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Новости Война
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Тарута сообщил, что оккупанты сбросили бомбу на больницу возле "Азовстали" в Мариуполе. Советник мэра Андрющенко говорит, что там никто не прятался (обновлено)

маріуполь

Народный депутат "Батькивщины" Сергей Тарута сообщил, что оккупанты сбросили на расположенную возле "Азовстали" в Мариуполе больницу мощную бомбу, и под завалами могут находиться 300 человек. Советник мэра города Петр Андрющенко опровергает это и сообщает, что в зоне вокруг "Азовстали" давно никто не прячется, а больница была разрушена еще раньше.

О сброшенной на больницу бомбе Тарута написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ

"Российские фашисты сбросили мощную бомбу на больницу в районе "Азовстали". По моей информации, под завалами там около 300 человек – среди них дети".

"Остановите геноцид в Мариуполе! Политики, лидеры, люди мира, остановите этот ГЕНОЦИД!" – призвал Тарута.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опроверг слова Таруты. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ждем "сюрпризы" от России… трехтонные с неба. Сказали - сравнять все с землей", - войска РФ хотят стереть "Азовсталь" с лица земли. ВИДЕО

"Да, Мариуполь, в частности зона "Азовстали" под плотной бомбардировкой сверхтяжелых бомб. Но в зоне вокруг "Азовстали" уже давно никто не прячется, особенно в разрушенном до этого здании больницы", - написал он.

Андрющенко посоветовал "политикам, которые уже в свое время сначала похоронили всех под драмтеатом"... "перестать штамповать сомнительные новости из Мариуполя ради хайпа и внимания к собственной персоне".

Мариуполь (5713) Тарута Сергей (235) бомбардировка (451)


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Топ комментарии
+53
Країне гієн, нелюдів!!! Будьте прокляті!!!
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19.04.2022 16:31
+50
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19.04.2022 16:39
+40
Рузкие нацисты только с женщинами и детьми и могут воевать. Вспомните слова ***** еще в 2014 году когда он говорил что руцкие солдаты будут прятаться за женщинами и детьми.
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19.04.2022 16:32
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Країне гієн, нелюдів!!! Будьте прокляті!!!
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19.04.2022 16:31 Ответить
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19.04.2022 16:44 Ответить
Незважаючи на значну перевагу у кількості військ, російські окупанти не можуть взяти український Маріуполь

Тому хочуть зрівняти з землею завод «Азовсталь», де тримають оборону наші бійці. Окупантів не стримує навіть те, що на заводі знайшли прихисток мирні мешканці міста.

Тож рашисти готують 3-тонні «сюрпризи» з неба.

На записі, що має СБУ: ростовський командир взводу загарбників , який перебуває в 4 кілометрах від легендарної будівлі.

«Ждем тут «сюрпризы» от россии… трехтонные с неба… Сказали, сравнять все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет», - розповідає він своїй дружині.

На запитання про долю мирного населення відповідає: «Все уехали. Все кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и сильно умные...».

Це ще одне підтвердження, що справжня мета «асвабадітєлєй» в Україні - це стерти нашу державу з лиця землі. https://t.me/operativnoZSU/19945 https://t.me/operativnoZSU/19945

