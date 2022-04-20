Фінляндія направить Україні додаткову військову допомогу
Президент Фінляндії ухвалив рішення про направлення Україні додаткової оборонної допомоги.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
У міноборнони Фінляндії не надають детальної інформації щодо вмісту, способу доставки чи термінів допомоги – аби гарантувати, що допомога досягне місця призначення.
Також сьогодні Нідерланди заявили про готовність відправити в Україну важке військове обладнання, зокрема бронетехніку. Прем'єр цієї країни Марк Рютте повідомив про це після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
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посмотрели на кацапен армия в действии и полегчало,это вам не мультики союзмультфильма смотреть
Анонимусы не спят!