Фінляндія направить Україні додаткову військову допомогу

Президент Фінляндії ухвалив рішення про направлення Україні додаткової оборонної допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У міноборнони Фінляндії не надають детальної інформації щодо вмісту, способу доставки чи термінів допомоги – аби гарантувати, що допомога досягне місця призначення.

Також сьогодні Нідерланди заявили про готовність відправити в Україну важке військове обладнання, зокрема бронетехніку. Прем'єр цієї країни Марк Рютте повідомив про це після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

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