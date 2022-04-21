Ми готуємося деблокувати Маріуполь військовим шляхом, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку деблокування Маріуполя військовим шляхом. Однак, зазначив глава держави, потрібна допомога з боку партнерів, включаючи постачання зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Зеленського за підсумками зустрічі з прем'єрами Іспанії Педро Санчесом і Данії Метте Фредеріксен.

"Складно сказати, що можна робити з людьми, яким байдуже. Може підкреслити, що розблокування Маріуполя, як і інших міст, можливе кількома шляхами. Є військовий шлях. До нього потрібно готуватися. І ми готуємося", - сказав Зеленський.

За його словами, для реалізації цього варіанту з деблокування Маріуполя потрібна допомога партнерів. Він уточнив, що потрібна зброя і над цим вже працюють.

Зеленський додав, що другий шлях деблокування Маріуполя - дипломатичний. Глава держави зазначив, що такі спроби вже були, в тому числі через президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"Поки це не зроблено. Всі варіанти росіянам ми запропонували", - підкреслив Зеленський.

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