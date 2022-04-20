В Луганской области рашистами оккупировано 80% территорий, - Гайдай
Российские войска оккупировали около 80% территории Луганской области.
Об этом в Telegram заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"После того, как Наши войска отошли от Кременной, количество оккупированных территорий составляет 80%. В Рубежном и Попасной – без изменений. Орки контролируют лишь части городов, вглубь прорваться не могут.
Если "Пасхальное перемирие" будет в воскресенье 24 апреля, то мы используем его на максимум как для эвакуации, так и для завоза гуманитарных грузов. На временно оккупированных территориях решисты продолжают терроризировать местное население и устанавливать "свои порядки", говорится в сообщении.
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Вони отримують страшне, криваве повторення всього, в чому звинувачували попередників, і все одно примудряються поводити себе як мудаки, тим самим підставляючи офіційних посадовців.
Важко сказати чому нема кому підказати це Володимиру Олександровичу.
На часі напружувати стосунки з союзниками?
Не можна дочекатися перемоги, щоби потім розбиратись?
Навіщо розкачувати лодку під час війни?
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І як завжди головне - де в звинуваченнях Подоляка в Маріупольському кошмарі слово "путін"?
Валерий Прозапас
Арестович заявив, що Бурба в Дубаї. Той показав, як захищає Україну
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/8/7338126/
а потім 5ть рочків до 19-го грався в "Лайнейдж"... -- політично-військовий спец, ну дійсно...