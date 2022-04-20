США не видят подготовки РФ к применению ядерного оружия, - CNN

Военные Соединенных Штатов постоянно следят за российским ядерным арсеналом.

Об этом пишет издание CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты не видят никаких признаков того, что Россия предприняла какие-либо шаги для подготовки ядерного оружия к использованию во время войны", - говорится в сообщении.

В то же время чиновники США все равно озабочены возможностью применения ядерного оружия Россией.

"Все еще маловероятно, что президент России Владимир Путин использует какой-либо вид ядерного оружия, и один из источников оценивает шансы применения около 1%", - пишет издание.

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