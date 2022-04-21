Супутник зафіксував 300-метрову братську могилу маріупольців у Мангуші, – ЗМІ. ФОТО

Супутник зафіксував братську могилу в окупованому російськими військами селищі Мангуш, яке знаходиться менше ніж у 20 кілометрах від Маріуполя. Це траншея довжиною у більше ніж 300 метрів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Журналісти "Схем" (Радіо Свобода) отримали супутникові знімки, які показують вірогідне місце масового поховання. Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у цьому селищі російські військові влаштували масове поховання загиблих маріупольців.

Згідно з супутниковими знімками, викопана траншея тут з’явилась орієнтовно в кінці березня. На знімку від 23 березня її ще не було. На наступному знімку цієї місцевості від 29 березня вже видно вириту траншею довжиною більше 300 метрів і, ймовірно, техніку, якою її робили.

На більш свіжому супутниковому знімку за 9 квітня можна помітити, що траншея вже частково прикопана землею і розширена.

Радник міського голови Петро Андрющенко розповів журналістам "Схем", що тіла загиблих людей з вулиць Маріуполя російські військові спочатку звозять у різні промзони міста, де є великі холодильні камери, а вже потім складають у пакети і вивозять в місця масових захоронень.

Довжина траншеї у Мангуші – 300 метрів. Для порівняння - у братській могилі біля церкви у Бучі – 14 метрів. Там були виявлені тіла 70 осіб.

За словами Андрющенка, наразі відоме лише про одне місце масових поховань у Мангуші, але їх може бути більше.

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