Війна закінчиться раніше, якщо зброю від союзників доставлять якомога швидше, - Данілов
Ефективність західної зброї та хоробрість українських військових допомогли відтіснити російські війська з північних регіонів України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі SkyNews.
"Від початку війни у нас була протитанкова зброя, яка виявилася дуже ефективною. Ми знищували багато танків і російської бронетехніки. Завдяки ефективності цієї зброї та хоробрості наших воїнів ми витіснили їх із Київської, Чернігівської та Сумської областей. І якщо вони (Росія. - Ред.) кажуть, що пішли з власної волі, це неправда", - пояснив він.
Данілов також закликав західних союзників прискорити надання більш важкого озброєння, оскільки українські сили ведуть другу фазу війни, яка зосереджена на сході.
"Зараз потрібна важка зброя, потрібна бронетехніка. Нам потрібна далекобійна артилерія. Вона нам дуже, дуже потрібна", - додав секретар РНБО.
"Якщо та зброя, яку нам обіцяли наші союзники, буде доставлена якомога швидше, цей кінець війни може бути набагато швидшим", - підсумував Данілов.
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Остановлено подписанием одной бумажки. Одной филькиной грамоты.
Выиграно восемь лет. За которые построена та армия и та оборона, об которую разбиваются сейчас волны орков.
Сколько ж говна было за эти восемь лет, бог ты мой...
**** такая, барыга проклятый.
зараз у зеЛоха міфи вкмдують, що "фуйло напал потому что боялся зеленского - поєтому 100500 попиток ликвидации сделал"
в 2015 більш-менш ЗСУ почала формуватися..
А в рашке в 2014-2015 могли кинути 100-150 тисяч на Україну.. тоді навіть 500-800 танків для нас були фатальні, бо ми нічого не мали щоб захисьтитися.. хіба що бутилки з коктейлем
а данилов - розповість побрихеньки про "битву на Банковій більше доби і вовочка в одніх трусиках танк остановил!" - може тоді в ЄС злякаються та швидше нададуть зброю
у зеЛох дійсно дурні в ОП... кількість та швидкість визначаються перемовами а НЕ наєздом на союзників..
Нахер тогда вы воздух сотрясаете и портите?!
🇺🇦 Украина Сейчас
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