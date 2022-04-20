Президент Євроради Мішель відвідав Бородянку
Президент Європейської ради Шарль Мішель відвідав Бородянку та заявив, що історія не забуде воєнних злочинів, які були скоєні у цьому місті.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Мішель написав у твіттері у середу.
"У Бородянці. Як Буча та багато інших міст в Україні. Історія не забуде воєнних злочинів, які тут були скоєні. Не може бути миру без справедливості", - йдеться в дописі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ПРО ЦЕ ПОТРІБНО ВОЛАТИ НА ВЕСЬ СВІТ!!!
НАМ ПОТРІБНО ВСЕ, ЧИМ МОЖЛИВО НИЩИТИ КАЦАПСЬКИХ ОРКІВ!