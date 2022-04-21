Предлагаю ввести для РФ специальный налог "на войну", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести специальный налог на войну, прежде всего для России.
Об этом он заявил, выступая на министерской конференции в поддержку Украины, организованной группой Всемирного банка и правительством, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Предлагаю ввести специальный "налог на войну" - Россия должна платить за то, что нарушила глобальную стабильность", - подчеркнул глава государства.
По его мнению, налог должен быть введен на все торговые операции России и российских компаний, а также на все финансовые операции, "которые пока не заблокированы". Денежные средства от этого налога, по словам Зеленского, должны быть направлены на восстановление Украины. В то же время, считает он, этот налог должен быть введен и в будущем для любого агрессора.
"Тогда средства от этого налога должна получить жертва развязавшейся войны", - сказал Зеленский.
Он также призвал к немедленной поддержке Украины, чтобы Россия я понимала, что не может достичь целей. Президент подчеркнул необходимость "сделать все, чтобы исключить Россию из международных финансовых институций.
"Каждая страна должна приготовиться к полному разрыву отношений с Россией. Если Россия будет полностью изолирована, она будет избегать войны", - сказал президент.
Зеленский отметил, что заблокированные российские активы должны быть использованы для компенсации потерь стран, пострадавших от войны и восстановления Украины. Он также призвал провести следующее заседание министерской конференции в Украине, возможно, в Харькове.
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за війну - надто розмито, як ви любите, Володимир Олександрович
что сможет платить рашка...если ее экономика скатится в жесточайший кризис ???
рашку надо загнать за железный занавес - в ее говень - и отслеживать малейшее просачивание богатых и хитрых за кордон - вот оттуда их уже надо гнать ссаными тряпками (детей и ****** всех тех, кто оправдывает войну и геноцид украинского народа)
певну суму і може воювати де хоче?
только это не зеленскому решать и распоряжаться
Будь-які податки лягають на плечі кінцевих споживачів.