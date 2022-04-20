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США не бачать підготовки РФ до застосування ядерної зброї, - CNN

оружие,ядерное

Військові Сполучених Штатів постійно стежать за російським ядерним арсеналом.

Про це пише видання CNN із посиланням на джерела, які знайомі з даними розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати не бачили жодних ознак того, що Росія зробила якісь кроки для підготовки ядерної зброї до використання під час війни", - йдеться в повідомленні.

 Водночас чиновники США все рівно стурбовані можливістю застосування ядерної зброї Росією.

"Все ще малоймовірно, що президент Росії Володимир Путін використає будь-який вид ядерної зброї, і одне з джерел оцінює шанси застосування близько в 1%", - пише видання.

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Автор: 
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Топ коментарі
+8
Ну не знаю. Мне кажется 50\50. Загнанное в угол хло вполне может попытаться бахнуть ЯО хоть по чём-то. Вот в каком техническом состоянии это ЯО совсем другой вопрос. В чем можно не сомневаться, так это в адекватной реакции Запада на попытку применения ЯО свинарником. Уверен на 200%, что это будет последим решением хла. Время сантиментов бесповоротно прошло.
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20.04.2022 20:10
+5
и это понятно......
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20.04.2022 20:07
+5
Ядерна зброя потребує великої уваги і коштів. Враховуючи нехлюйство, корупцію і взагалі що це одічалі... Максимум що вийде це забруднення своєї ж території. Так само як вони зараз по "плану" демілітаризовують і денаціонафікують себе.
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20.04.2022 20:12
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20.04.2022 20:03 Відповісти
Ви це серйозно...
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20.04.2022 20:05 Відповісти
оффтоп. Львов. опять гудит.
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20.04.2022 20:10 Відповісти
тупин здохнет до того как используют мирньій атом.......
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20.04.2022 20:03 Відповісти
А кто ему помешает?
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20.04.2022 20:27 Відповісти
интересно а запуск Сармата они тоже не видят?
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20.04.2022 20:06 Відповісти
и это понятно......
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20.04.2022 20:07 Відповісти
Такий брєд, як і все, що несе Швець. Ви б ще Ілларіонова цитували тут.
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20.04.2022 20:36 Відповісти
А ти эксПердь iстина в останньому колi...
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20.04.2022 21:14 Відповісти
******* протибункерні заряди на 300 м. працюють, але там ще велику роль грає "міжуровневий насип", легче пуйло бетоном залити)
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20.04.2022 21:56 Відповісти
Колись в Європі Першінги розміщували.де щось подібне зараз? Як колись могли не боятися провокувати совок? Бо зараз чомусь бояться провокувати москалів.Совок був в рази сильніший від ******** москальщини і мав 40 тисяч ядерних боєголовок.
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20.04.2022 20:08 Відповісти
За бабло своє вони бояться. Огидно.
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20.04.2022 20:21 Відповісти
Ну колись також би мали боятись.а не розміщувати ракети в Європі.
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20.04.2022 21:29 Відповісти
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20.04.2022 20:09 Відповісти
Ну не знаю. Мне кажется 50\50. Загнанное в угол хло вполне может попытаться бахнуть ЯО хоть по чём-то. Вот в каком техническом состоянии это ЯО совсем другой вопрос. В чем можно не сомневаться, так это в адекватной реакции Запада на попытку применения ЯО свинарником. Уверен на 200%, что это будет последим решением хла. Время сантиментов бесповоротно прошло.
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20.04.2022 20:10 Відповісти
Удар из космоса: Юрий Шулипа о плане ликвидации Путина - https://www.youtube.com/watch?v=pVF08YQZdkc&ab_channel=Newsader https://www.youtube.com/watch?v=pVF08YQZdkc&ab_channel=Newsader

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20.04.2022 20:28 Відповісти
Ядерна зброя потребує великої уваги і коштів. Враховуючи нехлюйство, корупцію і взагалі що це одічалі... Максимум що вийде це забруднення своєї ж території. Так само як вони зараз по "плану" демілітаризовують і денаціонафікують себе.
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20.04.2022 20:12 Відповісти
не будуть вони цього робити. це самовбивство.
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20.04.2022 20:16 Відповісти
В Пентагоне уточнили: у Украины сейчас на 20 самолётов больше, чем на начало войны. Это не только истребители, а и штурмовики
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20.04.2022 20:24 Відповісти
Дело не в самолётах а в лётчиках. Не знаю как в Украине а у нас самолетов больше чем тех, кто может ими управлять. Самых борзых летунов РФ уже утилизировали.
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20.04.2022 20:30 Відповісти
Не знаю як сказати, але скажу, *** з вами, десь так. Буде три варіанти продовження війни, із них 2 ядерних. Нажаль. Боже, збережи Україну!
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20.04.2022 20:35 Відповісти
Кишка тонка чтоб применить ЯО, он херой когда не отвечают и против слабых..
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20.04.2022 21:29 Відповісти
йдіть на"уй
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20.04.2022 21:49 Відповісти
 
 