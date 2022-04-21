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росія (63574) самогубство (592) смерть (6708) вбивство (3032)

Вже другого топменеджера російської газової компанії знайшли мертвим разом із родиною

протосеня

Сергій Протосеня, колишній топменеджер однієї з найбільших російських газових компаній "Новатек", знайдений мертвим разом з дружиною та донькою в Іспанії.

Поліція вважає, що він вбив своїх близьких, а потім наклав на себе руки, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радио Свобода".

Тіла трьох людей знайшли на арендованій віллі в курортному населеному пункті Льорет-де-Мар в Каталонії. Поліцейські розглядають версію того, що чоловік вбив дружину й доньку, а потім закінчив життя самогубством. За попередніми даними, близьких він убив сокирою та ножем, а сам повісився. Знаряддя вбивства знайшли поруч із тілами.

Це вже другий подібний випадок серед російських топ-посадовців. Кілька днів тому в Москв знайшли мертвим віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва та його родину. За попередніми даними, Аваєв застрелив спочатку дружину та доньку, а потім себе.

Також читайте: У столиці Казахстану знайдено мертвим полковника Комітету нацбезпеки

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Топ коментарі
+73
Савпадєніє-да савпадєніє...
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21.04.2022 15:00
+41
Хороший почин. Кацапы, не останавливайтесь! Берите пример с Протосеня!
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21.04.2022 15:01
+32
Выпиливают нелояльных. После таких чисток хловская вертикаль ещё сильнее укрепится. Это я к тому, что не надо ждать в свинарнике дворцового переворота или вообще фантастического восстания холопов. Настоящая междоусобица в хрюсии начнется только после проигрыша на войне, но никак не раньше.
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21.04.2022 15:04
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Савпадєніє-да савпадєніє...
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21.04.2022 15:00 Відповісти
Та вони навіть самоздохнути оригінально не можуть - все по методичці, яку ***** скопіював у Геббельса.
Скучно....
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21.04.2022 15:15 Відповісти
Яка бридка морда. Не Протосеня, мабуть, а Порося 🐖
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21.04.2022 15:01 Відповісти
Не обижайте свиней! Это умные и чистоплотные животные.
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21.04.2022 15:02 Відповісти
Цілком з вами згоден.
Доречі , у свиней є почуття любові на відміну від кацапів.
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21.04.2022 15:06 Відповісти
украинец кстати, родился в Черновцах
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21.04.2022 15:06 Відповісти
Не українець, а малорос.
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21.04.2022 15:08 Відповісти
а точніше, малорос холуєнко.
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21.04.2022 16:14 Відповісти
фірташ теж з тих прокасабских церков
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21.04.2022 16:58 Відповісти
В Чернівцях народжуються не тільки українці.
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21.04.2022 18:20 Відповісти
Зазомбовані.
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21.04.2022 15:01 Відповісти
Хороший почин. Кацапы, не останавливайтесь! Берите пример с Протосеня!
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21.04.2022 15:01 Відповісти
Гарний початок!
Пішов мор,як за часів розпаду срсру.
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21.04.2022 15:02 Відповісти
Славно вбивці ФСБ іммітують самовбивства сім'ями.
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21.04.2022 15:46 Відповісти
пороблено )))
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21.04.2022 15:02 Відповісти
Не захотів ділитися накраденим.
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21.04.2022 15:02 Відповісти
дерусификация в действии
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21.04.2022 15:02 Відповісти
Странні у цих кацапів традиції ..
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21.04.2022 15:02 Відповісти
та харошие у них традиции ))))
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21.04.2022 15:03 Відповісти
Не могли зістрибнути вчасно. Тікати треба було до 2014 року. А все жадібність.
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21.04.2022 15:02 Відповісти
Новость - из Испании.
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21.04.2022 15:09 Відповісти
ну от, запізно втік
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21.04.2022 16:04 Відповісти
Интересно, сколько испанским полицейским заплатили за такую правдоподобную версию?
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21.04.2022 15:03 Відповісти
Але ж, фільмів з таким сюжетом є, мабуть, з десяток.
Пригадались "Ідентифікація Борна" і "Вєлікій уравнітель-2".
Може, іспанцям варто подивитись, чим там все закінчувалось?
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21.04.2022 15:07 Відповісти
Я так полагаю, здесь задействованы три ветви полиции: национальная, автономная и гражданская гвардия. Подкупить все три будет весьма и весьма сложно.
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21.04.2022 15:34 Відповісти
Та нема нічого складного. Справа лишень у сумі, про що свідчить поведінка деяких "партій і правітєльства" держав EU.
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21.04.2022 15:58 Відповісти
Прочитав. Потім ще раз.
Ні, все одно не сумно...
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21.04.2022 15:03 Відповісти
не...ну трошки сумно... шо мало... не?
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21.04.2022 15:05 Відповісти
сумно лише від того, що прізвище зажмуреного не путін...
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21.04.2022 15:09 Відповісти
ето просто совпаденіє. ето абикнавєнний сезон роzzійського топменеджеропаду.
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21.04.2022 15:04 Відповісти
Выпиливают нелояльных. После таких чисток хловская вертикаль ещё сильнее укрепится. Это я к тому, что не надо ждать в свинарнике дворцового переворота или вообще фантастического восстания холопов. Настоящая междоусобица в хрюсии начнется только после проигрыша на войне, но никак не раньше.
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21.04.2022 15:04 Відповісти
Фсб работает по стандартной схеме.
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21.04.2022 15:05 Відповісти
Сначала убил дочь, затем дочь убила отца, отец убил жену, а жена себя. Круговая порука, ёпт. Когда ***** убьётся уже?
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21.04.2022 15:05 Відповісти
***** тоже так найдут ...уже СКОРО !
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21.04.2022 15:06 Відповісти
коронавирус, новый штам
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21.04.2022 15:06 Відповісти
Тенденция однако, кто следующий из кошельков путлера унесет его тайну в могилу?
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21.04.2022 15:06 Відповісти
Нравицца, не нравицца - в петлю лезь красавица.
Чего им еще ждать, когда в засРашке у власти психопат-убийца.
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21.04.2022 15:06 Відповісти
Хтось завітав у гості, можливо навіть поціновувачи шпилей та "шпілі-вілі" власною персоною:

