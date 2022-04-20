Від російських окупантів звільнено 934 населених пункти, - Зеленський
Триває повернення до нормального життя звільнених міст і громад України.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Звільнено вже 934 населених пункти. Поліція відновила роботу у 435 населених пунктах. Місцеве самоврядування запрацювало у 431 громаді. Роботу гуманітарних штабів розпочато у 361 населеному пункті", - зазначив президент.
Також поступово відновлюють доступ людей до медичних та освітніх послуг, до органів соціального захисту, автомобільне сполучення, постачання електрики, газу, води.
Топ коментарі
+9 Saskia Jansen
показати весь коментар20.04.2022 23:12
+7 Евгений f8264c50
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+5 stels400
показати весь коментар20.04.2022 23:26
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Будь ласка, зачекайте...
Тут Рашка нам боєзапасів на 200млн$ підігнала, серед іншого деталей на 50 танків СБУ накрило склад на Харківщині де зберігалося російської зброї на 200млн $.
Це співмірно з допомогою тієї ж Чехії. Росія планувала, що цими набоями поповнюватиме запаси коли просунеться вглиб України. + дуже багато комплектуючих для ремонту танків та бронетехніки. Що ж це дуже гуд... буде чим ремонтувати 250 захоплених у РФ танків.
Тільки задумайтесь: 50 двигунів для танків. Тобто за незначний період Україна буде в змозі добавити до сил ЗСУ - 50 танків.
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35 Comments
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Нашей армии нужно еще немного перемолоть последние резервы ордынцев, и тогда начать мощное контр наступление. Я думаю наше наступление запланировано на начало мая.
Захищатись і їх перемелювати це добре.Але так діла не буде якщо ми постійно будемо в ролі жертв і терпіл !
Так что пока война идти будет так.,а не так как хотели бы россияне (выйдем в степь под мариуполем ,а там и расскатают войска авиацией,рсзо и артиллерией)
И не на сильно слушайте про забитые склады на западе страны-если и есть там оружие от запада,оно в основном для контактных боев -а сейчас идут в основном дистанционные бои.