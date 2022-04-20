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Новости Война
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Луганщина (6429) Бутусов Юрий (4245)

Немедленно верните украинскую власть на Луганщину, - Бутусов

бутусов

В Луганской области, где сейчас идут тяжелые бои, нужно возобновить работу государственных органов власти – ОВА, СБУ, ГБР, Нацполиции, военкоматов.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Был неделю в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, других городах. О военных делах расскажу позже, но меня удивило, что власть на Луганщине - это сейчас командование ОТУ, ВСУ, Нацгвардия и Военная служба правопорядка, и некоторые отдельные подразделения полиции и пограничников. ВСП сейчас - это вообще единственный полноценно работающий на Луганщине правоохранительный орган. 11 военнослужащих ВСП Луганщины погибли в боях, потому что они не только следят за порядком, но и, когда надо, дерутся как обычная пехота", - написал Бутусов.

По информации главреда Цензор.НЕТ в Луганской области с первых дней войны не работали военкоматы и не удалось развернуть подразделения терробороны.

"Где там СБУ, ГБР, Нацполиция со своими спецназами? Они здесь очень нужны. В каком месте глава областной военной администрации? Почему в первый день войны военкоматы прекратили работу и вместо участия в мобилизации выехали из региона? Подразделения ТрО удалось из-за этого развернуть далеко не везде, где были желающие. И почему после того, как военкоматы уехали, их за полтора месяца не возвращают? Кто принял такое решение - почему одни военные должны воевать и защищать, а другие эвакуировались и покинули свои города, оборону которых должны организовывать? Рабочих вопросов очень много", - отмечает журналист.

Мирных жителей, безусловно, нужно эвакуировать, но те, кто на службе и защищают государство, должны выполнять свои обязанности на местах, отмечает Бутусов.

Сейчас, "если нужно что-то ремонтировать в сетях, если нужно решать гуманитарные вопросы, мобилизовывать людей, организовывать, все это приходится решать военным и нацгвардейцам с оставшимися специалистами", говорится в сообщении.

Немедленно верните украинскую власть на Луганщину, - Бутусов 01
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Топ комментарии
+50
Суки. За СБУ не скажу, но ГБР и т.д. просто суки.
НастаящегА и бравАгА пАаалковника ОНОтоле Гриценко туда.
ОНОтоле, аууууууууууууу???????
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20.04.2022 17:19
+45
Зробили це разом. Клоуни навіть під час війни залишилися безвідповідальними клоунами.
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20.04.2022 17:20
+44
Единственный кацап который дошел до Нью Йорка (если что это село возле Горловки)
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20.04.2022 17:24
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Точно так ЗДАЛИ і Херсонщіну.Там залишився тільки керівник тероборони,а всі інші(обл.влада,сбу,мвс,віськомати) розбіглися.А збіжавших луганчан,взагалі,треба перевіряти на колаборанство.Де вони зараз?Хто дав команду тікати?
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20.04.2022 19:17 Ответить
Треба спитати у вовочки, і латентних сепарів у владі яких він пригрів за три роки
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20.04.2022 19:28 Ответить
За оцінками висловленими Олега Соскіна Сергій Гайдай ге справляється із покладеними на нього обов'язками і має бути замінений "Гайдай отдал Кременную? Зеленскому надо менять" кадры? https://youtu.be/AQpjtZ7GJl8?t=18 https://youtu.be/AQpjtZ7GJl8?t=18

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20.04.2022 19:52 Ответить
здає в першу чергу Зе. Він - перша і головна особа в військовій адміністрації.
Але в принципі - запрограмував ці поточні здачі в т.ч. той самий Соскін. Бо він так нагаласував в 2019-му.
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20.04.2022 20:08 Ответить
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