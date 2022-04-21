Окупанти депортували з України щонайменше 500 тис. наших громадян, - Зеленський

Російські окупанти із захоплених ними територій депортували в Росію близько 500 тисяч українців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Португалії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російські окупанти вже вивезли з території, яку вони зайняли, не менше 500 тисяч наших громадян. Були люди - і їх немає. 500 тисяч людей. Це - депортація, це те, чим займалися найстрашніші тоталітарні режими минулого", - зазначив глава держави.

Президент поінформував, що депортованих українців позбавляють засобів зв’язку, документів, у них забирають усе й розподіляють по віддалених регіонах Росії.

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