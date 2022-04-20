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Президент Евросовета Мишель прибыл в Киев. ФОТО

Сегодня, 20 апреля, президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл с официальным визитом в Киев.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Киеве, в сердце свободной и демократической Европы", – отметил Мишель.

Кроме того, он опубликовал фото, сделанное на перроне столичной железной дороги, где его встречают представители украинской власти, а также представитель ЕС в Украине Матти Маасикас.

Президент Евросовета Мишель прибыл в Киев 01

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Топ комментарии
+13
Вітаємо!
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20.04.2022 10:14
+6
Чому не видно комірника ОПи з віником та шваброю?
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20.04.2022 10:21
+1
А уж мы как рады, вы себе не представляете
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20.04.2022 10:26
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Вітаємо!
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20.04.2022 10:14 Ответить
Чому не видно комірника ОПи з віником та шваброю?
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20.04.2022 10:21 Ответить
А уж мы как рады, вы себе не представляете
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20.04.2022 10:26 Ответить
не годиться генералу одягатись в форму старшого солдата...
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20.04.2022 10:56 Ответить
Лучше бы пару снарядов, эквивалент по весу.
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20.04.2022 10:27 Ответить
Кого це він так гаряче обіймає?
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20.04.2022 10:32 Ответить
Проводница смотрит на них так красноречиво
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20.04.2022 10:35 Ответить
Шарль Мишель внебрачный брат Шмыгаля?
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20.04.2022 10:37 Ответить
она не тетка разве
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20.04.2022 13:56 Ответить
А он плацкартом приехал?
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20.04.2022 12:00 Ответить
красивая женщина хоть блондинка эта шаль мишель..
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20.04.2022 13:57 Ответить
 
 