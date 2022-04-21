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депортація (704) Зеленський (22429)

Окупанти депортували з України щонайменше 500 тис. наших громадян, - Зеленський

депортація

Російські окупанти із захоплених ними територій депортували в Росію близько 500 тисяч українців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Португалії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російські окупанти вже вивезли з території, яку вони зайняли, не менше 500 тисяч наших громадян. Були люди - і їх немає. 500 тисяч людей. Це - депортація, це те, чим займалися найстрашніші тоталітарні режими минулого", - зазначив глава держави.

Президент поінформував, що депортованих українців позбавляють засобів зв’язку, документів, у них забирають усе й розподіляють по віддалених регіонах Росії.

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Топ коментарі
+3
Якщо це росіяни то туди їм дорога, сиділи до останнього, мабуть ждали руський мір.Якщо українці ,то чого ж Зелений не організовував своєчасну евакуацію і полишив людей на агресора і вони одні загинули, других принудили перейти в Кацапію?Отак Зеленому клоуну люди наші потрібні? А що в Маріуполі робиться?Кинув там і жителів і військових?Скотина .В Луганську поставив якогось Гайдая,тякий нічого не тямить і здає території, це просто жах.І ще в Зеленського манія хвороблива подивитись Путіну в очі.Хтось йому наказує і воно повторює одне й те саме - хочу зустрітися з Путіним.Вже весь світ з нього сміється, йому кажуть - тебе крокодил вкусив за ногу, а ти хочешь з ним домовитись?Йому вже всі кажуть що війну можна закінчити тільки воєнним шляхом, а воно свою пісню співає - хачу Путіна. Ну нормальний? Краще б навів порядок з гуманітарною, все крадуть, нічого до фронту не доходить, скоро зброю будуть красти, бариги як були так і є, ніякого порядку, воєнний час називається.Вже закордон стурбований нашими мародерами, де трибунали?де розстріли бариг і мародерів? Вішати їх треба на першому дереві, а Зеленському пох. Я просто не розумію що коїться Кожного дня нам поставляють зброю, а Маріуполь не визволяють.Що це таке Зеленський?Хто тобі наказав не визволяти Маріуполь ?Яка сатана тобі це наказала?Ти президент України,чи що? Чи ти чийсь слуга і не самостійна одиниця ?Тебе обирали як президента незалежної країни, а тобою хтось крутить?жах просто
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21.04.2022 21:13
+2
Гниды москальские!!!!!
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21.04.2022 20:59
+2
Вернутся на родину уже в Новую Украину. касапстан будет разрушен.
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21.04.2022 21:00
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Гниды москальские!!!!!
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21.04.2022 20:59 Відповісти
Вернутся на родину уже в Новую Украину. касапстан будет разрушен.
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21.04.2022 21:00 Відповісти
При прямом пособничестве международного комитета красного креста
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21.04.2022 21:03 Відповісти
Иначе такую дикую цифру не объяснить......
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21.04.2022 21:49 Відповісти
Зеленський взагалі, хоч іноді думає своєю головою?
Якщо подивитися на агресію кацапів, то виходить наступне:
Кацапи залізли Херсон - 286 тисяч, Бердянськ - 113 тисяч, Мелітополь - 154 тисячі і Маріуполь, де залишилося до 100 тисяч людей.
Хіба усіх жителів цих міст депортували?
Звідки цифра 500 тисяч?
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21.04.2022 21:03 Відповісти
та то зеЛох похвалился.. бо:
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21.04.2022 21:05 Відповісти
Зеленский, хватит врать и заглядывать ***** в глаза.
они не департировали, а захватили в рабство
и это не одно и тоже
-----
москали пришли в Украину убивать, грабить и угонять в рабство
хватит врать
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21.04.2022 21:09 Відповісти
Якщо це росіяни то туди їм дорога, сиділи до останнього, мабуть ждали руський мір.Якщо українці ,то чого ж Зелений не організовував своєчасну евакуацію і полишив людей на агресора і вони одні загинули, других принудили перейти в Кацапію?Отак Зеленому клоуну люди наші потрібні? А що в Маріуполі робиться?Кинув там і жителів і військових?Скотина .В Луганську поставив якогось Гайдая,тякий нічого не тямить і здає території, це просто жах.І ще в Зеленського манія хвороблива подивитись Путіну в очі.Хтось йому наказує і воно повторює одне й те саме - хочу зустрітися з Путіним.Вже весь світ з нього сміється, йому кажуть - тебе крокодил вкусив за ногу, а ти хочешь з ним домовитись?Йому вже всі кажуть що війну можна закінчити тільки воєнним шляхом, а воно свою пісню співає - хачу Путіна. Ну нормальний? Краще б навів порядок з гуманітарною, все крадуть, нічого до фронту не доходить, скоро зброю будуть красти, бариги як були так і є, ніякого порядку, воєнний час називається.Вже закордон стурбований нашими мародерами, де трибунали?де розстріли бариг і мародерів? Вішати їх треба на першому дереві, а Зеленському пох. Я просто не розумію що коїться Кожного дня нам поставляють зброю, а Маріуполь не визволяють.Що це таке Зеленський?Хто тобі наказав не визволяти Маріуполь ?Яка сатана тобі це наказала?Ти президент України,чи що? Чи ти чийсь слуга і не самостійна одиниця ?Тебе обирали як президента незалежної країни, а тобою хтось крутить?жах просто
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21.04.2022 21:13 Відповісти
90% - любители пу, 10% - пленники.
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21.04.2022 22:15 Відповісти
Ну все, кругла цифра, тепер можна і в очі путіна заглянути...
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21.04.2022 21:21 Відповісти
кацапы дали согласие ехать на ростов, а с ними обошлись там плохо, еду не давали
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21.04.2022 21:28 Відповісти
Та у нас все якось не по людськи - нашi мiста i села руйнують до 0, а вiйни нема, хiба що путiн об"яве, якщо ми насмiлимось вдарити по iх базах. Мародерство фантастиче, гуманiтарка або продаэться, або даруэться ворогу, Пjвдень просто здали, вiдкривши дорогу з Криму i вiдвiвши всi вiйська, навiть ЗАЕС кинули напризволяще i тiльки бiля Миколаэва ЗСУ, мабуть. по своiй ЧЕСТI i ВIДДАНОСТI Украiнi зупинили наступ, та Азов почав без пiдтримки Киэва боронити Марiупiль. Всi жертви серед мирних людей Марiуполя на совiстi Зеленського. ЗСУ та патрiоти з честю захищають Украiну, вам залишаэться тiльки навести порядок у себе та в тилу. Так наводьте, поки це не почали робити вiйськовi.
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21.04.2022 21:50 Відповісти
местные предатели которые выбирали всю жизнь опзжо или любую прокацапскую партию и сдали.
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21.04.2022 21:54 Відповісти
Также и гитлеровские нацисты поступали. Угоняли мирное население на оккупированных территориях в рабство. До сих пор за это Германия платит репарации.
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21.04.2022 22:13 Відповісти
Черговий відосік від "найвеличнішого"вже не сприймається...просто верне від огиди
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22.04.2022 05:47 Відповісти
 
 