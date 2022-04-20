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Шарль Мишель (246) Бородянка (63)

Президент Евросовета Мишель посетил Бородянку

мішель

Президент Европейского совета Шарль Мишель посетил Бородянку и заявил, что история не забудет военные преступления, совершенные в этом городе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мишель написал в твиттере в среду.

"В Бородянке. Как Буча и многие другие города в Украине. История не забудет военные преступления, которые здесь были совершены. Не может быть мира без справедливости", - говорится в сообщении.

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И? Дайде больше оружия. Мы и так знаем, что там была жопа и что там кацапы творили. Давайте все что есть и не выделывайтесь!!!
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20.04.2022 14:03 Ответить
ЗБРОЇ ЗБРОЇ І ЩЕ РАЗ ЗБРОЇ!!!!!!!!
ПРО ЦЕ ПОТРІБНО ВОЛАТИ НА ВЕСЬ СВІТ!!!

НАМ ПОТРІБНО ВСЕ, ЧИМ МОЖЛИВО НИЩИТИ КАЦАПСЬКИХ ОРКІВ!
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20.04.2022 14:23 Ответить
Не забыть мало. Надо активно противодействовать и наказывать виновных со всей строгостью.
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20.04.2022 14:08 Ответить
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20.04.2022 14:15 Ответить
Зачем тратить время на это чмо? Орден "почётный блаблан" можно было и онлайн послать.
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20.04.2022 14:51 Ответить
Дякуємо за людяність.
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20.04.2022 16:12 Ответить
Це брат Шмигаля нас приїхав підтримати. Дякуємо.
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20.04.2022 16:36 Ответить
 
 