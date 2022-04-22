У Рубіжному та Попасній російські окупанти не прорвалися, - Гайдай

Російським окупантам не вдалося прорвати оборону Рубіжного та Попасної.

Про це у Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"В Рубіжному не прорвалися…як і в Попасній)) не вірте сєпарським писакам. Орки їдуть додому в кульочках", - йдеться в повідомленні.

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