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США не видят подготовки РФ к применению ядерного оружия, - CNN

оружие,ядерное

Военные Соединенных Штатов постоянно следят за российским ядерным арсеналом.

Об этом пишет издание CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты не видят никаких признаков того, что Россия предприняла какие-либо шаги для подготовки ядерного оружия к использованию во время войны", - говорится в сообщении.

В то же время чиновники США все равно озабочены возможностью применения ядерного оружия Россией.

"Все еще маловероятно, что президент России Владимир Путин использует какой-либо вид ядерного оружия, и один из источников оценивает шансы применения около 1%", - пишет издание.

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Топ комментарии
+8
Ну не знаю. Мне кажется 50\50. Загнанное в угол хло вполне может попытаться бахнуть ЯО хоть по чём-то. Вот в каком техническом состоянии это ЯО совсем другой вопрос. В чем можно не сомневаться, так это в адекватной реакции Запада на попытку применения ЯО свинарником. Уверен на 200%, что это будет последим решением хла. Время сантиментов бесповоротно прошло.
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20.04.2022 20:10
+5
и это понятно......
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20.04.2022 20:07
+5
Ядерна зброя потребує великої уваги і коштів. Враховуючи нехлюйство, корупцію і взагалі що це одічалі... Максимум що вийде це забруднення своєї ж території. Так само як вони зараз по "плану" демілітаризовують і денаціонафікують себе.
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20.04.2022 20:12
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Зеленский знает что говорит!
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20.04.2022 20:03 Ответить
Ви це серйозно...
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20.04.2022 20:05 Ответить
оффтоп. Львов. опять гудит.
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20.04.2022 20:10 Ответить
тупин здохнет до того как используют мирньій атом.......
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20.04.2022 20:03 Ответить
А кто ему помешает?
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20.04.2022 20:27 Ответить
интересно а запуск Сармата они тоже не видят?
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20.04.2022 20:06 Ответить
и это понятно......
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20.04.2022 20:07 Ответить
Такий брєд, як і все, що несе Швець. Ви б ще Ілларіонова цитували тут.
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20.04.2022 20:36 Ответить
А ти эксПердь iстина в останньому колi...
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20.04.2022 21:14 Ответить
******* протибункерні заряди на 300 м. працюють, але там ще велику роль грає "міжуровневий насип", легче пуйло бетоном залити)
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20.04.2022 21:56 Ответить
Колись в Європі Першінги розміщували.де щось подібне зараз? Як колись могли не боятися провокувати совок? Бо зараз чомусь бояться провокувати москалів.Совок був в рази сильніший від ******** москальщини і мав 40 тисяч ядерних боєголовок.
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20.04.2022 20:08 Ответить
За бабло своє вони бояться. Огидно.
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20.04.2022 20:21 Ответить
Ну колись також би мали боятись.а не розміщувати ракети в Європі.
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20.04.2022 21:29 Ответить
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20.04.2022 20:09 Ответить
Ну не знаю. Мне кажется 50\50. Загнанное в угол хло вполне может попытаться бахнуть ЯО хоть по чём-то. Вот в каком техническом состоянии это ЯО совсем другой вопрос. В чем можно не сомневаться, так это в адекватной реакции Запада на попытку применения ЯО свинарником. Уверен на 200%, что это будет последим решением хла. Время сантиментов бесповоротно прошло.
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20.04.2022 20:10 Ответить
Удар из космоса: Юрий Шулипа о плане ликвидации Путина - https://www.youtube.com/watch?v=pVF08YQZdkc&ab_channel=Newsader https://www.youtube.com/watch?v=pVF08YQZdkc&ab_channel=Newsader

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20.04.2022 20:28 Ответить
Ядерна зброя потребує великої уваги і коштів. Враховуючи нехлюйство, корупцію і взагалі що це одічалі... Максимум що вийде це забруднення своєї ж території. Так само як вони зараз по "плану" демілітаризовують і денаціонафікують себе.
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20.04.2022 20:12 Ответить
не будуть вони цього робити. це самовбивство.
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20.04.2022 20:16 Ответить
В Пентагоне уточнили: у Украины сейчас на 20 самолётов больше, чем на начало войны. Это не только истребители, а и штурмовики
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20.04.2022 20:24 Ответить
Дело не в самолётах а в лётчиках. Не знаю как в Украине а у нас самолетов больше чем тех, кто может ими управлять. Самых борзых летунов РФ уже утилизировали.
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20.04.2022 20:30 Ответить
Не знаю як сказати, але скажу, *** з вами, десь так. Буде три варіанти продовження війни, із них 2 ядерних. Нажаль. Боже, збережи Україну!
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20.04.2022 20:35 Ответить
Кишка тонка чтоб применить ЯО, он херой когда не отвечают и против слабых..
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20.04.2022 21:29 Ответить
йдіть на"уй
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20.04.2022 21:49 Ответить
 
 