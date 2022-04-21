РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12003 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
55 633 170
Зеленский (19029) Мариуполь (5693)

Мы готовимся деблокировать Мариуполь военным путем, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовящемся деблокировании Мариуполя военным путем. Однако, отметил глава государства, необходима помощь со стороны партнеров, включая поставки оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского по итогам встречи с премьерами Испании Педро Санчесом и Дании Мэтте Фредериксен.

"Сложно сказать, что можно делать с людьми, которым безразлично. Может подчеркнуть, что деблокирование Мариуполя, как и других городов, возможно несколькими путями. Есть военный путь. К нему нужно готовиться. И мы готовимся", - сказал Зеленский.

По его словам, для реализации этого варианта по деблокированию Мариуполя необходима помощь партнеров. Он уточнил, что нужно оружие и над этим уже работают.

Зеленский добавил, что второй путь деблокирования Мариуполя – дипломатический. Глава государства отметил, что такие попытки уже были, в том числе через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Пока это не сделано. Все варианты россиянам мы предложили", – подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Берлин пытается уговорить Кремль открыть гуманитарные коридоры для Мариуполя, - Бербок
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+91
А пам"ятаєш , Вова, стадіон? Чому досі не закінчена війна? Чому досі гинуть наші хлопці? Хто наживається на війни? Шо скажеш, Валоденька?
показать весь комментарий
21.04.2022 18:05
+86
Плюс Керченский мост взорвать Шоб перекрыть снабжение
показать весь комментарий
21.04.2022 18:03
+63
Це буде дуже нелекго але це дуже важливо...
показать весь комментарий
21.04.2022 18:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не узнаю Зеленского. Это точно он сказал?
показать весь комментарий
21.04.2022 18:35 Ответить
вот зачем озвучивать планы военных?
показать весь комментарий
21.04.2022 18:43 Ответить
Який молодець! Готується він! Борідку певно підбрив, ногтики підстриг в салоні - готовий!

Готуватися треба було місяць назад, а тепер, ****, з темпами твоєї підготовки хіба трупи патріотів позбирати встигнеш. Якщо твій кацапський оверлорд дозволить, звісно.
показать весь комментарий
21.04.2022 18:44 Ответить
это недорозумение за свои слова когда нибудь ответит ? дождалось ОНО шашлыков на 9 мая !
показать весь комментарий
22.04.2022 09:00 Ответить
это недорозумение за свои слова когда нибудь ответит ? дождалось ОНО шашлыков на 9 мая !
показать весь комментарий
22.04.2022 09:00 Ответить
Вова, а ты усадьбу свою продашь в Италии для восстановления Страны???
Или как всегда....?
показать весь комментарий
21.04.2022 18:45 Ответить
Усадьба это копейки! На личном вовином офшоре под 300 лямов долларов было
показать весь комментарий
22.04.2022 01:39 Ответить
Надо сначала освободить Херсонскую область и часть Запорожской, перерезая коридор орков в Крым. И оттуда с юга наступать на Мариопуль.

