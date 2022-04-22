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Луганщина (4812) Гайдай ЛОГА (921)

У Рубіжному та Попасній російські окупанти не прорвалися, - Гайдай

рубіжне

Російським окупантам не вдалося прорвати оборону Рубіжного та Попасної.

Про це у Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"В Рубіжному не прорвалися…як і в Попасній)) не вірте сєпарським писакам. Орки їдуть додому в кульочках", - йдеться в повідомленні.

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22.04.2022 00:25 Відповісти
Дякуємо нашим військам!
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22.04.2022 00:49 Відповісти
Рідненькі наші, знищуйте цю наволоч і бережіть себе.
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22.04.2022 00:50 Відповісти
Хто ж тепер буде лапотних самок опліднювати? Китайці?
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22.04.2022 01:09 Відповісти
 
 