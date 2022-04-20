В Луганской области рашистами оккупировано 80% территорий, - Гайдай

Российские войска оккупировали около 80% территории Луганской области.

Об этом в Telegram заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"После того, как Наши войска отошли от Кременной, количество оккупированных территорий составляет 80%. В Рубежном и Попасной – без изменений. Орки контролируют лишь части городов, вглубь прорваться не могут.

Если "Пасхальное перемирие" будет в воскресенье 24 апреля, то мы используем его на максимум как для эвакуации, так и для завоза гуманитарных грузов. На временно оккупированных территориях решисты продолжают терроризировать местное население и устанавливать "свои порядки", говорится в сообщении.

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