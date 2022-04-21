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Новини
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У Малі внаслідок вибуху загинув "військовий радник" РФ - бойовик ПВК "Вагнер"

вагнер

У Малі загинув російський військовий "радник". Він підірвався на закладеному на дорозі вибуховому пристрої в центрі охопленої конфліктом провінції Сахель. Це перший випадок смерті "російського інструктора" у Малі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Згідно з документом малійської армії, який є в розпорядженні журналістів, армійський підрозділ, який супроводжував росіянин, вранці 19 квітня підірвався на саморобному вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Хомборі. У цьому регіоні особливо активними є джихадистські угруповання.

Росіянина повітрям доправили до лікарні в місті Севаре, де він помер. Його смерть підтвердив співробітник лікарні, який також повідомив, що чоловік був віком близько 30 років.

За словами урядовця, який побажав залишитися неназваним, загиблий був бійцем російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера. Це - перший підтверджений випадок смерті росіянина, який брав участь у військових операціях у цій африканській країні.

Читайте: 10 лівійців зі складу російської ПВК "Вагнер" знищено українськими воїнами в Попасній. ФОТОрепортаж 18+

Малійська військова хунта заперечує присутність у країні найманців ПВК Вагнера. Наприкінці грудня її представники заявили, що в Малі перебувають лише "російські інструктори", запрошені до країни для навчання малійської армії та посилення військового потенціалу національної оборони.

Декілька західних країн, у тому числі Німеччина, у спільній заяві 24 грудня засудили розміщення в західноафриканській країні російських бійців ПВК Вагнера.

Автор: 

росія (65336) смерть (6757) Малі (32) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+14
Кацапські смердючі свині дохнуть по усьому світу....
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21.04.2022 10:01
+13
Поховали москаля край дороги, Видно руки, видно ноги, видно роги.
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21.04.2022 10:01
+10
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21.04.2022 10:03
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Кацапські смердючі свині дохнуть по усьому світу....
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21.04.2022 10:01 Відповісти
Ото мені сумно,....
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21.04.2022 10:01 Відповісти
Поховали москаля край дороги, Видно руки, видно ноги, видно роги.
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21.04.2022 10:01 Відповісти
Не будет скоро того Вагнера такими темпами.
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21.04.2022 10:02 Відповісти
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21.04.2022 10:03 Відповісти
Гори в аду гадьониш лаптєрогий !
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21.04.2022 10:06 Відповісти
Українці показали що росіян вбивати дуже легко... І дуже потрібно...
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21.04.2022 10:07 Відповісти
ЧВК? Ви впевнені??
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21.04.2022 10:10 Відповісти
хай буде новий тренд,
замочи військового москаля
і тобі буде удача цілий рік
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21.04.2022 10:10 Відповісти
Нужно ополченцам Мали оружием. Как и всем другим народам воюющим против проросийских диктаторов-самозванцев.
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21.04.2022 10:12 Відповісти
Кацапи КОНЧЕНІ, ви всунули свій "їбальник" у всьому світі.......
Так НЕ БУДЕ!!!!
ВЖЕ всі зрозуміли, що ви, як ракова опухоль

Тільки ЕВТАНАЗІЯ!!!
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21.04.2022 10:26 Відповісти
Блин, да не "вагнера", а уткина!!!
Какой то местный имбицил уткин, услышал слово "Вагнер" =)
PS: А ***** и сам имбицил, правда сортирный! =)
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21.04.2022 10:30 Відповісти
Яка сумна новина..)
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21.04.2022 10:47 Відповісти
Это хорошо...)
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21.04.2022 11:00 Відповісти
 
 