На Луганщині рашистами окуповано 80% територій, - Гайдай
Російські війська окупували близько 80% території Луганської області.
Про це у Telegram заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"Після того, як Наші війська відійшли від Кремінної, кількість окупованих територій складає 80%. В Рубіжному та Попасній - без змін. Орки контролюють лише частини міст, вглиб прорватися не можуть.
Якщо "Великоднє перемир‘я" буде у неділю 24 квітня, то ми використаємо його на максимум як для евакуації, так і для завезення гумвантажів. На тимчасово окупованих територіях рашисти продовжують тероризувати місцеве населення та встановлювати "свої порядки", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+23 Paul Foxen
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+22 Великая Исландия
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+18 Lada2014
показати весь коментар20.04.2022 21:11
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Будь ласка, зачекайте...
Вони отримують страшне, криваве повторення всього, в чому звинувачували попередників, і все одно примудряються поводити себе як мудаки, тим самим підставляючи офіційних посадовців.
Важко сказати чому нема кому підказати це Володимиру Олександровичу.
На часі напружувати стосунки з союзниками?
Не можна дочекатися перемоги, щоби потім розбиратись?
Навіщо розкачувати лодку під час війни?
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І як завжди головне - де в звинуваченнях Подоляка в Маріупольському кошмарі слово "путін"?
Валерий Прозапас
Арестович заявив, що Бурба в Дубаї. Той показав, як захищає Україну
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/8/7338126/
а потім 5ть рочків до 19-го грався в "Лайнейдж"... -- політично-військовий спец, ну дійсно...