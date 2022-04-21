В селищі Мангуш рашисти могли захоронити від 3 до 9 тис. маріупольців, - мер Бойченко
За попередніми оцінками, загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі становить 22 тисячі осіб.
Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.
На це вказує співставлення з супутниковими фото захоронення в Бучі, де було виявлено 70 людей. На знімках Maxar від 9 квітня сектор масових поховань в Мангуші в 20 разів більший. Нові траншеї окупанти рили та заповнювали трупами щодня впродовж всього квітня.
"Наші джерела повідомляють, що в таких могилах тіла вкладають в кілька шарів", - зазначив він.
"В Маріуполі скоєно найбільший воєнний злочин 21 століття. Це новий Бабин Яр. Тоді Гітлер вбивав євреїв, ромів та слов’ян. А зараз Путін знищує українців. Він вже вбив десятки тисяч цивільних в Маріуполі. І це вимагає потужної реакції всього цивілізованного світу. Будь що потрібно зупинити геноцид", - наголосив Бойченко.
За словами мера Маріуполя, до середини березня в різних частинах міста та передмістя комунальні служби захоронили близько 5 тисяч осіб.
За попередніми оцінками, загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі становить 22 тисячі осіб.
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Інститут, який розробив "Іскандери" та "С-400" згорів вщент.
Ось це я розумію заявочка від підпільників на українське громадянство, а не усі ці ваші "шоубиз против войны" (с)
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Калетаев: "Я хотел съездить в Бучу и посмотреть своими глазами на то, что там происходит, но представители территориальной обороны попросили этого не делать."
https://orda.kz/jeto-ne-v-duhe-nashej-strany-byt-poslednimi-posol-rk-v-ukraine-kaletaev-o-situacii-s-posolstvom-kazahstana/