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поховання (188) Маріуполь (3205) жертви (1708)

Супутник зафіксував 300-метрову братську могилу маріупольців у Мангуші, – ЗМІ. ФОТО

Супутник зафіксував братську могилу в окупованому російськими військами селищі Мангуш, яке знаходиться менше ніж у 20 кілометрах від Маріуполя. Це траншея довжиною у більше ніж 300 метрів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Журналісти "Схем" (Радіо Свобода) отримали супутникові знімки, які показують вірогідне місце масового поховання. Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у цьому селищі російські військові влаштували масове поховання загиблих маріупольців.

Згідно з супутниковими знімками, викопана траншея тут з’явилась орієнтовно в кінці березня. На знімку від 23 березня її ще не було. На наступному знімку цієї місцевості від 29 березня вже видно вириту траншею довжиною більше 300 метрів і, ймовірно, техніку, якою її робили.

Супутник зафіксував 300-метрову братську могилу маріупольців у Мангуші, – ЗМІ 01

На більш свіжому супутниковому знімку за 9 квітня можна помітити, що траншея вже частково прикопана землею і розширена.

Супутник зафіксував 300-метрову братську могилу маріупольців у Мангуші, – ЗМІ 02

Радник міського голови Петро Андрющенко розповів журналістам "Схем", що тіла загиблих людей з вулиць Маріуполя російські військові спочатку звозять у різні промзони міста, де є великі холодильні камери, а вже потім складають у пакети і вивозять в місця масових захоронень.

Довжина траншеї у Мангуші – 300 метрів. Для порівняння - у братській могилі біля церкви у Бучі – 14 метрів. Там були виявлені тіла 70 осіб.

Супутник зафіксував 300-метрову братську могилу маріупольців у Мангуші, – ЗМІ 03

За словами Андрющенка, наразі відоме лише про одне місце масових поховань у Мангуші, але їх може бути більше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми готуємося деблокувати Маріуполь військовим шляхом, - Зеленський

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Топ коментарі
+30
гореть вам, п.длы-кацапы, в аду, всему 140млн.ому населению холопов сцаря-людоеда
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21.04.2022 18:50
+26
Нам необходимо тяжелое вооружение и БК к нему.
Уйло Владимирович приказал уничтожать города с населением. Ровнять с землей все и всех.
Гражданские, уходите вглубь Украины! Дома отстроим современные, за средства рашистов!
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21.04.2022 18:47
+19
и это еще не учитывая работы 13 передвижных крематориев в Мариуполе

да их потомки до седьмого колена эту грязь не отмолят.
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21.04.2022 19:00
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21.04.2022 18:44 Відповісти
они созданы друг для друга
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21.04.2022 18:58 Відповісти
2 бесовские гниды
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21.04.2022 22:31 Відповісти
кацапи немають ні віри та церкви - то секта юридивих...
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21.04.2022 21:08 Відповісти
Нам необходимо тяжелое вооружение и БК к нему.
Уйло Владимирович приказал уничтожать города с населением. Ровнять с землей все и всех.
Гражданские, уходите вглубь Украины! Дома отстроим современные, за средства рашистов!
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21.04.2022 18:47 Відповісти
гореть вам, п.длы-кацапы, в аду, всему 140млн.ому населению холопов сцаря-людоеда
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21.04.2022 18:50 Відповісти
по-любе, там уже ничего не спасет.
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21.04.2022 19:10 Відповісти
и это еще не учитывая работы 13 передвижных крематориев в Мариуполе

да их потомки до седьмого колена эту грязь не отмолят.
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21.04.2022 19:00 Відповісти
а вони вміють молитися?
назвати молитвами той відьомський шабаш?
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21.04.2022 19:07 Відповісти
значить до сьомого коліна - це применшення
наразі ті, хто живуть в Україні -враховуючи малечу, що тільки вчиться говорити - їм це пекло, що вони тут влаштували просто не дадуть забути
а потім все залежитеме від виховання
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21.04.2022 20:29 Відповісти
Кремлівський кривавий видупок вже відповів Папі Франциску ,
що жодного перемир'я не буде !
Отож , це відповідь сатани для папи Франциска і всього світу 😠

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21.04.2022 19:02 Відповісти
Певно, це Святий Отець завинив перед Богом і отримує кару.
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21.04.2022 20:17 Відповісти
Так як Алєпо рівняють і на мирних не дивляться
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21.04.2022 19:05 Відповісти
Це зараз звернули увагу.А кого тоді обходило, що там в Алєпо...
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21.04.2022 20:12 Відповісти
В Сирії ***** допомагає, якщо б на 1 Алепо було скинуте все що на Україну за ці
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21.04.2022 20:45 Відповісти
Ці дні то там крім піску нічого не було б. І 2 момент їх зараз цікавить що у нас? Не потрібно рівняти те що не рівне.
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21.04.2022 20:47 Відповісти
"спасибі" зє-каманді, що ржали три місяця над попередженнями американців з приводу майбутнього рашистського вторгнення.
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21.04.2022 19:13 Відповісти
Твар-і-і-і-і-.......-і !!!!!!!
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21.04.2022 19:20 Відповісти
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21.04.2022 19:23 Відповісти
Похоже - прогноз власти в 20тыс погибших в Мариуполе сильно занижен.
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21.04.2022 19:25 Відповісти
Було пів мільйона на початку оточення, залишилось 100тис. із слів гаварящих
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22.04.2022 11:47 Відповісти
300 метрів це приблизно 1500 тіл
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21.04.2022 19:25 Відповісти
в плен, не брали, только эссесовцев. Солдат вермахта, гребли пачками. А тут, даже разделения быть не может. Плевать, на род войск. Кацап? К стенке, мигом. Никаких вопросов. СС, там хоть идеология была, о господстве высшей расы. А тут, просто злобное, тотальное, бессмысленное уничтожение человеческих жизней. Это, реально, ОРКИ. Их нельзя вразумить, нельзя договориться, их надо просто убить. Или убьют вас.
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21.04.2022 19:28 Відповісти
Z = зомбі
V = вампіри
москалі - людиноподібні їстоти а не люди
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21.04.2022 21:03 Відповісти
НЕТ МИРОВОГО ПРОЩЕНИЯ РОССИИ !!!
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21.04.2022 20:38 Відповісти
"НЕТ МИРОВОГО ПРОЩЕНИЯ РОССИИ !!!"
Тут аби власна русофобія не згаснула.
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22.04.2022 06:29 Відповісти
хай потім якась москаляка скаже что оно нє віноватоє, обичниє житєлі расєі
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21.04.2022 21:04 Відповісти
Это как Бабий яр.
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21.04.2022 23:15 Відповісти
На совести власти, которая забила *** на мариупольцев и даже не предупредила что город окружат хотя это было понятно сразу после того как сдали с потрохами Херсон
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22.04.2022 09:30 Відповісти
 
 