяі його рідня ,будьте прокляті .
показати весь коментар
19.04.2022 17:32 Відповісти
русскому логову сатаны осталось 3 года.. потом оно пойдет в АД..вовка ***** 10 тый и последний пахар срашки.. он ее и развалит. русские выродки сатаны позавидуют своим мертвым
показати весь коментар
19.04.2022 17:38 Відповісти
Бедная Украина. Послал бог соседа.Одни *****. Парашные
показати весь коментар
19.04.2022 17:38 Відповісти
.русскому логову сатаны осталось 3 года.. потом оно пойдет в АД. вовка ***** 10 тый и последний пахан рашки. он ее и развалит. русские людоеды заплатят за все свои кровавые злодеяния и умоются своей грязной кровью .. эти нелюди позавидуют своим мертвым.
показати весь коментар
19.04.2022 17:40 Відповісти
Суды Божьи на тех, кто это приказал сделать и сделал.
показати весь коментар
19.04.2022 17:51 Відповісти
Ось і тарута продовжуе класти нам на голову аби себе відбілити та при нагоді знову впригнути в карусель распіла та дерибану. От як, громадо, зробити нам щоб цих кровососів не було в житті нашому і наших дітей?
показати весь коментар
19.04.2022 19:06 Відповісти
Тарута с Ахметкой могли обеспечить Мариуполь ПВО , но жадность
этих господ зашкаливает !
показати весь коментар
19.04.2022 19:35 Відповісти
 
 