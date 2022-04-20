УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7933 відвідувача онлайн
Новини Війна
12 112 30
Луганщина (4810) Гайдай ЛОГА (921)

На Луганщині рашистами окуповано 80% територій, - Гайдай

луганщина

Російські війська окупували близько 80% території Луганської області.

Про це у Telegram заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Після того, як Наші війська відійшли від Кремінної, кількість окупованих територій складає 80%. В Рубіжному та Попасній - без змін. Орки контролюють лише частини міст, вглиб прорватися не можуть.  

Якщо "Великоднє перемир‘я" буде у неділю 24 квітня, то ми використаємо його на максимум як для евакуації, так і для завезення гумвантажів. На тимчасово окупованих територіях рашисти продовжують тероризувати місцеве населення та встановлювати "свої порядки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти у Попасній захопили деякі багатоповерхівки та будівлі поліції, - голова ВЦА Ханатов

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
Люся зараз розкаже чому це перемога, і ситуація стабільна
показати весь коментар
20.04.2022 21:13
+22
хорошо что это дерьмо перестали здесь цитировать...
показати весь коментар
20.04.2022 21:19
+18
Боже! Помоги нашим храбрым воинам отстоять Украину !
показати весь коментар
20.04.2022 21:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто пише? Мабудь запам'ятав.
показати весь коментар
20.04.2022 21:13 Відповісти
Де пишуть?
показати весь коментар
20.04.2022 21:17 Відповісти
вам лично пишут...?
показати весь коментар
20.04.2022 21:18 Відповісти
Рашкопропаганда писала це ще місяць тому
показати весь коментар
20.04.2022 21:25 Відповісти
пишут, что Женя очком торгует, в зеркале увидишь привет передавай
показати весь коментар
20.04.2022 21:28 Відповісти
Боже! Помоги нашим храбрым воинам отстоять Украину !
показати весь коментар
20.04.2022 21:11 Відповісти
Ну як так у Подоляка получається - в оточенні наших сил в Іловайську був винен Верховний Головнокомандувач, зато в оточенні Маріуполя "світові лідери", а не Верховний Головнокомандувач?

Вони отримують страшне, криваве повторення всього, в чому звинувачували попередників, і все одно примудряються поводити себе як мудаки, тим самим підставляючи офіційних посадовців.

Важко сказати чому нема кому підказати це Володимиру Олександровичу.

На часі напружувати стосунки з союзниками?

Не можна дочекатися перемоги, щоби потім розбиратись?

Навіщо розкачувати лодку під час війни?

..........................

І як завжди головне - де в звинуваченнях Подоляка в Маріупольському кошмарі слово "путін"?
Валерий Прозапас
показати весь коментар
20.04.2022 21:46 Відповісти
В день Пасхи перемирия не будет. Дьявол ни когда не признает Божьи законы. Это доказано с 14 года.
показати весь коментар
20.04.2022 21:11 Відповісти
Люся зараз розкаже чому це перемога, і ситуація стабільна
показати весь коментар
20.04.2022 21:13 Відповісти
хорошо что это дерьмо перестали здесь цитировать...
показати весь коментар
20.04.2022 21:19 Відповісти
Его художественный свист несется со множества каналов в Ютюбе.
показати весь коментар
20.04.2022 21:22 Відповісти
это дерьмо везде пытается просочится...
показати весь коментар
20.04.2022 21:51 Відповісти
що би там люся не писав, тобі варто зара заткнутись
показати весь коментар
20.04.2022 21:19 Відповісти
, підтримую повністю.
показати весь коментар
20.04.2022 21:25 Відповісти
Краще заткнути брехливу Люсю.

Арестович заявив, що Бурба в Дубаї. Той показав, як захищає Україну

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/8/7338126/
показати весь коментар
20.04.2022 21:26 Відповісти
Алло, ну невже ВАМ, -- саме вам не зрозуміло, що не час вестись на перевод стрілок на внутрішні питання???????????
показати весь коментар
20.04.2022 22:17 Відповісти
Так вони ж самi напрошуються, маючи нас за дурнiв та бидло.
показати весь коментар
20.04.2022 22:22 Відповісти
А ще від незрозумілих порсонажів...
показати весь коментар
20.04.2022 22:18 Відповісти
я його трохи повивчав, між іншим.. так, він ніби з Харкова (не з рашки), проте, це якийсь шмаркач, який на фейсбуці постив в 2014 "хештеги "https://www.facebook.com/hashtag/ukraineunderattack?__eep__=6&__cft__[0]=AZWdZxxyD_B0Pbs5r0H-Sdv07kmsa4A5PEOZDa_JOMYFfIb8NUgV0ts2oEicJTwJdZRPgy4xxRiEz3TVAodPD-FRhHU9_Gk5Eg1DG5_4sW_UKpLr4xpzIgKALlN7SytUOfE #UkraineUnderAttack https://www.facebook.com/hashtag/russianinvadeukraine?__eep__=6&__cft__[0]=AZWdZxxyD_B0Pbs5r0H-Sdv07kmsa4A5PEOZDa_JOMYFfIb8NUgV0ts2oEicJTwJdZRPgy4xxRiEz3TVAodPD-FRhHU9_Gk5Eg1DG5_4sW_UKpLr4xpzIgKALlN7SytUOfE #RussianInvadeUkraine"
а потім 5ть рочків до 19-го грався в "Лайнейдж"... -- політично-військовий спец, ну дійсно...
показати весь коментар
20.04.2022 22:28 Відповісти
это еще ничего не значит...., от слова "вообще".....
показати весь коментар
20.04.2022 21:16 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2022 21:19 Відповісти
Кирдик цьому мерзотнику скоро 😠
показати весь коментар
20.04.2022 21:35 Відповісти
какое там пасхальное перемирие-у орков в войсках полно муслимов и буддистов,им на наши праздники начхать с большой колокольни
показати весь коментар
20.04.2022 21:28 Відповісти
Сергій Гайдай не справляється із покладеними на нього обов'язками і має бути замінений "Гайдай отдал Кременную? Зеленскому надо менять кадры" (Олег Соскін) https://youtu.be/AQpjtZ7GJl8?t=18
показати весь коментар
20.04.2022 21:34 Відповісти
Які сервіси мапи правильно показують які території окупували свинособаки?
показати весь коментар
20.04.2022 21:35 Відповісти
в ЗСУ...
показати весь коментар
20.04.2022 21:53 Відповісти
У православних воїнствуючих атеїстів Пасха Победобесная - 9 мая
показати весь коментар
20.04.2022 21:37 Відповісти
і чого Гайдай не створив ТЕРОБОРОНУ?
показати весь коментар
20.04.2022 21:57 Відповісти
 
 