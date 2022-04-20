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Шарль Мішель (333) Бородянка (79)

Президент Євроради Мішель відвідав Бородянку

мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель відвідав Бородянку та заявив, що історія не забуде воєнних злочинів, які були скоєні у цьому місті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Мішель написав у твіттері у середу.

"У Бородянці. Як Буча та багато інших міст в Україні. Історія не забуде воєнних злочинів, які тут були скоєні. Не може бути миру без справедливості", - йдеться в дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Євроради Мішель прибув до Києва. ФОТО

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И? Дайде больше оружия. Мы и так знаем, что там была жопа и что там кацапы творили. Давайте все что есть и не выделывайтесь!!!
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20.04.2022 14:03 Відповісти
ЗБРОЇ ЗБРОЇ І ЩЕ РАЗ ЗБРОЇ!!!!!!!!
ПРО ЦЕ ПОТРІБНО ВОЛАТИ НА ВЕСЬ СВІТ!!!

НАМ ПОТРІБНО ВСЕ, ЧИМ МОЖЛИВО НИЩИТИ КАЦАПСЬКИХ ОРКІВ!
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20.04.2022 14:23 Відповісти
Не забыть мало. Надо активно противодействовать и наказывать виновных со всей строгостью.
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20.04.2022 14:08 Відповісти
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20.04.2022 14:15 Відповісти
Зачем тратить время на это чмо? Орден "почётный блаблан" можно было и онлайн послать.
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20.04.2022 14:51 Відповісти
Дякуємо за людяність.
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20.04.2022 16:12 Відповісти
Це брат Шмигаля нас приїхав підтримати. Дякуємо.
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20.04.2022 16:36 Відповісти
 
 