В селищі Мангуш рашисти могли захоронити від 3 до 9 тис. маріупольців, - мер Бойченко

За попередніми оцінками, загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі становить 22 тисячі осіб.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

На це вказує співставлення з супутниковими фото захоронення в Бучі, де було виявлено 70 людей. На знімках Maxar від 9 квітня сектор масових поховань в Мангуші в 20 разів більший. Нові траншеї окупанти рили та заповнювали трупами щодня впродовж всього квітня.

"Наші джерела повідомляють, що в таких могилах тіла вкладають в кілька шарів", - зазначив він.

"В Маріуполі скоєно найбільший воєнний злочин 21 століття. Це новий Бабин Яр. Тоді Гітлер вбивав євреїв, ромів та слов’ян. А зараз Путін знищує українців. Він вже вбив десятки тисяч цивільних в Маріуполі. І це вимагає потужної реакції всього цивілізованного світу. Будь що потрібно зупинити геноцид", - наголосив Бойченко.

За словами мера Маріуполя, до середини березня в різних частинах міста та передмістя комунальні служби захоронили близько 5 тисяч осіб.

За попередніми оцінками, загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі становить 22 тисячі осіб.

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