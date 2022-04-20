Президент Евросовета Мишель прибыл в Киев. ФОТО
Сегодня, 20 апреля, президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл с официальным визитом в Киев.
Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Киеве, в сердце свободной и демократической Европы", – отметил Мишель.
Кроме того, он опубликовал фото, сделанное на перроне столичной железной дороги, где его встречают представители украинской власти, а также представитель ЕС в Украине Матти Маасикас.
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