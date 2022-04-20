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Новости Война
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Зеленский (19011)

От российских оккупантов освобождены 934 населенных пункта, - Зеленский

зсу

Продолжается возвращение к нормальной жизни освобожденных городов и громад Украины.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Освобождены уже 934 населенных пункта. Полиция возобновила работу в 435 населенных пунктах. Местное самоуправление заработало в 431 громаде. Работа гуманитарных штабов начата в 361 населенном пункте", - отметил президент.

Также постепенно восстанавливают доступ людей к медицинским и образовательным услугам, к органам социальной защиты, восстанавливают автомобильное сообщение, поставки электричества, газа, воды.

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Тут Рашка нам боєзапасів на 200млн$ підігнала, серед іншого деталей на 50 танків СБУ накрило склад на Харківщині де зберігалося російської зброї на 200млн $.

Це співмірно з допомогою тієї ж Чехії. Росія планувала, що цими набоями поповнюватиме запаси коли просунеться вглиб України. + дуже багато комплектуючих для ремонту танків та бронетехніки. Що ж це дуже гуд... буде чим ремонтувати 250 захоплених у РФ танків.

Тільки задумайтесь: 50 двигунів для танків. Тобто за незначний період Україна буде в змозі добавити до сил ЗСУ - 50 танків.



308308

35 Comments

56 Shares
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20.04.2022 23:12
+7
пора выходить на границу и идти на Крым! Молодцы!
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20.04.2022 23:12
+5
Це добра статистика особливо якщо рахувати села.Де факто Изюм не наш,Рубіжне і Попасна орки вже закріпилися на околицях.Херсон ніяких рухів взагалі.Під Харковом теж саме відвинули на постріл градів і вони поливают місто ,рухів нема.Маріуполь місто зрівняли с землею вбили кучу народу і без допомоги Азову а тепер ми його здаємо.Миколаїв відкинули орків на 30 км і тупо руха ніякого тільки дозволяємо поливати місто градами і зрівнювати його.Рух по херсонскій області по референдумах і грабування вбивства і згвалтування населення.На західній купа зброї яка застрягла на складах і не доходе в війська.Навіть американці в шоці.При тому що почалася важлива фаза і йде другий пакет допомоги.Я бачу і чую що там багато балаканини зверху і гасел а також я бачу як і всі карту.
Захищатись і їх перемелювати це добре.Але так діла не буде якщо ми постійно будемо в ролі жертв і терпіл !
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20.04.2022 23:26
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZX51f_WKqKCZ2gAzm5yhyVo9BUhJ5Lx5LZF3zf2DhNRRjDClOb8E4xoBXAzTo3s9N2HosoW3nx78UnC-iredWN1uRSgjyR-tQYEjOCJyPkaEc7QE4Iwrszb1XYf3nnM6n8&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

Тут Рашка нам боєзапасів на 200млн$ підігнала, серед іншого деталей на 50 танків СБУ накрило склад на Харківщині де зберігалося російської зброї на 200млн $.

Це співмірно з допомогою тієї ж Чехії. Росія планувала, що цими набоями поповнюватиме запаси коли просунеться вглиб України. + дуже багато комплектуючих для ремонту танків та бронетехніки. Що ж це дуже гуд... буде чим ремонтувати 250 захоплених у РФ танків.

Тільки задумайтесь: 50 двигунів для танків. Тобто за незначний період Україна буде в змозі добавити до сил ЗСУ - 50 танків.



308308

35 Comments

56 Shares
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20.04.2022 23:12 Ответить
Склад точно не український, щось малоймовірно,що вони 50 двигунів за собою тягли.
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20.04.2022 23:14 Ответить
пора выходить на границу и идти на Крым! Молодцы!
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20.04.2022 23:12 Ответить
Уверен что скоро погоним их. Орки уже выдохлись, у них уже нет ни людских ни материальных резервов, а в нашу армию идет нескончаемый поток добровольцев и техники и оружия из Европы.
Нашей армии нужно еще немного перемолоть последние резервы ордынцев, и тогда начать мощное контр наступление. Я думаю наше наступление запланировано на начало мая.
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21.04.2022 01:48 Ответить
Це добра статистика особливо якщо рахувати села.Де факто Изюм не наш,Рубіжне і Попасна орки вже закріпилися на околицях.Херсон ніяких рухів взагалі.Під Харковом теж саме відвинули на постріл градів і вони поливают місто ,рухів нема.Маріуполь місто зрівняли с землею вбили кучу народу і без допомоги Азову а тепер ми його здаємо.Миколаїв відкинули орків на 30 км і тупо руха ніякого тільки дозволяємо поливати місто градами і зрівнювати його.Рух по херсонскій області по референдумах і грабування вбивства і згвалтування населення.На західній купа зброї яка застрягла на складах і не доходе в війська.Навіть американці в шоці.При тому що почалася важлива фаза і йде другий пакет допомоги.Я бачу і чую що там багато балаканини зверху і гасел а також я бачу як і всі карту.
Захищатись і їх перемелювати це добре.Але так діла не буде якщо ми постійно будемо в ролі жертв і терпіл !
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20.04.2022 23:26 Ответить
сильно навоюете без РСЗО,дальнебойной ствольной артиллерии (к которой банально нет ракет и снарядов в достаточном количестве-спасибо двум последним президентам ,при которых взорвались куча складов и по какой то "случайности" на этих складах были 152 мм снаряды и раке ты к градам,смерчам и ураганам).
Так что пока война идти будет так.,а не так как хотели бы россияне (выйдем в степь под мариуполем ,а там и расскатают войска авиацией,рсзо и артиллерией)
И не на сильно слушайте про забитые склады на западе страны-если и есть там оружие от запада,оно в основном для контактных боев -а сейчас идут в основном дистанционные бои.
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21.04.2022 00:09 Ответить
Это всё понятно что было уже неважно.То прошлое а сейчас реальность.Про склади на западе это правда уже не от у не первых лиц и людей от туда.Заигрались.Если реально факти склади берут под охрану а там куча снаряжения и боеприпасов не один уже от туда репортаж с такими приколами.По поводу дальнобойной артилерии по факту так и есть.Есть нюанс в том что сейчас есть.Особенно по Харькову и Николаеву.Отгонять орков на растояния что бы их не достать но что бы они крушили города при этом охотиться за танками а градами пачками насыпают.При этом онлайн карта передвижения от партнёров где их можно накрыть.Что под Харьковом что в Херсоне все знают от куда они лупят.Но началась утюжка Николаева.С такой тактикой ми потеряем всю инфраструктуру в зоне боевых действий.80% всей беды делает грады и прочее.Вот за кем должна быть охота.Байрактары вообще такое впечатление что пропали.ЗСУ держаться и работают надеюсь оружие которое поставят сделает своё дело.Но сейчас тенденця не очень приятная.
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21.04.2022 00:24 Ответить
США сейчес делают поставку гаубиц и десятков тысяч боеприпасов к ним, так что все будет хорошо с артиллерией.
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21.04.2022 01:52 Ответить
Под мудрым руководством...
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20.04.2022 23:26 Ответить
Тот случай когда цифры важнее человеческих жизней.
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20.04.2022 23:40 Ответить
Хизується. Авжеж, було за що голосувати за кого завгодно, аби не за Парашенка! Той куди менше звільнив, а отже заробітки на крові були
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21.04.2022 03:10 Ответить
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21.04.2022 10:58 Ответить
 
 