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21.04.2022 15:07 Відповісти
Та ні , на газпромівські гаманці , шкода ,, новічка" - рублять сокирами і ножами 🤣
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21.04.2022 15:12 Відповісти
по рабочє-крєстьянскі...
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21.04.2022 16:21 Відповісти
В российской Твери горит оборонный НИИ Воздушно-космической обороны Минобороны РФ, принимавший активное участие в разработке "Искандеров", ЗРК "С-200" и "С-300" и системы "невидимости" самолетов "Су-27" и "Ту-160". Российские информационные агентства сообщают про масштабный пожар, публикуя видео охваченного огнем здания. Кадры публикует Телеграм-канал "Украинский Диалог". Огонь настолько интенсивный, что сотрудники института пытаются спастись через окна многоэтажного здания. Часть корпусов НИИ уже выгорела дотла, остальные здания также могут быть потеряны вследствие пожара. По данным экстренных служб, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м.
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21.04.2022 15:07 Відповісти
Український варіант!!! https://www.youtube.com/watch?v=iQytA4lpGi4
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21.04.2022 15:42 Відповісти
А менi цей варiант бiльш до вподоби.... https://www.youtube.com/watch?v=QcF2dMYNb4E
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21.04.2022 16:52 Відповісти
***** залякує своїх гаманців.
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21.04.2022 15:07 Відповісти
мацкальські родинні скрэпи
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21.04.2022 15:09 Відповісти
Залякування тих, хто надумає покинути тонучий корабель "московія".
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21.04.2022 15:09 Відповісти
Ху@ ло прибирає бояр , які не стоять перед ним на колінах 😠
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21.04.2022 15:09 Відповісти
зачистка продолжается
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21.04.2022 15:10 Відповісти
А, что, нам надо расстроиться от этой новости?
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21.04.2022 15:10 Відповісти
Так само ***** минулого разу брало під контроль нафтогазові галузі.
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21.04.2022 15:12 Відповісти
Думаю что да, национализация по путински
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21.04.2022 16:41 Відповісти
ага зовсім випадково так сталося,

