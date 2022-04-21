Вже другого топменеджера російської газової компанії знайшли мертвим разом із родиною
Сергій Протосеня, колишній топменеджер однієї з найбільших російських газових компаній "Новатек", знайдений мертвим разом з дружиною та донькою в Іспанії.
Поліція вважає, що він вбив своїх близьких, а потім наклав на себе руки, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радио Свобода".
Тіла трьох людей знайшли на арендованій віллі в курортному населеному пункті Льорет-де-Мар в Каталонії. Поліцейські розглядають версію того, що чоловік вбив дружину й доньку, а потім закінчив життя самогубством. За попередніми даними, близьких він убив сокирою та ножем, а сам повісився. Знаряддя вбивства знайшли поруч із тілами.
Це вже другий подібний випадок серед російських топ-посадовців. Кілька днів тому в Москв знайшли мертвим віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва та його родину. За попередніми даними, Аваєв застрелив спочатку дружину та доньку, а потім себе.
Будь ласка, зачекайте...
Скучно....
Доречі , у свиней є почуття любові на відміну від кацапів.
Пішов мор,як за часів розпаду срсру.
Пригадались "Ідентифікація Борна" і "Вєлікій уравнітель-2".
Може, іспанцям варто подивитись, чим там все закінчувалось?
Ні, все одно не сумно...
Чего им еще ждать, когда в засРашке у власти психопат-убийца.
***** прибирає всіх свідків,
хто щось зможе розповісти в гаазі,
або тих хто забагато вкрав бабла
з армії «которой аналоговнєт»,
випадковостей ще буде і багато
Вангую, что третий использует бензопилу и лобзик, а сам сделает себе харакири;
четвёртый использует 380 Вольт для семьи, а сам подключится к сварочному трансформатору;
ну а пятый, как настоящий патриот раши, должен спалить семью бензином, а сам сгореть в нефтяной бочке....
ФСБ повернулося до "ісконих рюських методів" - сокира та зашморг!
Не хай поліція шукає ТЩАТЕЛЬНЕЕ.
Набиуллина подчеркнула, что процесс структурной перестройки экономики уже запущен, но он может занять некоторое время и до этого времени производители будут испытывать трудности, даже если производство организовано «с высокой степенью локализации».
дружину грохнув сокирою,
поклав поряд
пішов за ножем, взяв його і вбив доньку.
поклав поряд.
пішов, знайшов мотузку і зачепився сам.....
веліколепно
акуительно
браво
хоча абсурд повний....