А атаковать с Донбасса убийственно в данный момент. Покрошат на марше авиацией и артой. И в тыл ударят.
показать весь комментарий
21.04.2022 19:05 Ответить
Він так і хоче. Щоб сказати- бачте, я зробив все що міг
показать весь комментарий
21.04.2022 19:38 Ответить
Тепер ти, св... та, будеш військовим шляхом? А де ти раніше був? ****
показать весь комментарий
21.04.2022 19:17 Ответить
когда готовят военную операцию, не говорят раньше времени
показать весь комментарий
21.04.2022 19:32 Ответить
Та бреше воно як завжди! 2 тижні тому в нього вже була "" стратегія" по деблокуванню маріка! Як і 3 роки тому по " зниженню" тарифів!)))
показать весь комментарий
21.04.2022 23:43 Ответить
Тіки Єрмаку ні слова!
показать весь комментарий
21.04.2022 19:37 Ответить
Іди і деблокуй. Сраний ******. І своїх халуїв візьми. Арахмію і...іньшу *******. Чи знову відомсік пошлеш, падло,у підтримку?
показать весь комментарий
21.04.2022 19:43 Ответить
Шо за мнанахгадовачка? Кацапи відводять від Маріка на лугандон, наші хочуть наступать!? Нас не заманюють у нову пастку? Бо наш стратєг накомандує! 🤔🤔🤔
показать весь комментарий
21.04.2022 19:49 Ответить
Командує Залужний. Зєбуїн на його успіхах лише піариться
показать весь комментарий
22.04.2022 08:09 Ответить
Командує Залужний. Зєбуїн на його успіхах лише піариться
показать весь комментарий
22.04.2022 08:09 Ответить
я только в голове стрелками нарисовал и мост рванул
показать весь комментарий
21.04.2022 20:13 Ответить
@Денис
Маладес! Це тонкий натяк на «диванних стратегів», я так розумію?
показать весь комментарий
22.04.2022 04:30 Ответить
Час змарновано і думаю навмисно.
показать весь комментарий
21.04.2022 20:27 Ответить
Може Вова ще більш детально розкаже про військову операцію і час наступу ?!!
І з якими потугами осяяла його розум ця блискуча ідея ?!!
показать весь комментарий
21.04.2022 21:05 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2022 21:15 Ответить
А язиком нащо ляпати? Спершу деблокуйте, а тоді хваліться!
показать весь комментарий
21.04.2022 21:19 Ответить
Без звільнення Херсону та великої частини Херсонської і Запорізької областей, це будуть лише слова
показать весь комментарий
21.04.2022 21:43 Ответить
жесть...там траншея, с трупами, мариупольцев, в триста метров...какая, нах.., ...., ...., ......,.... ,....... может, быть, дипломатия???? С кем????
показать весь комментарий
21.04.2022 21:43 Ответить
Залишається сподіватися, що йому дозволили це сказати. З якихось причин.

Інакше це просто нечувано.
показать весь комментарий
21.04.2022 21:59 Ответить
Є два варіанти: просто злив інфу параші, або повний ідіот. Схиляюсь до двох версій одночасно...
показать весь комментарий
22.04.2022 06:26 Ответить
Зеля готується деблокувати !
показать весь комментарий
21.04.2022 22:47 Ответить
>>> "Ми готуємося деблокувати Маріуполь військовим шляхом, - Зеленський". Джерело:

НАРЕШТІ !

Нарешті почали ГОТУВАТИСЯ зробити вчинок, який єдиний тільки і може дати бажаний результат.
показать весь комментарий
22.04.2022 00:27 Ответить
В передаче Фейгина сегодня, господин Арестович наврал: На вопрос, куда девается вооружение, ответ Арестовича "а кто доказал?" доказывает, что г-н Арестович в курсе схемы воровства. Ворует Ермак, а значит и Зеленский?

Зеленский не хочет создать структуру логистики в составе ВСУ? Значит поставки должны идти мимо Зеленского и Ермака, к которым у прокуртуры и СБУ наверняка будут вопросы
показать весь комментарий
22.04.2022 01:06 Ответить
@Дмитрий

Арестович не набрехав. Йому через посередника передали звернення від Юрія Швеця (який і підняв весь цей кіпіш про розкрадання американськоі допомоги) і він Швецю відповів.

