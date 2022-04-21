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Маріуполь (3206) Бойченко (88)

В селищі Мангуш рашисти могли захоронити від 3 до 9 тис. маріупольців, - мер Бойченко

маріуполь

За попередніми оцінками, загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі становить 22 тисячі осіб.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

На це вказує співставлення з супутниковими фото захоронення в Бучі, де було виявлено 70 людей. На знімках Maxar від 9 квітня сектор масових поховань в Мангуші в 20 разів більший. Нові траншеї окупанти рили та заповнювали трупами щодня впродовж всього квітня.

"Наші джерела повідомляють, що в таких могилах тіла вкладають в кілька шарів", - зазначив він.

"В Маріуполі скоєно найбільший воєнний злочин 21 століття. Це новий Бабин Яр. Тоді Гітлер вбивав євреїв, ромів та слов’ян. А зараз Путін знищує українців. Він вже вбив десятки тисяч цивільних в Маріуполі. І це вимагає потужної реакції всього цивілізованного світу. Будь що потрібно зупинити геноцид", - наголосив Бойченко.

За словами мера Маріуполя, до середини березня в різних частинах міста та передмістя комунальні служби захоронили близько 5 тисяч осіб.

За попередніми оцінками, загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі становить 22 тисячі осіб.

Читайте також: Супутник зафіксував 300-метрову братську могилу маріупольців у Мангуші, – ЗМІ. ФОТО

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кацап - живодер
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21.04.2022 21:15 Відповісти
Нужно удержать город. Чтобы ***** не замел следы своих преступлений. Поетому ***** бросает все средства на захват Мариуполя
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21.04.2022 21:20 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZVEdtkcD2_esW7v8ZaHtB3K5T0mvJ-tSHFoISVO7NS1VAzKu6S_ey6JjRVtsRks9BRbSEs3OTyw6GCi2tWss4pjgmUDWBk9bZYouzliHQo_nSNwkt99vY0rBRA-5MHRHbU&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 4 hrs ·

Інститут, який розробив "Іскандери" та "С-400" згорів вщент.

Ось це я розумію заявочка від підпільників на українське громадянство, а не усі ці ваші "шоубиз против войны" (с)



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30 Comments

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21.04.2022 21:28 Відповісти
Скорше всього кацапи все розкрали і самі спалили.
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21.04.2022 21:33 Відповісти
пророссийский посол Казахстана, ни разу не признавший факт агрессии, жалуется что его не пускают в Бучу:
Калетаев: "Я хотел съездить в Бучу и посмотреть своими глазами на то, что там происходит, но представители территориальной обороны попросили этого не делать."
https://orda.kz/jeto-ne-v-duhe-nashej-strany-byt-poslednimi-posol-rk-v-ukraine-kaletaev-o-situacii-s-posolstvom-kazahstana/
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21.04.2022 21:40 Відповісти
Пощади не буде. Каджому с мухосранска горло наживо перегризти. *******. ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА
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21.04.2022 21:52 Відповісти
ДОН-ДОН. ПОБРИТЬ кадик вирваль ОЛДУ)
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21.04.2022 21:56 Відповісти
 
 