США не видят подготовки РФ к применению ядерного оружия, - CNN
Военные Соединенных Штатов постоянно следят за российским ядерным арсеналом.
Об этом пишет издание CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки, передает Цензор.НЕТ.
"Соединенные Штаты не видят никаких признаков того, что Россия предприняла какие-либо шаги для подготовки ядерного оружия к использованию во время войны", - говорится в сообщении.
В то же время чиновники США все равно озабочены возможностью применения ядерного оружия Россией.
"Все еще маловероятно, что президент России Владимир Путин использует какой-либо вид ядерного оружия, и один из источников оценивает шансы применения около 1%", - пишет издание.
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