Відповів у звичній розлогій манері без конкретики і Швецю не сподобалось. Але, Швець сам не надав ніяких доказів серйозності звинувачення. Посилається на інтерв'ю якогось полковника американського спецназу, ім'я якого він відмовляється називати.
Це викликає підозру, і не тільки в мене. Інформаціі в Інтернеті на це інтерв'ю CNN ще ніхто не знайшов (чи воно і було).
показать весь комментарий
22.04.2022 04:38 Ответить
What happens to weapons sent to Ukraine? The US doesn't really know

903,201 views

Apr 19, 2022

https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM
показать весь комментарий
22.04.2022 06:32 Ответить
Я вообще НЕ ПОНИМАЮ, почему Ермак со своей алчностью занимается логистикой поступающей военной помощи? Разве у нас отсутствует Минобороны? Или все в деле? Какой стыд, какой стыд. Как Зеленский будет отмываться, да и можно ли отмыться от такого, не знаю...
показать весь комментарий
22.04.2022 06:08 Ответить
минобороны уже было. такие же как и он.
Логистика и всё остальное - только ЗСУ
показать весь комментарий
22.04.2022 08:30 Ответить
Рашисстов мерзотних на цензорі ціла зграя бігає....МОДЕРАТОР АУ!!! ПОСНУЛИ ТАМ?!
показать весь комментарий
22.04.2022 01:25 Ответить
Молодец, всё правильно.
показать весь комментарий
22.04.2022 02:55 Ответить
Опять потрібна допомога? Вова, а куда ты деваешь поступающую помощь от Запада? Продаешь? Новый ролик Юрия Швеца (уже второй!) посвящен именно этому. Слушать всем! https://www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM
показать весь комментарий
22.04.2022 06:05 Ответить
Хенералісімус ти хренів, мовчав би вже...пройди спочатку курс молодого бійця
показать весь комментарий
22.04.2022 06:22 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZU7140qXRrqZIVVLAPSoJ3HXFimFCNKpamxHNVG6tw1rydzQS2QAba9sYeXu-yWjwAuCbxTqPPVQDwqHe1T4j_LP7VYCGjnq36akhwS2-7s3vWTzPpvXsb_gIonRybz4Is&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7563969670309930?__cft__[0]=AZU7140qXRrqZIVVLAPSoJ3HXFimFCNKpamxHNVG6tw1rydzQS2QAba9sYeXu-yWjwAuCbxTqPPVQDwqHe1T4j_LP7VYCGjnq36akhwS2-7s3vWTzPpvXsb_gIonRybz4Is&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Доля захисників Маріуполя залежала та залежить від наказів Верховного Головнокомандувача.

Володимир Зеленський багато критикував минулу владу за Іловайськ та Дебальцево, і зараз саме на ньому відповідальність за Маріуполь, драма якого в багато разів більша Іловайська, Донецького аеропорту та Дебальцево разом узятих.

Захисники Маріуполя виконували накази без вагань попри усю складність обстановки та розуміння, що з самого початку війни їм доведеться битися в оточенні.

Нагадаю:

24 лютого не були підірвані стратегічні мости через Чонгар - а тільки підрив мостів призвів би до зупинки оточення Маріуполя. Але мости не підірвали, і російські війська швидко замкнули кільце.

25 лютого російські війська зайняли Мелітополь після кількох перестрілок, оборону тут розгорнути не встигли. Це ключове місто, від якого залежить контроль Приазов'я та півдня Запоріжжя, та весь коридор з Криму до РФ, залишилось без серйозної оборони.

26 лютого російські війська зайшли у Бердянськ без бою. Одночасно російські війська підійшли до Токмаку, Пологів, Василівки, Оріхова, тобто основні магістралі до Маріуполя були перехоплені або стали під загрозою на третій день війни. Стало очевидно, що Маріуполь знаходиться у оперативному оточенні.

Керівництво полку "Азов" розуміло критичне становище та загрозу оточення, відкриті тили, і намагалось самостійно прикрити Бердянськ та мелітопольский напрямок. Але "Азов" отримав наказ діяти виключно в Маріуполі.

1 березня російські війська прорвали оборону 53-ї бригади військ ООС північніше Маріуполя та перерізали основні шляхи до міста. Одночасно почався штурм міста з півночі. На цей момент ще була можливість у разі отримання наказу на прорив вийти з міста та збергіти основні сили, та посилити південний фронт.

