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Президент Євроради Мішель прибув до Києва. ФОТО

Сьогодні, 20 квітня, президент Європейської ради Шарль Мішель прибув із офіційним візитом до Києва.

Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Києві, у серці вільної та демократичної Європи", - зазначив Мішель.

Крім того, він опублікував фото, зроблене на пероні столичної залізниці, де його зустрічають представники української влади, а також  представник ЄС в Україні Матті Маасікас.

Президент Євроради Мішель прибув до Києва 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30–31 травня відбудеться спеціальний саміт ЄС, на порядку денному буде Україна, - глава Євроради Мішель

Автор: 

візит (1589) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+13
Вітаємо!
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20.04.2022 10:14
+6
Чому не видно комірника ОПи з віником та шваброю?
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20.04.2022 10:21
+1
А уж мы как рады, вы себе не представляете
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20.04.2022 10:26
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Вітаємо!
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20.04.2022 10:14 Відповісти
Чому не видно комірника ОПи з віником та шваброю?
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20.04.2022 10:21 Відповісти
А уж мы как рады, вы себе не представляете
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20.04.2022 10:26 Відповісти
не годиться генералу одягатись в форму старшого солдата...
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20.04.2022 10:56 Відповісти
Лучше бы пару снарядов, эквивалент по весу.
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20.04.2022 10:27 Відповісти
Кого це він так гаряче обіймає?
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20.04.2022 10:32 Відповісти
Проводница смотрит на них так красноречиво
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20.04.2022 10:35 Відповісти
Шарль Мишель внебрачный брат Шмыгаля?
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20.04.2022 10:37 Відповісти
она не тетка разве
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20.04.2022 13:56 Відповісти
А он плацкартом приехал?
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20.04.2022 12:00 Відповісти
красивая женщина хоть блондинка эта шаль мишель..
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20.04.2022 13:57 Відповісти
 
 