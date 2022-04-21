У Малі внаслідок вибуху загинув "військовий радник" РФ - бойовик ПВК "Вагнер"

У Малі загинув російський військовий "радник". Він підірвався на закладеному на дорозі вибуховому пристрої в центрі охопленої конфліктом провінції Сахель. Це перший випадок смерті "російського інструктора" у Малі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Згідно з документом малійської армії, який є в розпорядженні журналістів, армійський підрозділ, який супроводжував росіянин, вранці 19 квітня підірвався на саморобному вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Хомборі. У цьому регіоні особливо активними є джихадистські угруповання.

Росіянина повітрям доправили до лікарні в місті Севаре, де він помер. Його смерть підтвердив співробітник лікарні, який також повідомив, що чоловік був віком близько 30 років.

За словами урядовця, який побажав залишитися неназваним, загиблий був бійцем російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера. Це - перший підтверджений випадок смерті росіянина, який брав участь у військових операціях у цій африканській країні.

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Малійська військова хунта заперечує присутність у країні найманців ПВК Вагнера. Наприкінці грудня її представники заявили, що в Малі перебувають лише "російські інструктори", запрошені до країни для навчання малійської армії та посилення військового потенціалу національної оборони.

Декілька західних країн, у тому числі Німеччина, у спільній заяві 24 грудня засудили розміщення в західноафриканській країні російських бійців ПВК Вагнера.