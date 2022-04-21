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Новини Війна
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Зеленський (22429) податки (3733) росія (63589)

Пропоную запровадити для РФ спеціальний податок "на війну", - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити спеціальний податок на війну, насамперед для Росії.

Про це він заявив виступаючи на міністерській конференції на підтримку України, організованій групою Світового банку та урядом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Пропоную запровадити спеціальний "податок на війну" - Росія повинна платити за те, що порушила глобальну стабільність", - наголосив глава держави.

На його думку, податок має бути запроваджено на всі торгові операції Росії та російських компаній, а також на всі фінансові операції, "які поки не заблоковані". Кошти від цього податку, за словами Зеленського, мають бути спрямовані на відновлення України. Водночас, вважає він, цей податок має бути запроваджено і в майбутньому для будь-якого агресора.

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"Тоді кошти від цього податку має отримати жертва розв'язаної війни", - сказав Зеленський.

Він також закликав до негайної підтримки для України, щоб Росія я розуміла, що не може досягти цілей. Президент наголосив на необхідності "зробити все, щоб виключити Росію з міжнародних фінансових інституцій.

"Кожна країна має приготуватися до повного розриву відносин із Росією. Якщо Росія буде ізольована повністю, вона уникатиме війни, - сказав президент.

Зеленський зазначив, що заблоковані російські активи мають бути використані для компенсації втрат країн, які постраждали від війни та для відновлення України. Він також закликав провести наступне засідання міністерської конференції в Україні, можливо, у Харкові.

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Автор: 
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Топ коментарі
+9
за агрессію
за війну - надто розмито, як ви любите, Володимир Олександрович
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21.04.2022 22:32
+5
вова, пришли и мне того, что ты куришь......
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21.04.2022 22:40
+5
не все меряется деньгами...
что сможет платить рашка...если ее экономика скатится в жесточайший кризис ???
рашку надо загнать за железный занавес - в ее говень - и отслеживать малейшее просачивание богатых и хитрых за кордон - вот оттуда их уже надо гнать ссаными тряпками (детей и ****** всех тех, кто оправдывает войну и геноцид украинского народа)
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21.04.2022 22:43
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за агрессію
за війну - надто розмито, як ви любите, Володимир Олександрович
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21.04.2022 22:32 Відповісти
Цю ідею вперше чи то Фейгін, чи то Каспаров перший запропонував. Хтось із рашкінських опозиціонерів, коротше.
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21.04.2022 22:36 Відповісти
А ще краще розтрощити кацапстан, розпродати його майно, а на вилучені кошти відбудувати Україну.
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21.04.2022 22:37 Відповісти
Хто буде трощити?
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22.04.2022 18:18 Відповісти
Все вірно, але це після перемоги. Поки що повне ембарго на нафту та газ.
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21.04.2022 22:39 Відповісти
сделать, что из бюджета на, простигоспади, оборону они будут обязаны 50% от той суммы еще и отдать Украине на востановление и они сами демелитеризуются. незнаю как это слово написать )))))
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21.04.2022 22:40 Відповісти
вова, пришли и мне того, что ты куришь......
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21.04.2022 22:40 Відповісти
не все меряется деньгами...
что сможет платить рашка...если ее экономика скатится в жесточайший кризис ???
рашку надо загнать за железный занавес - в ее говень - и отслеживать малейшее просачивание богатых и хитрых за кордон - вот оттуда их уже надо гнать ссаными тряпками (детей и ****** всех тех, кто оправдывает войну и геноцид украинского народа)
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21.04.2022 22:43 Відповісти
сможет платить - еще как - нефть газ редкие металлы удобрения все очень хорошо распродается
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21.04.2022 22:57 Відповісти
натурой пусть отдает.. заводы, ТЭЦ, мосты вместо наших разбомбленных.
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21.04.2022 23:10 Відповісти
Я волів би, щоб в потвор улусу не було грошей навіть на їжу і штани. Це зігрівало б моє серце і без податку.
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21.04.2022 22:45 Відповісти
не будет такого - вот если бы москву питер екатеринбруг грозный казань градамми причесать хотя бы как Харьков - вот тогда конченные кацапы сразу поймут что они падлы натворили
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21.04.2022 22:59 Відповісти
"запровадити податок" - а деньги нам, в опу ? ты сначала в войне победи а потом медведя разделывай - как легко из бункера планировать свою жизнь - в то время как парни в окопах каждый день как последний..
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21.04.2022 22:55 Відповісти
Зеленський пропонує податок за війну для РФ.тобто РФ сплачує
певну суму і може воювати де хоче?
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21.04.2022 22:56 Відповісти
вообще-то податок можно и нужно брать прямо сейчас из тех денег что рф зарабатывает на продаже нефти и газа -50% забирать в специальный фонд..
только это не зеленскому решать и распоряжаться
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21.04.2022 23:02 Відповісти
наивная идея. Сбор такого налога во всем мире организовать невозможно. А Россия по бумагам продаст тому, кто не присоединился к такого рода санкциям, например Индии или Гондурасу, и те за небольшой дисконт будут продавать ее товары уже как свои
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21.04.2022 23:17 Відповісти
а налог для коломоши и 95-го квяртала не планируется за разграбление страны?
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22.04.2022 08:10 Відповісти
Воно ще й філікій наглавік.
Будь-які податки лягають на плечі кінцевих споживачів.
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22.04.2022 09:06 Відповісти
 
 