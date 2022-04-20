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Новини Війна
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Фінляндія направить Україні додаткову військову допомогу

фінляндія

Президент Фінляндії ухвалив рішення про направлення Україні додаткової оборонної допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У міноборнони Фінляндії не надають детальної інформації щодо вмісту, способу доставки чи термінів допомоги – аби гарантувати, що допомога досягне місця призначення.

Також сьогодні Нідерланди заявили про готовність відправити в Україну важке військове обладнання, зокрема бронетехніку. Прем'єр цієї країни Марк Рютте повідомив про це після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Також читайте: Фінляндія "з високою ймовірністю" приєднається до НАТО - міністр з питань Європи

Автор: 

Нідерланди (1569) зброя (7466) Фінляндія (1305)


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Топ коментарі
+12
этим финны показательно русне по губам водят)
посмотрели на кацапен армия в действии и полегчало,это вам не мультики союзмультфильма смотреть
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20.04.2022 00:35
+8
Чудово!
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20.04.2022 00:31
+6
Да финны и раньше не боялись русню особо.
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20.04.2022 00:51
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Чудово!
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20.04.2022 00:31 Відповісти
этим финны показательно русне по губам водят)
посмотрели на кацапен армия в действии и полегчало,это вам не мультики союзмультфильма смотреть
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20.04.2022 00:35 Відповісти
Да финны и раньше не боялись русню особо.
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20.04.2022 00:51 Відповісти
Единственное поражение СССР получило от Финляндии. Рыбаки и охотники набутылили русню крепко.
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20.04.2022 01:25 Відповісти
воскресите, Симо Хяюхя. Больше пользы, было бы.
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20.04.2022 00:35 Відповісти
Важке. Сердце радіе.
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20.04.2022 00:36 Відповісти
Дякуємо.
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20.04.2022 00:40 Відповісти
Братва в курсе, что первую строчку гимна Финляндии не так просто загрузить
Анонимусы не спят!
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20.04.2022 00:44 Відповісти
I вічна ганьба і Угорщини та Вірменії за допомогу терористу-карлику.
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20.04.2022 00:51 Відповісти
+молдСср
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20.04.2022 07:07 Відповісти
В чем выражается помощь Армении? Армения никак не помогает ху...лу. Кремлевская подстилка пашинян может и хотел бы что-то сделать, но боится последствий. А наш народ желает победы Украине
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20.04.2022 08:23 Відповісти
А це вже справжня відповідь свинособакам на погрози щодо вступу в НАТО
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20.04.2022 10:44 Відповісти
 
 