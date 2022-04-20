США не бачать підготовки РФ до застосування ядерної зброї, - CNN
Військові Сполучених Штатів постійно стежать за російським ядерним арсеналом.
Про це пише видання CNN із посиланням на джерела, які знайомі з даними розвідки, передає Цензор.НЕТ.
"Сполучені Штати не бачили жодних ознак того, що Росія зробила якісь кроки для підготовки ядерної зброї до використання під час війни", - йдеться в повідомленні.
Водночас чиновники США все рівно стурбовані можливістю застосування ядерної зброї Росією.
"Все ще малоймовірно, що президент Росії Володимир Путін використає будь-який вид ядерної зброї, і одне з джерел оцінює шанси застосування близько в 1%", - пише видання.
Топ коментарі
+8 Мобильный крематорий
показати весь коментар20.04.2022 20:10
+5 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар20.04.2022 20:07
+5 Гоша Яремчук
показати весь коментар20.04.2022 20:12
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Евгений f8264c50
показати весь коментар20.04.2022 20:03 Відповісти Мені подобається 2
Гоша Яремчук
показати весь коментар20.04.2022 20:05 Відповісти Мені подобається 0
оззи
показати весь коментар20.04.2022 20:10 Відповісти Мені подобається 0
Артм Воронцов
показати весь коментар20.04.2022 20:03 Відповісти Мені подобається 1
Хроники Хаоса
показати весь коментар20.04.2022 20:27 Відповісти Мені подобається 0
Santyago Mendes
показати весь коментар20.04.2022 20:06 Відповісти Мені подобається 0
Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар20.04.2022 20:07 Відповісти Мені подобається 5
Incep Tion
показати весь коментар20.04.2022 20:36 Відповісти Мені подобається 1
✘
Anatoliy Anatoliy 31b3c4f9
показати весь коментар20.04.2022 21:14 Відповісти Мені подобається 0
Евгений Нагорный bb8f2047
показати весь коментар20.04.2022 21:56 Відповісти Мені подобається 0
PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар20.04.2022 20:08 Відповісти Мені подобається 4
Меркава
показати весь коментар20.04.2022 20:21 Відповісти Мені подобається 1
PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар20.04.2022 21:29 Відповісти Мені подобається 1
Paul Foxen
показати весь коментар20.04.2022 20:09 Відповісти Мені подобається 1
Мобильный крематорий
показати весь коментар20.04.2022 20:10 Відповісти Мені подобається 8
olele
показати весь коментар20.04.2022 20:28 Відповісти Мені подобається 0
Гоша Яремчук
показати весь коментар20.04.2022 20:12 Відповісти Мені подобається 5
оззи
показати весь коментар20.04.2022 20:16 Відповісти Мені подобається 1
Aks World
показати весь коментар20.04.2022 20:24 Відповісти Мені подобається 0
Хроники Хаоса
показати весь коментар20.04.2022 20:30 Відповісти Мені подобається 1
Виталий Горпинюк ebf8da47
показати весь коментар20.04.2022 20:35 Відповісти Мені подобається 1
Маqsat Seıilhan Qydyrbaqytuly
показати весь коментар20.04.2022 21:29 Відповісти Мені подобається 0
Bat'kowic Pablo
показати весь коментар20.04.2022 21:49 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...