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Зеленський (22429) Маріуполь (3205)

Ми готуємося деблокувати Маріуполь військовим шляхом, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку деблокування Маріуполя військовим шляхом. Однак, зазначив глава держави, потрібна допомога з боку партнерів, включаючи постачання зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Зеленського за підсумками зустрічі з прем'єрами Іспанії Педро Санчесом і Данії Метте Фредеріксен.

"Складно сказати, що можна робити з людьми, яким байдуже. Може підкреслити, що розблокування Маріуполя, як і інших міст, можливе кількома шляхами. Є військовий шлях. До нього потрібно готуватися. І ми готуємося", - сказав Зеленський.

За його словами, для реалізації цього варіанту з деблокування Маріуполя потрібна допомога партнерів. Він уточнив, що потрібна зброя і над цим вже працюють.

Зеленський додав, що другий шлях деблокування Маріуполя - дипломатичний. Глава держави зазначив, що такі спроби вже були, в тому числі через президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"Поки це не зроблено. Всі варіанти росіянам ми запропонували", - підкреслив Зеленський.

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Топ коментарі
+91
А пам"ятаєш , Вова, стадіон? Чому досі не закінчена війна? Чому досі гинуть наші хлопці? Хто наживається на війни? Шо скажеш, Валоденька?
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21.04.2022 18:05
+86
Плюс Керченский мост взорвать Шоб перекрыть снабжение
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21.04.2022 18:03
+63
Це буде дуже нелекго але це дуже важливо...
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21.04.2022 18:02
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Не узнаю Зеленского. Это точно он сказал?
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21.04.2022 18:35 Відповісти
вот зачем озвучивать планы военных?
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21.04.2022 18:43 Відповісти
Який молодець! Готується він! Борідку певно підбрив, ногтики підстриг в салоні - готовий!

Готуватися треба було місяць назад, а тепер, ****, з темпами твоєї підготовки хіба трупи патріотів позбирати встигнеш. Якщо твій кацапський оверлорд дозволить, звісно.
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21.04.2022 18:44 Відповісти
это недорозумение за свои слова когда нибудь ответит ? дождалось ОНО шашлыков на 9 мая !
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22.04.2022 09:00 Відповісти
это недорозумение за свои слова когда нибудь ответит ? дождалось ОНО шашлыков на 9 мая !
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22.04.2022 09:00 Відповісти
Вова, а ты усадьбу свою продашь в Италии для восстановления Страны???
Или как всегда....?
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21.04.2022 18:45 Відповісти
Усадьба это копейки! На личном вовином офшоре под 300 лямов долларов было
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22.04.2022 01:39 Відповісти
Надо сначала освободить Херсонскую область и часть Запорожской, перерезая коридор орков в Крым. И оттуда с юга наступать на Мариопуль.

А атаковать с Донбасса убийственно в данный момент. Покрошат на марше авиацией и артой. И в тыл ударят.
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21.04.2022 19:05 Відповісти
Він так і хоче. Щоб сказати- бачте, я зробив все що міг
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21.04.2022 19:38 Відповісти
Тепер ти, св... та, будеш військовим шляхом? А де ти раніше був? ****
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21.04.2022 19:17 Відповісти
когда готовят военную операцию, не говорят раньше времени
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21.04.2022 19:32 Відповісти
Та бреше воно як завжди! 2 тижні тому в нього вже була "" стратегія" по деблокуванню маріка! Як і 3 роки тому по " зниженню" тарифів!)))
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21.04.2022 23:43 Відповісти
Тіки Єрмаку ні слова!
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21.04.2022 19:37 Відповісти
Іди і деблокуй. Сраний ******. І своїх халуїв візьми. Арахмію і...іньшу *******. Чи знову відомсік пошлеш, падло,у підтримку?
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21.04.2022 19:43 Відповісти
Шо за мнанахгадовачка? Кацапи відводять від Маріка на лугандон, наші хочуть наступать!? Нас не заманюють у нову пастку? Бо наш стратєг накомандує! 🤔🤔🤔
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21.04.2022 19:49 Відповісти
Командує Залужний. Зєбуїн на його успіхах лише піариться
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22.04.2022 08:09 Відповісти
Командує Залужний. Зєбуїн на його успіхах лише піариться
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22.04.2022 08:09 Відповісти
я только в голове стрелками нарисовал и мост рванул
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21.04.2022 20:13 Відповісти
@Денис
Маладес! Це тонкий натяк на «диванних стратегів», я так розумію?
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22.04.2022 04:30 Відповісти
Час змарновано і думаю навмисно.
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21.04.2022 20:27 Відповісти
Може Вова ще більш детально розкаже про військову операцію і час наступу ?!!
І з якими потугами осяяла його розум ця блискуча ідея ?!!
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21.04.2022 21:05 Відповісти
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21.04.2022 21:15 Відповісти
А язиком нащо ляпати? Спершу деблокуйте, а тоді хваліться!
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21.04.2022 21:19 Відповісти
Без звільнення Херсону та великої частини Херсонської і Запорізької областей, це будуть лише слова
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21.04.2022 21:43 Відповісти
жесть...там траншея, с трупами, мариупольцев, в триста метров...какая, нах.., ...., ...., ......,.... ,....... может, быть, дипломатия???? С кем????
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21.04.2022 21:43 Відповісти
Залишається сподіватися, що йому дозволили це сказати. З якихось причин.

