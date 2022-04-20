Президент Євроради Мішель відвідав Бородянку

Президент Європейської ради Шарль Мішель відвідав Бородянку та заявив, що історія не забуде воєнних злочинів, які були скоєні у цьому місті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Мішель написав у твіттері у середу.

"У Бородянці. Як Буча та багато інших міст в Україні. Історія не забуде воєнних злочинів, які тут були скоєні. Не може бути миру без справедливості", - йдеться в дописі.

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