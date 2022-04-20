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Ле Пен заявила, що підтримує дії Макрона по протидії російській агресії

ле,пен,макрон

Тема російської агресії проти України стала однією з ключових тем дебатів кандидатів у президенти Франції Емануеля Макрона та Марін Ле Пен.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro.

Словами Макрона "найближчими роками ЄС мусить збільшити інвестиції в оборону".

Що стосується російської агресії, то Макрон вважає правильним продовження чинного курсу ЄС. "Ми повинні зробити більше і забезпечити, щоб у конфлікта не було ескалації. Ми повинні залишатися поруч із нашими союзниками, а також розмовляти з багатьма іншими країнами",- заявив чинний президент Франції.

Несподівано з його діями погодилася лідерка правопопулістського "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон и Ле Пен вийшли у другий тур президентських виборах у Франції

"Напад на Україну є неприйнятним. Ваші зусилля заслуговують на визнання, і ви заслуговуєте на підтримку в цьому плані",- заявила вона.

У відповідь Макрон нагадав, що Ле Пен "була однією з перших лідерів, які визнали анексію Криму Росією у 2014 році". Він переконаний - Ле Пен досі перебуває "в обіймах Кремля", отримуючи фінансову допомогу від Кремля.

Через це Макрон впевнений, що його опонентка, не зможе "відповідально представляти інтереси Франції".

Показово, що у відповідь, Ле Пен сама звинуватила Макрона у контактах із Владіміром Путіним та підтримці ідеї "Європи від Лісабона до Владивостока".

Нагадаємо, другий тур президентських виборів у франції відбудеться 24 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ле Пен заявила, що не підтримує скасування санкцій проти РФ

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Топ коментарі
+17
Ну звичайно підтримує: другий тур виборів на носі!
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20.04.2022 23:47
+10
***** крашеная.
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20.04.2022 23:46
+7
От хитра гадюка
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20.04.2022 23:52
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***** крашеная.
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20.04.2022 23:46 Відповісти
Ну звичайно підтримує: другий тур виборів на носі!
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20.04.2022 23:47 Відповісти
Это какие же? Названивать в бункер Ямантау по несколько раз в день?
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20.04.2022 23:47 Відповісти
А Макрона вже вибрали чи ще ні?
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20.04.2022 23:47 Відповісти
Передвиборчий піар.
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20.04.2022 23:49 Відповісти
Шмара-LE PENIS
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20.04.2022 23:50 Відповісти
От хитра гадюка
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20.04.2022 23:52 Відповісти
Тобто теж буде дуже стурбована, але прости нафтового ембарго.
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20.04.2022 23:55 Відповісти
короче как в старом анекдоте
***
- яка **** !!!
- така сама !
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20.04.2022 23:55 Відповісти
Як там було у класика?
спакойна, стара бл...ь.
Зигуй більше
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20.04.2022 23:56 Відповісти
Чий Крим, курво?
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20.04.2022 23:58 Відповісти
Марині зарплата за березень не прийшла ...
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21.04.2022 00:04 Відповісти
Шо тьотя ,срака пригорає?
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21.04.2022 00:47 Відповісти
Повія!
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21.04.2022 03:06 Відповісти
Совсем не уверен, что Ле Пенша будет худшим вариантом как для Франции, так для Украины.
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21.04.2022 07:05 Відповісти
Где ж ты после этого харчеваться будешь? 😏
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21.04.2022 07:38 Відповісти
Лялька путлєра та улюблена телефоністка путлєра змагались з того, хто менше раз подзвонить до бункера
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21.04.2022 10:01 Відповісти
 
 