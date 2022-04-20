От российских оккупантов освобождены 934 населенных пункта, - Зеленский
Продолжается возвращение к нормальной жизни освобожденных городов и громад Украины.
Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Освобождены уже 934 населенных пункта. Полиция возобновила работу в 435 населенных пунктах. Местное самоуправление заработало в 431 громаде. Работа гуманитарных штабов начата в 361 населенном пункте", - отметил президент.
Также постепенно восстанавливают доступ людей к медицинским и образовательным услугам, к органам социальной защиты, восстанавливают автомобильное сообщение, поставки электричества, газа, воды.
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+9 Saskia Jansen
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+7 Евгений f8264c50
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+5 stels400
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Пожалуйста, подождите...
Тут Рашка нам боєзапасів на 200млн$ підігнала, серед іншого деталей на 50 танків СБУ накрило склад на Харківщині де зберігалося російської зброї на 200млн $.
Це співмірно з допомогою тієї ж Чехії. Росія планувала, що цими набоями поповнюватиме запаси коли просунеться вглиб України. + дуже багато комплектуючих для ремонту танків та бронетехніки. Що ж це дуже гуд... буде чим ремонтувати 250 захоплених у РФ танків.
Тільки задумайтесь: 50 двигунів для танків. Тобто за незначний період Україна буде в змозі добавити до сил ЗСУ - 50 танків.
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35 Comments
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Нашей армии нужно еще немного перемолоть последние резервы ордынцев, и тогда начать мощное контр наступление. Я думаю наше наступление запланировано на начало мая.
Захищатись і їх перемелювати це добре.Але так діла не буде якщо ми постійно будемо в ролі жертв і терпіл !
Так что пока война идти будет так.,а не так как хотели бы россияне (выйдем в степь под мариуполем ,а там и расскатают войска авиацией,рсзо и артиллерией)
И не на сильно слушайте про забитые склады на западе страны-если и есть там оружие от запада,оно в основном для контактных боев -а сейчас идут в основном дистанционные бои.