Інакше це просто нечувано.
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21.04.2022 21:59 Відповісти
Є два варіанти: просто злив інфу параші, або повний ідіот. Схиляюсь до двох версій одночасно...
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22.04.2022 06:26 Відповісти
Зеля готується деблокувати !
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21.04.2022 22:47 Відповісти
>>> "Ми готуємося деблокувати Маріуполь військовим шляхом, - Зеленський". Джерело:

НАРЕШТІ !

Нарешті почали ГОТУВАТИСЯ зробити вчинок, який єдиний тільки і може дати бажаний результат.
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22.04.2022 00:27 Відповісти
В передаче Фейгина сегодня, господин Арестович наврал: На вопрос, куда девается вооружение, ответ Арестовича "а кто доказал?" доказывает, что г-н Арестович в курсе схемы воровства. Ворует Ермак, а значит и Зеленский?

Зеленский не хочет создать структуру логистики в составе ВСУ? Значит поставки должны идти мимо Зеленского и Ермака, к которым у прокуртуры и СБУ наверняка будут вопросы
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22.04.2022 01:06 Відповісти
@Дмитрий

Арестович не набрехав. Йому через посередника передали звернення від Юрія Швеця (який і підняв весь цей кіпіш про розкрадання американськоі допомоги) і він Швецю відповів.

Відповів у звичній розлогій манері без конкретики і Швецю не сподобалось. Але, Швець сам не надав ніяких доказів серйозності звинувачення. Посилається на інтерв'ю якогось полковника американського спецназу, ім'я якого він відмовляється називати.
Це викликає підозру, і не тільки в мене. Інформаціі в Інтернеті на це інтерв'ю CNN ще ніхто не знайшов (чи воно і було).
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22.04.2022 04:38 Відповісти
What happens to weapons sent to Ukraine? The US doesn't really know

903,201 views

Apr 19, 2022

https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM
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22.04.2022 06:32 Відповісти
Я вообще НЕ ПОНИМАЮ, почему Ермак со своей алчностью занимается логистикой поступающей военной помощи? Разве у нас отсутствует Минобороны? Или все в деле? Какой стыд, какой стыд. Как Зеленский будет отмываться, да и можно ли отмыться от такого, не знаю...
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22.04.2022 06:08 Відповісти
минобороны уже было. такие же как и он.
Логистика и всё остальное - только ЗСУ
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22.04.2022 08:30 Відповісти
Рашисстов мерзотних на цензорі ціла зграя бігає....МОДЕРАТОР АУ!!! ПОСНУЛИ ТАМ?!
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22.04.2022 01:25 Відповісти
Молодец, всё правильно.
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22.04.2022 02:55 Відповісти
Опять потрібна допомога? Вова, а куда ты деваешь поступающую помощь от Запада? Продаешь? Новый ролик Юрия Швеца (уже второй!) посвящен именно этому. Слушать всем! https://www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM
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22.04.2022 06:05 Відповісти
Хенералісімус ти хренів, мовчав би вже...пройди спочатку курс молодого бійця
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22.04.2022 06:22 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZU7140qXRrqZIVVLAPSoJ3HXFimFCNKpamxHNVG6tw1rydzQS2QAba9sYeXu-yWjwAuCbxTqPPVQDwqHe1T4j_LP7VYCGjnq36akhwS2-7s3vWTzPpvXsb_gIonRybz4Is&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7563969670309930?__cft__[0]=AZU7140qXRrqZIVVLAPSoJ3HXFimFCNKpamxHNVG6tw1rydzQS2QAba9sYeXu-yWjwAuCbxTqPPVQDwqHe1T4j_LP7VYCGjnq36akhwS2-7s3vWTzPpvXsb_gIonRybz4Is&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Доля захисників Маріуполя залежала та залежить від наказів Верховного Головнокомандувача.

Володимир Зеленський багато критикував минулу владу за Іловайськ та Дебальцево, і зараз саме на ньому відповідальність за Маріуполь, драма якого в багато разів більша Іловайська, Донецького аеропорту та Дебальцево разом узятих.

Захисники Маріуполя виконували накази без вагань попри усю складність обстановки та розуміння, що з самого початку війни їм доведеться битися в оточенні.

Нагадаю:

24 лютого не були підірвані стратегічні мости через Чонгар - а тільки підрив мостів призвів би до зупинки оточення Маріуполя. Але мости не підірвали, і російські війська швидко замкнули кільце.

