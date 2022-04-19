Тарута сообщил, что оккупанты сбросили бомбу на больницу возле "Азовстали" в Мариуполе. Советник мэра Андрющенко говорит, что там никто не прятался (обновлено)

Народный депутат "Батькивщины" Сергей Тарута сообщил, что оккупанты сбросили на расположенную возле "Азовстали" в Мариуполе больницу мощную бомбу, и под завалами могут находиться 300 человек. Советник мэра города Петр Андрющенко опровергает это и сообщает, что в зоне вокруг "Азовстали" давно никто не прячется, а больница была разрушена еще раньше.

О сброшенной на больницу бомбе Тарута написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ

"Российские фашисты сбросили мощную бомбу на больницу в районе "Азовстали". По моей информации, под завалами там около 300 человек – среди них дети".

"Остановите геноцид в Мариуполе! Политики, лидеры, люди мира, остановите этот ГЕНОЦИД!" – призвал Тарута.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опроверг слова Таруты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ждем "сюрпризы" от России… трехтонные с неба. Сказали - сравнять все с землей", - войска РФ хотят стереть "Азовсталь" с лица земли. ВИДЕО

"Да, Мариуполь, в частности зона "Азовстали" под плотной бомбардировкой сверхтяжелых бомб. Но в зоне вокруг "Азовстали" уже давно никто не прячется, особенно в разрушенном до этого здании больницы", - написал он.

Андрющенко посоветовал "политикам, которые уже в свое время сначала похоронили всех под драмтеатом"... "перестать штамповать сомнительные новости из Мариуполя ради хайпа и внимания к собственной персоне".