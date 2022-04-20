На Луганщині рашистами окуповано 80% територій, - Гайдай

Російські війська окупували близько 80% території Луганської області.

Про це у Telegram заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Після того, як Наші війська відійшли від Кремінної, кількість окупованих територій складає 80%. В Рубіжному та Попасній - без змін. Орки контролюють лише частини міст, вглиб прорватися не можуть.

Якщо "Великоднє перемир‘я" буде у неділю 24 квітня, то ми використаємо його на максимум як для евакуації, так і для завезення гумвантажів. На тимчасово окупованих територіях рашисти продовжують тероризувати місцеве населення та встановлювати "свої порядки", - йдеться в повідомленні.

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