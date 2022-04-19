Тарута сообщил, что оккупанты сбросили бомбу на больницу возле "Азовстали" в Мариуполе. Советник мэра Андрющенко говорит, что там никто не прятался (обновлено)
Народный депутат "Батькивщины" Сергей Тарута сообщил, что оккупанты сбросили на расположенную возле "Азовстали" в Мариуполе больницу мощную бомбу, и под завалами могут находиться 300 человек. Советник мэра города Петр Андрющенко опровергает это и сообщает, что в зоне вокруг "Азовстали" давно никто не прячется, а больница была разрушена еще раньше.
О сброшенной на больницу бомбе Тарута написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ
"Российские фашисты сбросили мощную бомбу на больницу в районе "Азовстали". По моей информации, под завалами там около 300 человек – среди них дети".
"Остановите геноцид в Мариуполе! Политики, лидеры, люди мира, остановите этот ГЕНОЦИД!" – призвал Тарута.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опроверг слова Таруты.
"Да, Мариуполь, в частности зона "Азовстали" под плотной бомбардировкой сверхтяжелых бомб. Но в зоне вокруг "Азовстали" уже давно никто не прячется, особенно в разрушенном до этого здании больницы", - написал он.
Андрющенко посоветовал "политикам, которые уже в свое время сначала похоронили всех под драмтеатом"... "перестать штамповать сомнительные новости из Мариуполя ради хайпа и внимания к собственной персоне".
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Тому хочуть зрівняти з землею завод «Азовсталь», де тримають оборону наші бійці. Окупантів не стримує навіть те, що на заводі знайшли прихисток мирні мешканці міста.
Тож рашисти готують 3-тонні «сюрпризи» з неба.
На записі, що має СБУ: ростовський командир взводу загарбників , який перебуває в 4 кілометрах від легендарної будівлі.
«Ждем тут «сюрпризы» от россии… трехтонные с неба… Сказали, сравнять все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет», - розповідає він своїй дружині.
На запитання про долю мирного населення відповідає: «Все уехали. Все кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и сильно умные...».
Це ще одне підтвердження, що справжня мета «асвабадітєлєй» в Україні - це стерти нашу державу з лиця землі. https://t.me/operativnoZSU/19945 https://t.me/operativnoZSU/19945
к примеру , Подоляк уже ни слова не говорити о Марике!
можете меня обкладывать кирпичами ,, бо ненаЧасі, для Боневтіка" 😠
Коридор в Крым, вода в Крым, Лугандон, - перемирие.
Деньги от Запада.
Кацапи- НЕ люди.
Ітому....
мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
....
нації
Смерть москалям
До зустрічі, потвори.
строку давності їм небуде…. Достанемо разом з їх сім'ями і в мухосранску, це уже 21 століття…
Смерть убивцям Українців!!!
этих господ зашкаливает !