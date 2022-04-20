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Луганщина (4810) Бутусов Юрій (3476)

Негайно поверніть українську владу на Луганщину, - Бутусов

бутусов

У Луганській області, де зараз ідуть важкі бої, потрібно відновити роботу державних органів влади - ОВА, СБУ, ДБР, Нацполіції, військоматів.

Про це на своїй строрінці у фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Був тиждень у Северодонецьку, Рубіжному, Лисичанську, інших містах. Про військові справи розкажу пізніше, але мене здивувало, що влада на Луганщині - це зараз командування ОТУ, ЗСУ, Нацгвардія та Військова служба правопорядку, та деякі окремі підрозділи поліції та прикордонників. ВСП зараз - це взагалі єдиний повноцінно працюючий на Луганщині правоохоронний орган - 11 військовослужбовців ВСП Луганщини загинули у боях, бо вони не тільки доглядають за порядком, але й коли треба б'ються як звичайна піхота", - написав Бутусов.

За інформацією головреда Цензор.НЕТ на Луганщині с перших днів війни не працювали військомати і не вдалось розгорнути підрозділи тероборони.

"Де там СБУ, ДБР, Нацполіція зі своїими спецназами, вони тут дуже потрібні? В якому місці голова обласної військової адміністрації? Чому в перший день війни військкомати припинили роботу та замість участі у мобілізації вийїхали з регіону? Підрозділи ТРО вдалось через це розгорнути далеко не всюди, де були бажаючі. І чому після того як військкомати виїхали, їх за півтора місяці не повертають? Хто ухвалив таке рішення - чому одни військові мають воювати та захищати, а інші евакуювались та залишили свої міста, оборону яких мали б організовувати? Дороги вільні. Робочих питань дуже багато", - зазначає журналіст.

Мирних мешканців, безумовно, треба евакуювати, але ті, хто на службі та захищають державу мають виконвати свої обов'язки на місцях, наголошує Бутусов.

Наразі, "якщо треба щось ремонтувати у мережах, якщо треба вирішувати гуманітарні питання, мобілізовувати людей, організовувати, все це доводиться вирішувати військовим та нацгвардійцям з тими фахівцями, що залишились", йдеться у дописі.

Негайно поверніть українську владу на Луганщину, - Бутусов 01

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Топ коментарі
+50
Суки. За СБУ не скажу, но ГБР и т.д. просто суки.
НастаящегА и бравАгА пАаалковника ОНОтоле Гриценко туда.
ОНОтоле, аууууууууууууу???????
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20.04.2022 17:19
+45
Зробили це разом. Клоуни навіть під час війни залишилися безвідповідальними клоунами.
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20.04.2022 17:20
+44
Единственный кацап который дошел до Нью Йорка (если что это село возле Горловки)
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20.04.2022 17:24
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Точно так ЗДАЛИ і Херсонщіну.Там залишився тільки керівник тероборони,а всі інші(обл.влада,сбу,мвс,віськомати) розбіглися.А збіжавших луганчан,взагалі,треба перевіряти на колаборанство.Де вони зараз?Хто дав команду тікати?
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20.04.2022 19:17 Відповісти
Треба спитати у вовочки, і латентних сепарів у владі яких він пригрів за три роки
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20.04.2022 19:28 Відповісти
За оцінками висловленими Олега Соскіна Сергій Гайдай ге справляється із покладеними на нього обов'язками і має бути замінений "Гайдай отдал Кременную? Зеленскому надо менять" кадры? https://youtu.be/AQpjtZ7GJl8?t=18 https://youtu.be/AQpjtZ7GJl8?t=18

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20.04.2022 19:52 Відповісти
здає в першу чергу Зе. Він - перша і головна особа в військовій адміністрації.
Але в принципі - запрограмував ці поточні здачі в т.ч. той самий Соскін. Бо він так нагаласував в 2019-му.
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20.04.2022 20:08 Відповісти
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