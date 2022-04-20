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Новини Війна
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Євросоюз (12769) Шарль Мішель (333)

Зараз Україна може розвинути максимальну швидкість у приєднанні до Євросоюзу, - Зеленський

євросоюз

Президент Володимир Зеленський та президент Європейської ради Шарль Мішель обговорили рух України у європейській інтеграції.

Про це глава держави розповів у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Саме зараз той історичний момент, коли ми можемо розвинути максимальну швидкість у приєднанні до Євросоюзу. Ми вже довели, що українські державні та суспільні інституції достатньо ефективні, щоб витримати навіть випробування війною. Ми вже робимо для захисту свободи на Європейському континенті стільки, скільки іншим народам не випадало зробити.

І я бачу з боку всіх наших друзів у Європейському Союзі готовність максимально допомагати нашому руху. Подякував Шарлю сьогодні за це сьогодні", - зазначив він.

Також читайте: Рано чи пізно ЄС запровадить санкції проти російської нафти та газу, - голова Європейської ради Мішель

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Топ коментарі
+7
Мільярд дерев вже посадовив. Тепер 4 МАХА в ЄС.
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20.04.2022 22:53
+6
Ти краще з командою думай як війну виграти й землі повернути, відбудова й кандидатство, а тим більше вступ до ЄС потім.
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20.04.2022 22:51
+5
Чувак. У тебя есть монофракция. При правильных законопроектах ты легко можешь насобирать триста голосов даже. Можно прямо сейчас принять весь пакет законов, чтобы законодательство соответствовало ЕС, создать какие-то там нужные органы и провести реформы. Война - это возможность.
Но пока что ею никто не пользуется.
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20.04.2022 22:49
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Чувак. У тебя есть монофракция. При правильных законопроектах ты легко можешь насобирать триста голосов даже. Можно прямо сейчас принять весь пакет законов, чтобы законодательство соответствовало ЕС, создать какие-то там нужные органы и провести реформы. Война - это возможность.
Но пока что ею никто не пользуется.
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20.04.2022 22:49 Відповісти
Вступ до ЄС це вулиця з двостороннім рухом. Навіть самого палкого бажання однієї сторони буде не достатньо, як що інша буде морозитись.
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20.04.2022 22:52 Відповісти
Ага. Оттого надо реформировать всё. Для этого надо принимать законы. Так что вперед.
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20.04.2022 22:53 Відповісти
А шо, і помріяти не мона?
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20.04.2022 22:55 Відповісти
Ти краще з командою думай як війну виграти й землі повернути, відбудова й кандидатство, а тим більше вступ до ЄС потім.
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20.04.2022 22:51 Відповісти
Одно другому не мешает. И это не велике будивныцтво-2.
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20.04.2022 22:52 Відповісти
Тобто ще через кілька років?
Що одне іншому заважає?
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20.04.2022 22:54 Відповісти
Мільярд дерев вже посадовив. Тепер 4 МАХА в ЄС.
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20.04.2022 22:53 Відповісти
Янєлох Боневтікович
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21.04.2022 07:39 Відповісти
Опять на ночь чушь понес.
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20.04.2022 22:55 Відповісти
савєтнік люся, нагадай картавому, що війна ще не закінчилась. бо поки вова буде розвивати максимальну швидкість до єс, то може втратити країну.
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20.04.2022 22:55 Відповісти
да-да..... )))
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20.04.2022 22:56 Відповісти
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20.04.2022 22:58 Відповісти
Краще до першого
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21.04.2022 07:38 Відповісти
Зеленский, до лета продави вступ Украины в ЕС
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21.04.2022 00:30 Відповісти
крім гучних гасел потрібні дії.В першу чергу реформи.А так,поки що,зе тільки все ламає.
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21.04.2022 09:24 Відповісти
 
 