***** прибирає всіх свідків,
хто щось зможе розповісти в гаазі,
або тих хто забагато вкрав бабла
з армії «которой аналоговнєт»,
випадковостей ще буде і багато
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21.04.2022 15:14 Відповісти
Добре що прибрався до аду з виб**дками. Нема їм що робити серед людей
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21.04.2022 15:15 Відповісти
Первый застрелил семью, второй - зарубал и зарезал....
Вангую, что третий использует бензопилу и лобзик, а сам сделает себе харакири;
четвёртый использует 380 Вольт для семьи, а сам подключится к сварочному трансформатору;
ну а пятый, как настоящий патриот раши, должен спалить семью бензином, а сам сгореть в нефтяной бочке....
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21.04.2022 15:15 Відповісти
П'ятий перед аутодафе пан має відкрити газові крани.
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21.04.2022 16:20 Відповісти
Це зветься " Тврческий подход".
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21.04.2022 16:24 Відповісти
"Новачок" - не надійно.
ФСБ повернулося до "ісконих рюських методів" - сокира та зашморг!
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21.04.2022 15:16 Відповісти
Я зовсім не вірю що це самогубство.
Не хай поліція шукає ТЩАТЕЛЬНЕЕ.
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21.04.2022 15:17 Відповісти
А оно им надо в кацапском дерьме ковыряться
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21.04.2022 16:42 Відповісти
Не вынес, "бедолага", тоски пародине...)))
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21.04.2022 15:16 Відповісти
Угу...Ностальгия-она такая.
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21.04.2022 15:36 Відповісти
Российские швейные производства столкнулись с проблемами при закупках пуговиц Набиуллина сообщила о трудностях российского бизнеса с закупками швейной фурнитуры
Набиуллина подчеркнула, что процесс структурной перестройки экономики уже запущен, но он может занять некоторое время и до этого времени производители будут испытывать трудности, даже если производство организовано «с высокой степенью локализации».
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21.04.2022 15:16 Відповісти
Угу..Из топора.
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21.04.2022 15:38 Відповісти
Соромно бути русскім.
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21.04.2022 15:18 Відповісти
Сегодняшний "русский" это вчерашний "русскоязычный" уже не помнящий кем он был позавчера...
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21.04.2022 19:34 Відповісти
чем их больше тем нам меньше
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21.04.2022 15:18 Відповісти
фантазер, млять.........
дружину грохнув сокирою,
поклав поряд
пішов за ножем, взяв його і вбив доньку.
поклав поряд.
пішов, знайшов мотузку і зачепився сам.....
веліколепно
акуительно
браво
хоча абсурд повний....
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21.04.2022 15:18 Відповісти
Ну знаете.....Состояние аффекта и фсё такое.
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21.04.2022 15:35 Відповісти
В нього були, як мінімум, 2 "помічника".
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21.04.2022 21:42 Відповісти
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21.04.2022 15:19 Відповісти
Ку-ку, Сеня!
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21.04.2022 15:20 Відповісти
Хоть бы они все скорее сожрали друг друга!
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21.04.2022 15:20 Відповісти
Как говорил один мой знакомый, покойник, - я слишком много знал.
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21.04.2022 15:28 Відповісти
Крысы идут в нужном направлении
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21.04.2022 15:33 Відповісти
Наверное денех на хлеб не было, вот из-за безнадеги ледорубом...
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21.04.2022 15:37 Відповісти
Спеціалісти високого профілю вміють увести в оману навіть іспанську поліцію. Кацапи мочать своїх.
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21.04.2022 15:41 Відповісти
Та якось пох.
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21.04.2022 15:42 Відповісти
кормушка закрылась и кацапы начали жрать друг друга....
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21.04.2022 15:57 Відповісти
"Русский мир", бессмысленный и беспощадный...
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21.04.2022 16:16 Відповісти
Говорили же ⛽ Газ очень опасен
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21.04.2022 16:18 Відповісти
Топорна робота ФСБ
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21.04.2022 16:19 Відповісти
Путін, це тобі підсказка
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21.04.2022 16:20 Відповісти
"Служба газа 04! Бєз монєти!"
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21.04.2022 16:27 Відповісти
а шо такоє??? коли крав для путіна, то думав же, що раді дочєчькі... а потім її сокирою... їх таки умом нє панять
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21.04.2022 16:31 Відповісти
Работали "чистильщики", очень спешили. Не рванули весь подъезд - и на том спасибо, а то утечка газа выглядела бы более правдоподобно.
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21.04.2022 16:53 Відповісти
кацапской собаке собачья смерть!
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21.04.2022 17:05 Відповісти
Жаль что не песков. Или кто там у них в роли Геббельса?
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21.04.2022 17:07 Відповісти
Он слишком много знал.
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21.04.2022 17:12 Відповісти
газ какой то у кацапов ядовитый - дохнут от него топ менеджеры
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21.04.2022 18:38 Відповісти
Наверно следующий утопиться в бассейне.... И тоже всей семьёй....
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21.04.2022 18:42 Відповісти
ТЕПЕРЬ В ИСПАНИИ ОФИЦИАЛЬНО МОЖНО УБИВАТЬ РОССИЯН !)
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21.04.2022 18:50 Відповісти
в кацапів новий флешмоб?
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21.04.2022 19:07 Відповісти
Петров и Баширов опять в командировке
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21.04.2022 19:24 Відповісти
Обнаружив во рту жены открученные яйца мужа, испанская полиция заявила, что "семейные" разборки русских их не интересуют
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21.04.2022 21:35 Відповісти
Напоминает 90-е , когда из окон выпадали высокопоставленные членыКПСС . И при этом ,бесследно пропали деньги КПСС..
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22.04.2022 10:41 Відповісти
 
 