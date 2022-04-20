Ле Пен заявила, що підтримує дії Макрона по протидії російській агресії

Тема російської агресії проти України стала однією з ключових тем дебатів кандидатів у президенти Франції Емануеля Макрона та Марін Ле Пен.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro.

Словами Макрона "найближчими роками ЄС мусить збільшити інвестиції в оборону".

Що стосується російської агресії, то Макрон вважає правильним продовження чинного курсу ЄС. "Ми повинні зробити більше і забезпечити, щоб у конфлікта не було ескалації. Ми повинні залишатися поруч із нашими союзниками, а також розмовляти з багатьма іншими країнами",- заявив чинний президент Франції.

Несподівано з його діями погодилася лідерка правопопулістського "Національного фронту" Марін Ле Пен.

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"Напад на Україну є неприйнятним. Ваші зусилля заслуговують на визнання, і ви заслуговуєте на підтримку в цьому плані",- заявила вона.

У відповідь Макрон нагадав, що Ле Пен "була однією з перших лідерів, які визнали анексію Криму Росією у 2014 році". Він переконаний - Ле Пен досі перебуває "в обіймах Кремля", отримуючи фінансову допомогу від Кремля.

Через це Макрон впевнений, що його опонентка, не зможе "відповідально представляти інтереси Франції".

Показово, що у відповідь, Ле Пен сама звинуватила Макрона у контактах із Владіміром Путіним та підтримці ідеї "Європи від Лісабона до Владивостока".

Нагадаємо, другий тур президентських виборів у франції відбудеться 24 квітня.

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