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19.04.2022 19:24 Ответить
Рузкие нацисты только с женщинами и детьми и могут воевать. Вспомните слова ***** еще в 2014 году когда он говорил что руцкие солдаты будут прятаться за женщинами и детьми.
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19.04.2022 16:32 Ответить
то була обмовочка по фрейду...
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19.04.2022 16:33 Ответить
Не було там ніякої обмовочки. Дивно,що такі балачки ботоксної мерзоти якось тоді нікого не зацікавили.
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19.04.2022 16:36 Ответить
Ні, бо він розвив свою думку і сказав - і хай вони тільки спробують по ним стріляти, по своїм жінкам і дітям, поки ми будемо за ними ховатися. Саме це й малося на увазі. Обмовочка по Фрейду була у піськова коли він сказав, що росія проводить спецоперацію, щоб знищити всю росію, а потім виправився, "ой, анти-росію, анти-росію".
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19.04.2022 16:36 Ответить
Ну ти розумієш Тарута,якщо зупинити геноцид,"то це може призвести до Третьої світової війни". Адже геноцид не в США і не в Європі. І взагалі дайте спокійно закуплятися памперсами "цивілізованому світу".
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19.04.2022 16:34 Ответить
Кацапські вбивці-ви всі будете горіти в пеклі...
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19.04.2022 16:35 Ответить
Недолюди, орки недобиті. Така погань не має право на існування...
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19.04.2022 16:35 Ответить
а мы в ответ не стреляем ни по Белгороду,ни по сраной Беларуси...сдали Изюм,сдали Креминную...путь на Славянск открыт...зато ЗЕ лозунги пиарит...
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19.04.2022 16:36 Ответить
то ты свиноцабака здесь ошиваешься...?
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19.04.2022 17:02 Ответить
Были бы у тебя мозги - ты бы понимал, что сараи нам точно незачем обстреливать - так что если на территории РФ кто-то обстреливает сараи - это делает сама РФ для "поднятия патриотизма".
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19.04.2022 17:45 Ответить
Срало ***** на мнение международных организаций и лидеров. Оно просто хочет напиться крови украинцев. Можно было Ердогану обменять росийских нацистов которых он спас с утонувшего крейсера а коридор из Мариуполя. Но видимо Едик тоже не хочет терять с *****м бизнес
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19.04.2022 16:38 Ответить
Конечно Эдик не хочет терять. Газ покупает. Для русо туристо мало того что пропускает самолёты, летает в кацапию, так ещё авиакомпанию-прокладку хочет создать.
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19.04.2022 16:45 Ответить
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19.04.2022 16:39 Ответить
бункерный пошел во все тяжкие - остановить его может только Смерть.....
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19.04.2022 16:40 Ответить
Так ху#ло и не умрёт, он просто подохнет, как самая последняя тварь, проклятая всем миром.
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19.04.2022 17:02 Ответить
Не забываем кто стоит за россией. Наказаны должны быть и заказчики и исполнители.
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19.04.2022 16:40 Ответить
Хто?
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19.04.2022 17:04 Ответить
Сатана.
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19.04.2022 17:10 Ответить
ЗА рашкой стоит израиль
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19.04.2022 17:33 Ответить
Как там Тарута, на Кипре не жарко еще, зубы не потеют?
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19.04.2022 16:41 Ответить
Русские бояться воевать с ЗСУ в прямом столкновении. Они понимают что с ними сделают наши солдаты за Бучу, Мариуполь. По этому позабирали себе на фронт последние памперсы и прокладки что остались в рашке.
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19.04.2022 16:43 Ответить
С такими деньгами как были у Таруты можно было давно путина ликвидировать. в полете.
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19.04.2022 16:43 Ответить
Вася, щось з клавою не порядок в тебе
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19.04.2022 16:59 Ответить
ты иван иди вслед Мацкве...
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19.04.2022 17:09 Ответить
чогось ти не виконуєш наказ твого "президента!"?
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19.04.2022 19:27 Ответить
рузкі мразоти, нічого, скоро ми будемо бомбити їзні міста
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19.04.2022 16:44 Ответить
детей и бойцов очень жаль, а вот некоторых самок и "самцов" - не очень, многие из них этого и заслуживают на все 100%! возможно прозвучит цинично, но давайте трезво смотреть, там многие звали русский мир и прыгали на наши БТРы не пуская в город в 2014, строили баррикады, бабульки с иконами... забыли? С того времени мало что изменилось, а голосование на выборах? Недавнее видео месячной давности меня вообще порвало на повал, мужик сбрасывает трупы в братскую могилу и его спросил оператор - "что вы чувствуете" а он - "я не знаю кто развзал эту войну... " ОН НЕ ЗНАЕТ кто развязал эту войну, наверное проклятое США? вот ему на голову и 10 тонную бомбу не помешало бы, но есть мнение, что именно такие падлы уже выехали, первыми.... и ещё долго будут засирать нам всем жизнь....
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19.04.2022 16:44 Ответить
А че спокойно спит Вороронеж?
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19.04.2022 16:44 Ответить
Воронеж (шо-то буксует)
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19.04.2022 16:46 Ответить
Рецепт от Зеленского, как помочь Мариуполю - нужно просто перестать о нем упоминать.😏

