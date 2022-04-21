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Новости Война
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Зеленский (19042) налоги (3204) россия (93011)

Предлагаю ввести для РФ специальный налог "на войну", - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести специальный налог на войну, прежде всего для России.

Об этом он заявил, выступая на министерской конференции в поддержку Украины, организованной группой Всемирного банка и правительством, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Предлагаю ввести специальный "налог на войну" - Россия должна платить за то, что нарушила глобальную стабильность", - подчеркнул глава государства.

По его мнению, налог должен быть введен на все торговые операции России и российских компаний, а также на все финансовые операции, "которые пока не заблокированы". Денежные средства от этого налога, по словам Зеленского, должны быть направлены на восстановление Украины. В то же время, считает он, этот налог должен быть введен и в будущем для любого агрессора.

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"Тогда средства от этого налога должна получить жертва развязавшейся войны", - сказал Зеленский.

Он также призвал к немедленной поддержке Украины, чтобы Россия я понимала, что не может достичь целей. Президент подчеркнул необходимость "сделать все, чтобы исключить Россию из международных финансовых институций.

"Каждая страна должна приготовиться к полному разрыву отношений с Россией. Если Россия будет полностью изолирована, она будет избегать войны", - сказал президент.

Зеленский отметил, что заблокированные российские активы должны быть использованы для компенсации потерь стран, пострадавших от войны и восстановления Украины. Он также призвал провести следующее заседание министерской конференции в Украине, возможно, в Харькове.

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Топ комментарии
+9
за агрессію
за війну - надто розмито, як ви любите, Володимир Олександрович
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21.04.2022 22:32
+5
вова, пришли и мне того, что ты куришь......
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21.04.2022 22:40
+5
не все меряется деньгами...
что сможет платить рашка...если ее экономика скатится в жесточайший кризис ???
рашку надо загнать за железный занавес - в ее говень - и отслеживать малейшее просачивание богатых и хитрых за кордон - вот оттуда их уже надо гнать ссаными тряпками (детей и ****** всех тех, кто оправдывает войну и геноцид украинского народа)
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21.04.2022 22:43
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за агрессію
за війну - надто розмито, як ви любите, Володимир Олександрович
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21.04.2022 22:32 Ответить
Цю ідею вперше чи то Фейгін, чи то Каспаров перший запропонував. Хтось із рашкінських опозиціонерів, коротше.
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21.04.2022 22:36 Ответить
А ще краще розтрощити кацапстан, розпродати його майно, а на вилучені кошти відбудувати Україну.
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21.04.2022 22:37 Ответить
Хто буде трощити?
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22.04.2022 18:18 Ответить
Все вірно, але це після перемоги. Поки що повне ембарго на нафту та газ.
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21.04.2022 22:39 Ответить
сделать, что из бюджета на, простигоспади, оборону они будут обязаны 50% от той суммы еще и отдать Украине на востановление и они сами демелитеризуются. незнаю как это слово написать )))))
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21.04.2022 22:40 Ответить
вова, пришли и мне того, что ты куришь......
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21.04.2022 22:40 Ответить
не все меряется деньгами...
что сможет платить рашка...если ее экономика скатится в жесточайший кризис ???
рашку надо загнать за железный занавес - в ее говень - и отслеживать малейшее просачивание богатых и хитрых за кордон - вот оттуда их уже надо гнать ссаными тряпками (детей и ****** всех тех, кто оправдывает войну и геноцид украинского народа)
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21.04.2022 22:43 Ответить
сможет платить - еще как - нефть газ редкие металлы удобрения все очень хорошо распродается
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21.04.2022 22:57 Ответить
натурой пусть отдает.. заводы, ТЭЦ, мосты вместо наших разбомбленных.
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21.04.2022 23:10 Ответить
Я волів би, щоб в потвор улусу не було грошей навіть на їжу і штани. Це зігрівало б моє серце і без податку.
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21.04.2022 22:45 Ответить
не будет такого - вот если бы москву питер екатеринбруг грозный казань градамми причесать хотя бы как Харьков - вот тогда конченные кацапы сразу поймут что они падлы натворили
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21.04.2022 22:59 Ответить
"запровадити податок" - а деньги нам, в опу ? ты сначала в войне победи а потом медведя разделывай - как легко из бункера планировать свою жизнь - в то время как парни в окопах каждый день как последний..
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21.04.2022 22:55 Ответить
Зеленський пропонує податок за війну для РФ.тобто РФ сплачує
певну суму і може воювати де хоче?
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21.04.2022 22:56 Ответить
вообще-то податок можно и нужно брать прямо сейчас из тех денег что рф зарабатывает на продаже нефти и газа -50% забирать в специальный фонд..
только это не зеленскому решать и распоряжаться
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21.04.2022 23:02 Ответить
наивная идея. Сбор такого налога во всем мире организовать невозможно. А Россия по бумагам продаст тому, кто не присоединился к такого рода санкциям, например Индии или Гондурасу, и те за небольшой дисконт будут продавать ее товары уже как свои
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21.04.2022 23:17 Ответить
а налог для коломоши и 95-го квяртала не планируется за разграбление страны?
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22.04.2022 08:10 Ответить
Воно ще й філікій наглавік.
Будь-які податки лягають на плечі кінцевих споживачів.
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22.04.2022 09:06 Ответить
 
 