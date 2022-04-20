Негайно поверніть українську владу на Луганщину, - Бутусов

У Луганській області, де зараз ідуть важкі бої, потрібно відновити роботу державних органів влади - ОВА, СБУ, ДБР, Нацполіції, військоматів.

Про це на своїй строрінці у фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Був тиждень у Северодонецьку, Рубіжному, Лисичанську, інших містах. Про військові справи розкажу пізніше, але мене здивувало, що влада на Луганщині - це зараз командування ОТУ, ЗСУ, Нацгвардія та Військова служба правопорядку, та деякі окремі підрозділи поліції та прикордонників. ВСП зараз - це взагалі єдиний повноцінно працюючий на Луганщині правоохоронний орган - 11 військовослужбовців ВСП Луганщини загинули у боях, бо вони не тільки доглядають за порядком, але й коли треба б'ються як звичайна піхота", - написав Бутусов.

За інформацією головреда Цензор.НЕТ на Луганщині с перших днів війни не працювали військомати і не вдалось розгорнути підрозділи тероборони.

"Де там СБУ, ДБР, Нацполіція зі своїими спецназами, вони тут дуже потрібні? В якому місці голова обласної військової адміністрації? Чому в перший день війни військкомати припинили роботу та замість участі у мобілізації вийїхали з регіону? Підрозділи ТРО вдалось через це розгорнути далеко не всюди, де були бажаючі. І чому після того як військкомати виїхали, їх за півтора місяці не повертають? Хто ухвалив таке рішення - чому одни військові мають воювати та захищати, а інші евакуювались та залишили свої міста, оборону яких мали б організовувати? Дороги вільні. Робочих питань дуже багато", - зазначає журналіст.

Мирних мешканців, безумовно, треба евакуювати, але ті, хто на службі та захищають державу мають виконвати свої обов'язки на місцях, наголошує Бутусов.

Наразі, "якщо треба щось ремонтувати у мережах, якщо треба вирішувати гуманітарні питання, мобілізовувати людей, організовувати, все це доводиться вирішувати військовим та нацгвардійцям з тими фахівцями, що залишились", йдеться у дописі.