к примеру , Подоляк уже ни слова не говорити о Марике!
можете меня обкладывать кирпичами ,, бо ненаЧасі, для Боневтіка" 😠
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19.04.2022 16:45 Ответить
Там другая стратегия. Ужасы Мариуполя использовать для формирования общественного мнения для сдачи города.
Коридор в Крым, вода в Крым, Лугандон, - перемирие.
Деньги от Запада.
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19.04.2022 17:00 Ответить
провокатор в бан першого
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19.04.2022 16:46 Ответить
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19.04.2022 17:12 Ответить
Горіти в пеклі і тій погані, яка віддавала накази, і тій, яка їх виконала.
Кацапи- НЕ люди.
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19.04.2022 16:49 Ответить
РАШИЗМ =ФАШИЗМ.
Ітому....
мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
....
нації
Смерть москалям
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19.04.2022 16:56 Ответить
по мосту ****** почему нет ..медведчука рссстрелять в центре киева
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19.04.2022 16:59 Ответить
Начхать кацапам на Медведчука...
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19.04.2022 17:06 Ответить
Щоб ви кацапськи виродки на нашій землі не творили - доведеться відповідати за все...
До зустрічі, потвори.
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19.04.2022 17:00 Ответить
мразі, навіть не орда...хто вони такі суки ?
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19.04.2022 17:04 Ответить
Мне кажется что действия орков в последние недели сняли все моральные ограничения с украинцев в отношение обращения с паРашей и паРашной биомассой, почти полностью поддерживающей геноцид Украины. Значит любые действия на территории паРаши морально оправданы и могут осуществляться. Ну а что именно - это уже вопрос фантазии потенциальных диверсантов.
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19.04.2022 17:05 Ответить
Які ж тварюки! Мільйон проклять їм на голову! Щоб відчули не тільки вони, але й їх нащадки в сотому коліні!
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19.04.2022 17:05 Ответить
Да не ,вы неправы , почекайте , еще годик . Если не помогут выгнать всех орков из Украины до осени , то посевной тоже не будет , и тогда голодные арабы и негры ,начнут захватывать Европу , Сирийцы будут восприниматься ,как легкое недоразумение . А южноамериканцы подтянутся к мексиканской границе
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19.04.2022 17:06 Ответить
Пока не будет преимущества в воздухе, включая средства ПВО, будет очень сложно провести наступление.
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19.04.2022 17:12 Ответить
Тарута з Ахмедкой (ригоАнальні гниди) погудеть не пробував за 9 років війни на Сході України!! Сволота зкацаплена..
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19.04.2022 17:15 Ответить
Про одне дише мрію- шоб усе це перейшло на тричі прокляту мацкаляндію у кожен її куточок
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19.04.2022 17:16 Ответить
Бляха, вже 50+днів війни. По Україні випущено тисячі балістичних ракет, скинуто тисячі тон бомб, десятки тисяч трупів наших співгромадян і жодного бажаючого відкрити кримінальну справу проти чучми за статтею державна зрада по факту підписання ним "будапештського фуфла". Ті самі тисячі ракет, які руда гнида подарувала рашистам, із тих самих бомбардувальників ту, сьогодні вбивають українців і знищують наші міста! москалячу повію - чучму - на нари!
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19.04.2022 17:17 Ответить
Пілоти московіі добре знають, що творять військовий злочин в Україні!!!
строку давності їм небуде…. Достанемо разом з їх сім'ями і в мухосранску, це уже 21 століття…
Смерть убивцям Українців!!!
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19.04.2022 17:20 Ответить
А Тарута з українськими олігархами не хоче закупити ППО для Маріуполя ?
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19.04.2022 17:21 Ответить
говорять що жахнуло так що за 100км було чути
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19.04.2022 17:21 Ответить
Суки рашиські варвари виздихайте гади і ваша терористична держава і ваш дибільний народ і хай здохне ваш кривавий кат і всяі його рідня ,будьте прокляті .
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19.04.2022 17:32 Ответить
русскому логову сатаны осталось 3 года.. потом оно пойдет в АД..вовка ***** 10 тый и последний пахар срашки.. он ее и развалит. русские выродки сатаны позавидуют своим мертвым
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19.04.2022 17:38 Ответить
Бедная Украина. Послал бог соседа.Одни *****. Парашные
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19.04.2022 17:38 Ответить
.русскому логову сатаны осталось 3 года.. потом оно пойдет в АД. вовка ***** 10 тый и последний пахан рашки. он ее и развалит. русские людоеды заплатят за все свои кровавые злодеяния и умоются своей грязной кровью .. эти нелюди позавидуют своим мертвым.
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19.04.2022 17:40 Ответить
Суды Божьи на тех, кто это приказал сделать и сделал.
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19.04.2022 17:51 Ответить
Ось і тарута продовжуе класти нам на голову аби себе відбілити та при нагоді знову впригнути в карусель распіла та дерибану. От як, громадо, зробити нам щоб цих кровососів не було в житті нашому і наших дітей?
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19.04.2022 19:06 Ответить
Тарута с Ахметкой могли обеспечить Мариуполь ПВО , но жадность
этих господ зашкаливает !
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19.04.2022 19:35 Ответить
 
 