3 березня Маріуполь був повністю оточений і перехоплені усі шляхи, а російські війська почали штурм також і з заходу.

В цей момент ситуація стала критичною, оскільки бій в повному оточенні є найбільш небезпечним та невигідним за усіма статутами. Прорив вже вимагав значних втрат, бо кожен день в оточенні значно зменшував кількість *********** та додавав кількість поранених, і значно зменшував боєздатність. Артилерійських складів у місті не було.

Близько 5,5 тисяч захисників Маріуполя у складі 36-ї бригади морської піхоти, полку "Азов" та інших підрозділів, мали отримати або наказ на прорив, або наказ триматись, тому що кільце мав би прорвати хтось інший ззовні. Але ініціативою володіли російські війська.

Підрозділи 53-ї механізованої бригади було відкинуто до Волновахи. Це вже 65 кілометрів від Маріуполя. На певний час оборона в цьому районі була стабілізована. Поки трималась Волноваха, ще був шанс на організований прорив з Маріуполя, хоча це призвело б вже до великих втрат. Але росіяни зосередили великі сили для штурму Волновахи.

12 березня російські війська захопили Волноваху. Це призвело до відходу українських військ до Вугледару та до Великої Новосілки, відстань збільшилась до 100 кілометрів.

З самого початку доля Маріуполя залежала і залежить від політичних рішень керівництва країни. Деблокади не було, але час для роздумів був.

З самого початку оборона в умовах оточення була свідомою самопожертвою тисяч героїв, які вмирали без можливості евакуювати більшість поранених, без можливості отримати **********. Вони розуміли, що оточення - це велика загроза, але вони виконували наказ, тому що були впевнені, що держава зробить все дл них належне поки вони будуть в силах тримати зброю та будуть мати чим відбиватись.

Кілька героїчних рейдів українських гелікоптерів врятували чимало життів, але в умовах оточення повітряний мост встановити було неможливо, і ворог повністю перекрив цей маршрут.

Захисники Маріуполя здійснили неможливе, коли протримались в неймовірно важких умовах 58 днів, складно усвідомити, які втрати вони понесли, які великі втрати завдали при цьому ворогу, та через які страждання та муки пройшли ті, хто досі залишається живим, ті сотні поранених, які страждають без належної допомоги, ті тисячі цивільних, які намагаються врятуватись.

Влада не може просто обмежитись закликами до світових лідерів. Це відповідальність Верховного Головнокомандувача, і усі можливі способи зберігти життя тим, хто досі тримає останній рубіж Маіруполя, в руках тієї людини, чиї накази виконують наші воїни.

Тому чекаємо від влади політичних та дипломатичних дій, які здатні забезпечити порятунок тих, хто за наказом зробив неможливе заради України та кожного з нас.

Апдейт: усім фанатам влади перед тим як кидатись у коменти, раджу подивитись, що цей текст репостять та підтримують реальні захисники Маріуполя, які безпосередньо захищають народ України там, на останньому рубежі, і які ще живі, тож у словах про відповідальність Верховного Головнокомандувача за життя підлеглих нічого критичного нема, це службовий обов'язок.
показать весь комментарий
22.04.2022 07:40 Ответить
На сьогоднішній день ВСУ не звільнили жодного метра окупованої території, маю великі сумніви що звільнить в подальшому.
показать весь комментарий
22.04.2022 07:47 Ответить
Кацапье тут понавылазило и говорит что ничего не освободили. А как вам суки Буча и Ирпень? Или уже подзабыли твари подзаборные
показать весь комментарий
22.04.2022 10:47 Ответить
Если бы Пороошенко это сказал у вас биокарлики была бы другая реакция но в итоге та же жопа
показать весь комментарий
22.04.2022 13:42 Ответить
Жалко вас же народ.Думаю Израиль поможет
показать весь комментарий
22.04.2022 13:43 Ответить
Вперёд, ВСУ! На Мариуполь!
показать весь комментарий
23.04.2022 00:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 