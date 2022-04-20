Президент Євроради Мішель прибув до Києва. ФОТО

Сьогодні, 20 квітня, президент Європейської ради Шарль Мішель прибув із офіційним візитом до Києва.

Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Києві, у серці вільної та демократичної Європи", - зазначив Мішель.

Крім того, він опублікував фото, зроблене на пероні столичної залізниці, де його зустрічають представники української влади, а також представник ЄС в Україні Матті Маасікас.

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