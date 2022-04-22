У Рубіжному та Попасній російські окупанти не прорвалися, - Гайдай
Російським окупантам не вдалося прорвати оборону Рубіжного та Попасної.
Про це у Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"В Рубіжному не прорвалися…як і в Попасній)) не вірте сєпарським писакам. Орки їдуть додому в кульочках", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ольга Жмудовська
показати весь коментар22.04.2022 00:25 Відповісти Мені подобається 24
Люда Н
показати весь коментар22.04.2022 00:49 Відповісти Мені подобається 11
Vedana
показати весь коментар22.04.2022 00:50 Відповісти Мені подобається 14
Gen Pan
показати весь коментар22.04.2022 01:09 Відповісти Мені подобається 8
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...