25 лютого російські війська зайняли Мелітополь після кількох перестрілок, оборону тут розгорнути не встигли. Це ключове місто, від якого залежить контроль Приазов'я та півдня Запоріжжя, та весь коридор з Криму до РФ, залишилось без серйозної оборони.

26 лютого російські війська зайшли у Бердянськ без бою. Одночасно російські війська підійшли до Токмаку, Пологів, Василівки, Оріхова, тобто основні магістралі до Маріуполя були перехоплені або стали під загрозою на третій день війни. Стало очевидно, що Маріуполь знаходиться у оперативному оточенні.

Керівництво полку "Азов" розуміло критичне становище та загрозу оточення, відкриті тили, і намагалось самостійно прикрити Бердянськ та мелітопольский напрямок. Але "Азов" отримав наказ діяти виключно в Маріуполі.

1 березня російські війська прорвали оборону 53-ї бригади військ ООС північніше Маріуполя та перерізали основні шляхи до міста. Одночасно почався штурм міста з півночі. На цей момент ще була можливість у разі отримання наказу на прорив вийти з міста та збергіти основні сили, та посилити південний фронт.

3 березня Маріуполь був повністю оточений і перехоплені усі шляхи, а російські війська почали штурм також і з заходу.

В цей момент ситуація стала критичною, оскільки бій в повному оточенні є найбільш небезпечним та невигідним за усіма статутами. Прорив вже вимагав значних втрат, бо кожен день в оточенні значно зменшував кількість *********** та додавав кількість поранених, і значно зменшував боєздатність. Артилерійських складів у місті не було.

Близько 5,5 тисяч захисників Маріуполя у складі 36-ї бригади морської піхоти, полку "Азов" та інших підрозділів, мали отримати або наказ на прорив, або наказ триматись, тому що кільце мав би прорвати хтось інший ззовні. Але ініціативою володіли російські війська.

Підрозділи 53-ї механізованої бригади було відкинуто до Волновахи. Це вже 65 кілометрів від Маріуполя. На певний час оборона в цьому районі була стабілізована. Поки трималась Волноваха, ще був шанс на організований прорив з Маріуполя, хоча це призвело б вже до великих втрат. Але росіяни зосередили великі сили для штурму Волновахи.

12 березня російські війська захопили Волноваху. Це призвело до відходу українських військ до Вугледару та до Великої Новосілки, відстань збільшилась до 100 кілометрів.

З самого початку доля Маріуполя залежала і залежить від політичних рішень керівництва країни. Деблокади не було, але час для роздумів був.

З самого початку оборона в умовах оточення була свідомою самопожертвою тисяч героїв, які вмирали без можливості евакуювати більшість поранених, без можливості отримати **********. Вони розуміли, що оточення - це велика загроза, але вони виконували наказ, тому що були впевнені, що держава зробить все дл них належне поки вони будуть в силах тримати зброю та будуть мати чим відбиватись.

Кілька героїчних рейдів українських гелікоптерів врятували чимало життів, але в умовах оточення повітряний мост встановити було неможливо, і ворог повністю перекрив цей маршрут.

Захисники Маріуполя здійснили неможливе, коли протримались в неймовірно важких умовах 58 днів, складно усвідомити, які втрати вони понесли, які великі втрати завдали при цьому ворогу, та через які страждання та муки пройшли ті, хто досі залишається живим, ті сотні поранених, які страждають без належної допомоги, ті тисячі цивільних, які намагаються врятуватись.

Влада не може просто обмежитись закликами до світових лідерів. Це відповідальність Верховного Головнокомандувача, і усі можливі способи зберігти життя тим, хто досі тримає останній рубіж Маіруполя, в руках тієї людини, чиї накази виконують наші воїни.

Тому чекаємо від влади політичних та дипломатичних дій, які здатні забезпечити порятунок тих, хто за наказом зробив неможливе заради України та кожного з нас.

Апдейт: усім фанатам влади перед тим як кидатись у коменти, раджу подивитись, що цей текст репостять та підтримують реальні захисники Маріуполя, які безпосередньо захищають народ України там, на останньому рубежі, і які ще живі, тож у словах про відповідальність Верховного Головнокомандувача за життя підлеглих нічого критичного нема, це службовий обов'язок.
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22.04.2022 07:40 Відповісти
На сьогоднішній день ВСУ не звільнили жодного метра окупованої території, маю великі сумніви що звільнить в подальшому.
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22.04.2022 07:47 Відповісти
Кацапье тут понавылазило и говорит что ничего не освободили. А как вам суки Буча и Ирпень? Или уже подзабыли твари подзаборные
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22.04.2022 10:47 Відповісти
Если бы Пороошенко это сказал у вас биокарлики была бы другая реакция но в итоге та же жопа
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22.04.2022 13:42 Відповісти
Жалко вас же народ.Думаю Израиль поможет
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22.04.2022 13:43 Відповісти
Вперёд, ВСУ! На Мариуполь!
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23.04.2022 00:21 Відповісти
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