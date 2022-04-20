США не бачать підготовки РФ до застосування ядерної зброї, - CNN

Військові Сполучених Штатів постійно стежать за російським ядерним арсеналом.

Про це пише видання CNN із посиланням на джерела, які знайомі з даними розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати не бачили жодних ознак того, що Росія зробила якісь кроки для підготовки ядерної зброї до використання під час війни", - йдеться в повідомленні.

Водночас чиновники США все рівно стурбовані можливістю застосування ядерної зброї Росією.

"Все ще малоймовірно, що президент Росії Володимир Путін використає будь-який вид ядерної зброї, і одне з джерел оцінює шанси застосування близько в 1%", - пише видання.

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