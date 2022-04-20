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Новости Война
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Луганщина (6429) Гайдай ЛОГА (716)

В Луганской области рашистами оккупировано 80% территорий, - Гайдай

луганщина

Российские войска оккупировали около 80% территории Луганской области.

Об этом в Telegram заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"После того, как Наши войска отошли от Кременной, количество оккупированных территорий составляет 80%. В Рубежном и Попасной – без изменений. Орки контролируют лишь части городов, вглубь прорваться не могут.

Если "Пасхальное перемирие" будет в воскресенье 24 апреля, то мы используем его на максимум как для эвакуации, так и для завоза гуманитарных грузов. На временно оккупированных территориях решисты продолжают терроризировать местное население и устанавливать "свои порядки", говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не видят подготовки РФ к применению ядерного оружия, - CNN
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Топ комментарии
+23
Люся зараз розкаже чому це перемога, і ситуація стабільна
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20.04.2022 21:13
+22
хорошо что это дерьмо перестали здесь цитировать...
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20.04.2022 21:19
+18
Боже! Помоги нашим храбрым воинам отстоять Украину !
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20.04.2022 21:11
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Хто пише? Мабудь запам'ятав.
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20.04.2022 21:13 Ответить
Де пишуть?
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20.04.2022 21:17 Ответить
вам лично пишут...?
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20.04.2022 21:18 Ответить
Рашкопропаганда писала це ще місяць тому
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20.04.2022 21:25 Ответить
пишут, что Женя очком торгует, в зеркале увидишь привет передавай
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20.04.2022 21:28 Ответить
Боже! Помоги нашим храбрым воинам отстоять Украину !
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20.04.2022 21:11 Ответить
Ну як так у Подоляка получається - в оточенні наших сил в Іловайську був винен Верховний Головнокомандувач, зато в оточенні Маріуполя "світові лідери", а не Верховний Головнокомандувач?

Вони отримують страшне, криваве повторення всього, в чому звинувачували попередників, і все одно примудряються поводити себе як мудаки, тим самим підставляючи офіційних посадовців.

Важко сказати чому нема кому підказати це Володимиру Олександровичу.

На часі напружувати стосунки з союзниками?

Не можна дочекатися перемоги, щоби потім розбиратись?

Навіщо розкачувати лодку під час війни?

..........................

І як завжди головне - де в звинуваченнях Подоляка в Маріупольському кошмарі слово "путін"?
Валерий Прозапас
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20.04.2022 21:46 Ответить
В день Пасхи перемирия не будет. Дьявол ни когда не признает Божьи законы. Это доказано с 14 года.
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20.04.2022 21:11 Ответить
Люся зараз розкаже чому це перемога, і ситуація стабільна
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20.04.2022 21:13 Ответить
хорошо что это дерьмо перестали здесь цитировать...
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20.04.2022 21:19 Ответить
Его художественный свист несется со множества каналов в Ютюбе.
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20.04.2022 21:22 Ответить
это дерьмо везде пытается просочится...
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20.04.2022 21:51 Ответить
що би там люся не писав, тобі варто зара заткнутись
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20.04.2022 21:19 Ответить
, підтримую повністю.
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20.04.2022 21:25 Ответить
Краще заткнути брехливу Люсю.

Арестович заявив, що Бурба в Дубаї. Той показав, як захищає Україну

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/8/7338126/
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20.04.2022 21:26 Ответить
Алло, ну невже ВАМ, -- саме вам не зрозуміло, що не час вестись на перевод стрілок на внутрішні питання???????????
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20.04.2022 22:17 Ответить
Так вони ж самi напрошуються, маючи нас за дурнiв та бидло.
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20.04.2022 22:22 Ответить
А ще від незрозумілих порсонажів...
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20.04.2022 22:18 Ответить
я його трохи повивчав, між іншим.. так, він ніби з Харкова (не з рашки), проте, це якийсь шмаркач, який на фейсбуці постив в 2014 "хештеги "https://www.facebook.com/hashtag/ukraineunderattack?__eep__=6&__cft__[0]=AZWdZxxyD_B0Pbs5r0H-Sdv07kmsa4A5PEOZDa_JOMYFfIb8NUgV0ts2oEicJTwJdZRPgy4xxRiEz3TVAodPD-FRhHU9_Gk5Eg1DG5_4sW_UKpLr4xpzIgKALlN7SytUOfE #UkraineUnderAttack https://www.facebook.com/hashtag/russianinvadeukraine?__eep__=6&__cft__[0]=AZWdZxxyD_B0Pbs5r0H-Sdv07kmsa4A5PEOZDa_JOMYFfIb8NUgV0ts2oEicJTwJdZRPgy4xxRiEz3TVAodPD-FRhHU9_Gk5Eg1DG5_4sW_UKpLr4xpzIgKALlN7SytUOfE #RussianInvadeUkraine"
а потім 5ть рочків до 19-го грався в "Лайнейдж"... -- політично-військовий спец, ну дійсно...
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20.04.2022 22:28 Ответить
это еще ничего не значит...., от слова "вообще".....
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20.04.2022 21:16 Ответить
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20.04.2022 21:19 Ответить
Кирдик цьому мерзотнику скоро 😠
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20.04.2022 21:35 Ответить
какое там пасхальное перемирие-у орков в войсках полно муслимов и буддистов,им на наши праздники начхать с большой колокольни
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20.04.2022 21:28 Ответить
Сергій Гайдай не справляється із покладеними на нього обов'язками і має бути замінений "Гайдай отдал Кременную? Зеленскому надо менять кадры" (Олег Соскін) https://youtu.be/AQpjtZ7GJl8?t=18
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20.04.2022 21:34 Ответить
Які сервіси мапи правильно показують які території окупували свинособаки?
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20.04.2022 21:35 Ответить
в ЗСУ...
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20.04.2022 21:53 Ответить
У православних воїнствуючих атеїстів Пасха Победобесная - 9 мая
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20.04.2022 21:37 Ответить
і чого Гайдай не створив ТЕРОБОРОНУ?
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20.04.2022 21:57 Ответить
 
 