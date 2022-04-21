Окупанти депортували з України щонайменше 500 тис. наших громадян, - Зеленський
Російські окупанти із захоплених ними територій депортували в Росію близько 500 тисяч українців.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Португалії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Російські окупанти вже вивезли з території, яку вони зайняли, не менше 500 тисяч наших громадян. Були люди - і їх немає. 500 тисяч людей. Це - депортація, це те, чим займалися найстрашніші тоталітарні режими минулого", - зазначив глава держави.
Президент поінформував, що депортованих українців позбавляють засобів зв’язку, документів, у них забирають усе й розподіляють по віддалених регіонах Росії.
Топ коментарі
+3 Лариса fb3d953c
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+2 A rt fb16bfd9
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+2 Саша Пончик
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Якщо подивитися на агресію кацапів, то виходить наступне:
Кацапи залізли Херсон - 286 тисяч, Бердянськ - 113 тисяч, Мелітополь - 154 тисячі і Маріуполь, де залишилося до 100 тисяч людей.
Хіба усіх жителів цих міст депортували?
Звідки цифра 500 тисяч?
они не департировали, а захватили в рабство
и это не одно и тоже
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москали пришли в Украину убивать, грабить и угонять в рабство
хватит врать