Президент Евросовета Мишель посетил Бородянку
Президент Европейского совета Шарль Мишель посетил Бородянку и заявил, что история не забудет военные преступления, совершенные в этом городе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мишель написал в твиттере в среду.
"В Бородянке. Как Буча и многие другие города в Украине. История не забудет военные преступления, которые здесь были совершены. Не может быть мира без справедливости", - говорится в сообщении.
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