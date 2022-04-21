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Новости Война
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захоронения (206) Мариуполь (5693) жертвы (1988)

Спутник зафиксировал 300-метровую братскую могилу мариупольцев в Мангуше, - СМИ. ФОТО

Спутник зафиксировал братскую могилу в оккупированном российскими войсками поселке Мангуш, который находится менее чем в 20 километрах от Мариуполя. Это траншея длиной более 300 метров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Журналисты "Схем" (Радио Свобода) получили спутниковые снимки, показывающие вероятное место массового захоронения. Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в этом поселке российские военные устроили массовое захоронение погибших мариупольцев.

Согласно спутниковым снимкам, вырытая траншея здесь появилась ориентировочно в конце марта. На снимке от 23 марта ее еще не было. На следующем снимке этой местности от 29 марта уже видна вырытая траншеей длиной более 300 метров и, вероятно, техника, которой ее рыли.

Спутник зафиксировал 300-метровую братскую могилу мариупольцев в Мангуше, - СМИ 01

На более свежем спутниковом снимке за 9 апреля можно заметить, что траншея уже частично прирыта землей и расширена.

Спутник зафиксировал 300-метровую братскую могилу мариупольцев в Мангуше, - СМИ 02

Советник городского головы Петр Андрющенко рассказал журналистам "Схем", что тела погибших людей с улиц Мариуполя российские военные сначала свозят в разные промзоны города, где есть большие холодильные камеры, а потом складывают в пакеты и вывозят в места массовых захоронений.

Длина траншеи в Мангуше – 300 метров. Для сравнения: в братской могиле возле церкви в Буче – 14 метров. Там были обнаружены тела 70 человек.

Спутник зафиксировал 300-метровую братскую могилу мариупольцев в Мангуше, - СМИ 03

По словам Андрющенко, сейчас известно только об одном месте массовых захоронений в Мангуше, но их может быть больше.

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Топ комментарии
+30
гореть вам, п.длы-кацапы, в аду, всему 140млн.ому населению холопов сцаря-людоеда
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21.04.2022 18:50
+26
Нам необходимо тяжелое вооружение и БК к нему.
Уйло Владимирович приказал уничтожать города с населением. Ровнять с землей все и всех.
Гражданские, уходите вглубь Украины! Дома отстроим современные, за средства рашистов!
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21.04.2022 18:47
+19
и это еще не учитывая работы 13 передвижных крематориев в Мариуполе

да их потомки до седьмого колена эту грязь не отмолят.
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21.04.2022 19:00
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21.04.2022 18:44 Ответить
они созданы друг для друга
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21.04.2022 18:58 Ответить
2 бесовские гниды
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21.04.2022 22:31 Ответить
кацапи немають ні віри та церкви - то секта юридивих...
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21.04.2022 21:08 Ответить
Нам необходимо тяжелое вооружение и БК к нему.
Уйло Владимирович приказал уничтожать города с населением. Ровнять с землей все и всех.
Гражданские, уходите вглубь Украины! Дома отстроим современные, за средства рашистов!
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21.04.2022 18:47 Ответить
гореть вам, п.длы-кацапы, в аду, всему 140млн.ому населению холопов сцаря-людоеда
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21.04.2022 18:50 Ответить
по-любе, там уже ничего не спасет.
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21.04.2022 19:10 Ответить
и это еще не учитывая работы 13 передвижных крематориев в Мариуполе

да их потомки до седьмого колена эту грязь не отмолят.
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21.04.2022 19:00 Ответить
а вони вміють молитися?
назвати молитвами той відьомський шабаш?
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21.04.2022 19:07 Ответить
значить до сьомого коліна - це применшення
наразі ті, хто живуть в Україні -враховуючи малечу, що тільки вчиться говорити - їм це пекло, що вони тут влаштували просто не дадуть забути
а потім все залежитеме від виховання
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21.04.2022 20:29 Ответить
Кремлівський кривавий видупок вже відповів Папі Франциску ,
що жодного перемир'я не буде !
Отож , це відповідь сатани для папи Франциска і всього світу 😠

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21.04.2022 19:02 Ответить
Певно, це Святий Отець завинив перед Богом і отримує кару.
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21.04.2022 20:17 Ответить
Так як Алєпо рівняють і на мирних не дивляться
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21.04.2022 19:05 Ответить
Це зараз звернули увагу.А кого тоді обходило, що там в Алєпо...
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21.04.2022 20:12 Ответить
В Сирії ***** допомагає, якщо б на 1 Алепо було скинуте все що на Україну за ці
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21.04.2022 20:45 Ответить
Ці дні то там крім піску нічого не було б. І 2 момент їх зараз цікавить що у нас? Не потрібно рівняти те що не рівне.
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21.04.2022 20:47 Ответить
"спасибі" зє-каманді, що ржали три місяця над попередженнями американців з приводу майбутнього рашистського вторгнення.
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21.04.2022 19:13 Ответить
Твар-і-і-і-і-.......-і !!!!!!!
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21.04.2022 19:20 Ответить
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21.04.2022 19:23 Ответить
Похоже - прогноз власти в 20тыс погибших в Мариуполе сильно занижен.
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21.04.2022 19:25 Ответить
Було пів мільйона на початку оточення, залишилось 100тис. із слів гаварящих
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22.04.2022 11:47 Ответить
300 метрів це приблизно 1500 тіл
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21.04.2022 19:25 Ответить
в плен, не брали, только эссесовцев. Солдат вермахта, гребли пачками. А тут, даже разделения быть не может. Плевать, на род войск. Кацап? К стенке, мигом. Никаких вопросов. СС, там хоть идеология была, о господстве высшей расы. А тут, просто злобное, тотальное, бессмысленное уничтожение человеческих жизней. Это, реально, ОРКИ. Их нельзя вразумить, нельзя договориться, их надо просто убить. Или убьют вас.
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21.04.2022 19:28 Ответить
Z = зомбі
V = вампіри
москалі - людиноподібні їстоти а не люди
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21.04.2022 21:03 Ответить
НЕТ МИРОВОГО ПРОЩЕНИЯ РОССИИ !!!
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21.04.2022 20:38 Ответить
"НЕТ МИРОВОГО ПРОЩЕНИЯ РОССИИ !!!"
Тут аби власна русофобія не згаснула.
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22.04.2022 06:29 Ответить
хай потім якась москаляка скаже что оно нє віноватоє, обичниє житєлі расєі
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21.04.2022 21:04 Ответить
Это как Бабий яр.
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21.04.2022 23:15 Ответить
На совести власти, которая забила *** на мариупольцев и даже не предупредила что город окружат хотя это было понятно сразу после того как сдали с потрохами Херсон
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22.04.2022 09:30 Ответить
 
 