Окупанти біля Маріуполя влаштували чотири "фільтраційних центри", де катують держслужбовців, - мер Бойченко
Навколо заблокованого Маріуполя російські окупанти влаштували чотири фільтраційні центри, де перевіряють всіх, хто хоче виїхати на територію, контрольовану українською владою.
Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Процедура фільтрації – це стримання евакуації в бік України… Це приниження і нічого людського. Це геноцид, це військовий злочин, це гетто. Навколо міста вони влаштували чотири таких "центри", - пояснив міський голова.
За словами Бойченка, якщо ти якимось чином був пов'язаний з держслужбою, муніципальною службою, ти одразу попадаєш за ґрати.
"Когось тримають два тижні, когось – два місяці. Ми знаємо, що там є і тортури, і все інше. На жаль, вже багато мешканців нашого міста потрапила до цих тортур, проходять через варварські знущання - і чоловіки, і жінки. Ті, хто пройшов крізь такі знущання, вже дають свідчення, і це жах", - розповів мер Маріуполя.
Він навів приклад свого сусіда, який хотів виїхати в вільну Україну та записався для цього на проходження так званої фільтрації.
"Наприклад, мій сусід, який записався до такого "центру", отримав талончик з номером 3620. І він каже, що з урахуванням, як вони пропускають крізь такі тортури, він десь у грудні 2024 року потрапить до тієї фільтрації, і потім лише отримає змогу їхати до України. На жаль, це знущання, це виключно фашистські методи, які використовувала фашистська Німеччина, а зараз – фашистська Росія", - підсумував Бойченко.
Будь ласка, зачекайте...
повторюсь, всіх без віку і статі.
а ще, в госдумі параші, пропонують зцідювати кров з полонених для потреб лікування поранених орків то хто гарантує що з полонених не будуть брати органи та кінцівки??????
це ні чим не відрізняється від дій фашистів в 2 світові.
і зі всієї європи саме Шольц не дає всім країнам нато надавати зброю Україні.
хоча досі платят за фашизм репарації
Родина Вдовиченків дивом змогла вибратися з фільтраційного табору.
Після початку війни її родина та сама вона пережила голод, відсутність води, обстріли, її будинок зруйнували, а під час втечі на підконтрольну Україні територію їх допитували у фільтраційному таборі, де її батька побили так, що він втратив зір.
Сімʼя Марії вибралася з Маріуполя й дівчина для hromadske розказала свою історію.
https://www.google.com/amp/s/www.unian.ua/society/hotila-pomerti-shvidko-17-richna-divchina-z-mariupolya-rozpovila-pro-perezhitiy-zhah-novini-ukrajini-amp-11791719.html