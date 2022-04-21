УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10298 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 092 32
Маляр Ганна (525)

На Донбасі йде битва за всю Україну, це вирішальний період, - Маляр

зсу

Бойові дії, які зараз ведуться на сході та півдні України, є вирішальним періодом війни.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сході триває обстріл. Говорили вже про Маріуполь. Триває обстріл Харкова та Харківщини. На Херсонщині частина території тимчасово зайнята. Ворог не зупиняється і обстрілює Миколаївську область, але просунутися впритул до міста (Миколаєва. - Ред.) вони не можуть", - зазначила вона.

Вона уточнила, що на сході країни триває "гаряча фаза" війни і там точаться не "стільки бої за Донбас, скільки бої за всю Україну".

"Це вирішальний період зараз, який показуватиме нам розстановку сил. І тут важливо сказати, що це дуже тяжка боротьба для наших Збройних сил. Незважаючи на наше величезне захоплення ЗСУ та їхню героїчну відсіч ворогові, а вони дуже мужньо тримаються, ми повинні розуміти, що сили нерівні і ворожа армія перевищує (українську. - Ред.) і за чисельністю, і за кількістю зброї. Потрібно віддати належне тому, у якій складній боротьбі та умовах зараз перебувають Збройні сили. Ми маємо це розуміти", - додала Маляр.

Водночас вона зазначила, що українська влада робить все можливе для того, щоб забезпечити армію всім необхідним, додавши, що процес закупівлі та доставки зброї в Україну займає певний час.

Також читайте: Путін і Шойгу планували створити концтабори для українців у Західному Сибірі, - Данілов

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
21.04.2022 23:18
+15
шось ці сьогоднішні "соплі" дуже не подобаються.. вже шось , плять, десь нарішали...або просрали..
показати весь коментар
21.04.2022 23:19
+12
Що значить цей песимістичний коментар Маляр? Краще б уже мовчала
показати весь коментар
21.04.2022 23:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.04.2022 23:18 Відповісти
В продовження позитиву на ніч:

- А ти знаєш, що у горах біля Ворохти найшли село де жиють дикі гуцули? - Що, й Інтернета не мають? - Нооо, та не аж такі дикі.
показати весь коментар
21.04.2022 23:46 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2022 23:18 Відповісти
шось ці сьогоднішні "соплі" дуже не подобаються.. вже шось , плять, десь нарішали...або просрали..
показати весь коментар
21.04.2022 23:19 Відповісти
"суровые годы уходят..."©
показати весь коментар
22.04.2022 00:17 Відповісти
Дай нам, Боже, мудрості, сил та терпіння.
показати весь коментар
21.04.2022 23:21 Відповісти
Що значить цей песимістичний коментар Маляр? Краще б уже мовчала
показати весь коментар
21.04.2022 23:22 Відповісти
Жінки в керівництві чудові в мирний час, тим більше цивільна заступник міністра оборони в воюючій державі.
показати весь коментар
21.04.2022 23:25 Відповісти
Що на рахунок Маргарет Тетчер та Голди Меїр ?
показати весь коментар
22.04.2022 05:25 Відповісти
А вам сказок хочется? А война это не сказки.
показати весь коментар
22.04.2022 00:01 Відповісти
При чем здесь сказочки? Одно дело постоянно ныть и дизморалить людей, распространяя пораженческие настроения, другое - объективно освещать ситуацию, чего эта дура уж точно не делает!
показати весь коментар
22.04.2022 00:22 Відповісти
Не дивно, тітонька в іншій царині навчена "фільтрувати базар"...
показати весь коментар
22.04.2022 00:21 Відповісти
Вона що готує нас до поразки України?
показати весь коментар
21.04.2022 23:24 Відповісти
На кого вона працює (маляр)?
показати весь коментар
21.04.2022 23:25 Відповісти
У меня нескромный вопрос, как она занимает должность зам. министра обороны? Тем более в такое время. Тут должен быть какой-нибудь полевой офицер. Не, я против нее ничего не имею, красивая женщина, но... сами понимаете.
показати весь коментар
21.04.2022 23:25 Відповісти
краще поясніть як МО працювала Мар'яна Безумна ? і не прибиральницею !
показати весь коментар
21.04.2022 23:46 Відповісти
Треба прийняти закон, займати вищі військові посади мають лише ті хто хоча б закінчили військову кафедру, як людина яка має 0 уявлення про військові сили може займати вищу військову посаду і розуміти чого та армія потребує?
показати весь коментар
21.04.2022 23:29 Відповісти
А Вашингтон пост говорит, что танчиков у нас больше чем у кацов.. Шо за настроения, пани Маляр? Уже готовят нас готовят к сдачи чего-то? Подготовка к миру на условиях *****?
показати весь коментар
21.04.2022 23:29 Відповісти
У нее вечно такие настроения, она постоянно на измене.
показати весь коментар
21.04.2022 23:30 Відповісти
Їй треба піти до того ж психолога, що Мар'яна Безумна відвідувала. Он, Мар'яна ходить тепер і постійно усміхається. А ця на депресняку постійно...
показати весь коментар
21.04.2022 23:48 Відповісти
https://t.me/crisis2022/8143 ого, нацизм, екстремізм, ксенофобія... Oh wait, shiiiiit
показати весь коментар
21.04.2022 23:29 Відповісти
Ніхера не зрозумів. Усі офіційні джерела і експерти кажуть, что все угрупування орків в Україні - 85-90 тис. У нас відмобілізовані ЗСУ + Нацгвардія + ТрО у кожному селі.

І в результаті "ми повинні розуміти, що сили нерівні і ворожа армія перевищує (українську. - Ред.) і за чисельністю..."!

Це лижі не їдуть чи я ...?
показати весь коментар
21.04.2022 23:36 Відповісти
ТрО повинна здати зброю, бо Наполєон Боневтік сциться ночами. Краще хай вже ДРГ ...


показати весь коментар
21.04.2022 23:42 Відповісти
Перевес создаётся на конкретном небольшом участке для прорыва, они все ещё доминируют в воздухе и ствольной дальнебойной артиллерии.
показати весь коментар
22.04.2022 08:10 Відповісти
Перевес создаётся на конкретном небольшом участке для прорыва, они все ещё доминируют в воздухе и ствольной дальнебойной артиллерии.
показати весь коментар
22.04.2022 08:10 Відповісти
Перевес создаётся на конкретном небольшом участке для прорыва, они все ещё доминируют в воздухе и ствольной дальнебойной артиллерии.
показати весь коментар
22.04.2022 08:10 Відповісти
Чи зелені вже щось просрали?
показати весь коментар
21.04.2022 23:38 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2022 23:39 Відповісти
Цікава тема про літаки з пінопласту!
показати весь коментар
21.04.2022 23:50 Відповісти
Пані, ваша задача забезпечувати ЗСУ усім необхідним, а коментувати бойові дії нехай будуть військові. Ви б краще щось на тему - міноборони вдвічі чи в 10 разів збільшило випуск 152 мм снарядів, чи Стугн, чи щось таке.
показати весь коментар
21.04.2022 23:42 Відповісти
можливий відступ ЗСУ..щоб розтягнути орду і розтягнути логістику...і підтягнути важку далекобійну зброю
показати весь коментар
21.04.2022 23:42 Відповісти
 
 